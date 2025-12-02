Bennu, un antiguo asteroide repleto de aminoácidos, revela el origen de la vida en la Tierra

En un nuevo análisis de la roca y el polvo del asteroide Bennu se confirmó la presencia de 14 aminoácidos y 5 nucleobases, los componentes que conforman el ARN y el ADN. Se trata de un fuerte indicio en torno a que los elementos básicos para la vida podrían haber llegado desde el espacio. Además, se habría identifico triptófano, un aminoácido que nunca se había descubierto en material extraterrestre.

Un equipo dirigido por el geoquímico Angel Mojarro, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Estados Unidos, ha realizado un nuevo análisis sobre las muestras obtenidas del asteroide Bennu, traídas a la Tierra en 2023 por la nave espacial OSIRIS-REx.

Elementos esenciales para la vida

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los resultados confirman la presencia de 14 de los 20 aminoácidos usados en las proteínas terrestres, así como de las cinco nucleobases que constituyen el ADN y el ARN.

Bennu, un asteroide primitivo formado hace unos 4.600 millones de años, potencia así una de las hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra, sugiriendo que pudo nacer gracias a ingredientes traídos desde el cosmos.

Vale recordar que la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA tocó la superficie de Bennu, recolectó roca y polvo y regresó a la Tierra en 2023, entregando 121,6 gramos de material sin contaminación terrestre. Según informa Phys.org, eso permitió a los científicos llevar a cabo múltiples análisis detallados, que permitieron comprobar que en el pequeño asteroide se conservan moléculas esenciales para la vida tal como la conocemos.

Agua salada y triptófano

En este nuevo esfuerzo por desvelar los misterios ocultos en la roca espacial, los investigadores también detectaron minerales formados por evaporación de agua salada, un dato que sugiere que Bennu, o el cuerpo progenitor del cual se habría escindido, albergó agua líquida en el pasado.

Pero quizás lo más sorprendente de este último estudio fue la detección tentativa, aún bajo revisión y nuevos análisis, de triptófano, un aminoácido esencial y complejo que hasta ahora nunca había sido hallado en este tipo de muestras provenientes del espacio.

Referencia Prebiotic organic compounds in samples of asteroid Bennu indicate heterogeneous aqueous alteration. Angel Mojarro et al. PNAS (2025). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2512461122

Como indica Science Alert, en la Tierra el triptófano es crucial no solo para construir proteínas, ya que el cuerpo no lo genera por su cuenta, sino también en la producción de neurotransmisores como la serotonina, vinculados al bienestar humano.

Aunque los hallazgos no pueden aún considerarse definitivos, son un fuerte impulso para la hipótesis de la “panspermia química”. De acuerdo a esta visión, en los primeros tiempos del Sistema Solar los asteroides podrían haber acumulado dentro de sus rocas una rica mezcla de agua, sales, compuestos orgánicos y químicos prebióticos. Posteriormente, a través de múltiples colisiones, esos cuerpos pudieron haber enviado a la Tierra, o a otros planetas, los ingredientes esenciales para la vida.