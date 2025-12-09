Un brazo robótico del MIT materializa objetos a partir de órdenes de voz en cuestión de minutos

Un flujo de trabajo impulsado por IA le brinda información a un brazo robótico para "hacer existir objetos hablados", creando cosas como muebles en tan solo cinco minutos después de escuchar las instrucciones de voz.

Un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, ha presentado un sistema que promete convertir instrucciones habladas en objetos físicos en cuestión de minutos, combinando modelos de lenguaje, generación 3D y ensamblaje robótico.

El prototipo permite decir frases como “quiero un taburete sencillo” y ver cómo un brazo robótico monta una estructura modular que responde a ese pedido, de acuerdo a una nota de prensa. El detalle de las innovaciones se describe en un estudio presentado en la conferencia "SCF '25: Proceedings of the ACM Symposium on Computational Fabrication".

Objetos creados en minutos

La cadena de producción comienza con el reconocimiento de voz: un modelo de lenguaje interpreta la orden hablada y genera una orden textual que se envía a una red generativa 3D. Esa red produce una malla digital del objeto deseado, que a su vez se divide en componentes cúbicos o modulares, para que puedan ser ensamblados por robots.

A continuación, algoritmos geométricos ajustan esa estructura a las limitaciones físicas, como conectividad o cantidad de piezas, se calcula una secuencia de montaje factible y se genera la trayectoria del brazo robótico. El resultado, según los autores, puede materializar sillas, estanterías y pequeñas piezas decorativas en plazos muy reducidos.

Uniendo piezas de LEGO

A diferencia de la impresión 3D tradicional, que suele tardar horas, este enfoque prioriza la velocidad y la reutilización: los objetos se construyen a partir de módulos tipo "LEGO", que pueden desmontarse y transformarse para otros usos, reduciendo residuos y acelerando ciclos de fabricación.

Referencia Speech to Reality: On-Demand Production using Natural Language, 3D Generative AI, and Discrete Robotic Assembly. Alexander Htet Kyaw et al. SCF '25: Proceedings of the ACM Symposium on Computational Fabrication. DOI:https://doi.org/10.1145/3745778.3766670

En las demostraciones realizadas, el sistema armó varios modelos en alrededor de cinco minutos, gracias a un brazo robótico de seis ejes y a una integración fluida entre los modelos de IA y la planificación del robot. Sin embargo, la capacidad de carga de los muebles y la robustez de las conexiones aún deben mejorarse.

En las pruebas se usaron imanes para unir bloques, pero el equipo ya planea cambiar a conexiones más fuertes y explorar robots móviles distribuidos, que permitan escalar las estructuras a tamaños mayores. También trabajan en incorporar control gestual y realidad aumentada, para que la interacción humano–robot sea más natural.