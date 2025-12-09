La tela más negra jamás fabricada absorbe casi toda la luz que recibe

Un equipo de ingenieros ha creado la tela más negra registrada hasta la fecha: descubrieron que absorbe el 99,87 % de toda la luz que intenta iluminar su superficie. Para lograrlo, se inspiraron en el color de algunas aves y manipularon la estructura del material a escala nanoscópica, para que capture tanta luz como sea posible.

Investigadores del Laboratorio de Diseño de Indumentaria Responsiva (RAD) de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, han creado una tela de lana merino que, tras teñirse con polidopamina y someterse a un grabado por plasma, presenta fibras nanométricas capaces de atrapar la luz y reducir la reflectancia total a apenas 0,13% del espectro visible.

El negro más negro

Este material, definido como “ultranegro” por reflejar menos del 0,5% de la luz que recibe, representa la tela más oscura producida hasta la fecha, según explican los investigadores en un nuevo estudio, publicado en la revista Nature Communications.

El proyecto se inspiró en el plumaje del ave fusil magnífica o ave del paraíso goliazul (Ptiloris magnificus), una especie cuyo negro intenso se genera por una serie de sustancias y estructuras que conducen la luz hacia el interior, haciéndola “desaparecer” cuando se observa desde el frente.

Según una nota de prensa, para reproducir ese efecto en un tejido el equipo eligió polidopamina, que es una melanina sintética, para teñir y hacer que el pigmento penetre en las fibras. Luego aplicó plasma, para esculpir en la superficie nanofibras que multiplican los rebotes internos de la luz hasta que se absorbe.

Mientras otros materiales ultranegros sintéticos suelen requerir técnicas costosas, sustancias tóxicas o pierden intensidad fuera del ángulo normal de visión, la técnica bioinspirada desarrollada en el nuevo estudio es relativamente sencilla, escalable y mantiene el carácter transpirable y la flexibilidad propias de la lana.

Pruebas prometedoras y amplias aplicaciones

Los autores informan que la tela conserva la intensidad del color negro a través de un amplio arco angular de 120°, por lo tanto no depende del ángulo y permanece ultranegra hasta 60° de desviación en ambos sentidos. Estas propiedades la convierten en una alternativa práctica, principalmente frente a opciones comerciales que brillan o cambian de tono al moverse.

Referencia Ultrablack wool textiles inspired by hierarchical avian structure. Hansadi Jayamaha et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-65649-4

En las pruebas realizadas, el material demostró además resistencia ambiental y mecánica, manteniendo las características propias del tejido natural mientras exhibe su mínima reflectancia. De esta forma, resulta viable para procesos industriales, mientras logren ajustarse los parámetros de grabado por plasma.

Más allá de estas propiedades asombrosas, las aplicaciones potenciales de esta tela son variadas: incluyen desde su uso en cámaras y telescopios, en los cuales reducir la luz extra mejora la fidelidad, hasta paneles solares, textiles para regulación térmica o incluso camuflaje térmico.