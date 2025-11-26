La troposfera se está expandiendo

La "capa meteorológica" cercana a la superficie de la Tierra se ha expandido hacia arriba hasta 500 metros en los últimos 20 años. Este ensanchamiento invisible del “aire que respiramos” se traduce, a la larga, en cambios que afectan directamente la salud y la vida cotidiana.

La atmósfera terrestre está creciendo hacia arriba como consecuencia del calentamiento global. Durante las dos últimas décadas, mediciones de gran precisión han confirmado que la troposfera, la capa más baja de la atmósfera y donde transcurre toda nuestra vida y el clima, se está expandiendo. Su frontera superior, la tropopausa, ha subido hasta quinientos metros en algunas regiones. Así lo documenta un estudio publicado en la revista Atmospheric Chemistry and Physics, basado en datos satelitales de última generación.

El estudio revela que, cuanto más se calienta el aire cercano a la superficie, la troposfera se “hincha” verticalmente, ocupando más espacio y desplazando hacia arriba la capa que la separa de la estratósfera. Este fenómeno, detectado desde el espacio gracias a satélites GNSS y corroborado por modelos climáticos, refleja profundos cambios en los equilibrios energéticos del planeta y puede tener consecuencias en el clima cotidiano y en los extremos meteorológicos futuros.

Datos clave sobre la expansión de la troposfera Hallazgo principal: La troposfera se ha expandido verticalmente —hasta 500 metros según la región— en las dos últimas décadas, como consecuencia directa del calentamiento global.

La troposfera se ha expandido verticalmente —hasta 500 metros según la región— en las dos últimas décadas, como consecuencia directa del calentamiento global. Metodología: Estudio internacional con datos satelitales GNSS (radio ocultación), analizando la altura de la tropopausa y el grosor de la troposfera entre 2002 y 2024.

Estudio internacional con datos satelitales GNSS (radio ocultación), analizando la altura de la tropopausa y el grosor de la troposfera entre 2002 y 2024. Resultado destacado: La frontera superior de la troposfera, la tropopausa, ha subido significativamente en regiones tropicales y medias; este ascenso espacial coincide con un aumento de temperatura y variaciones en la estratósfera.

La frontera superior de la troposfera, la tropopausa, ha subido significativamente en regiones tropicales y medias; este ascenso espacial coincide con un aumento de temperatura y variaciones en la estratósfera. Implicación para la salud: La expansión de la troposfera favorece la formación de ozono troposférico, un contaminante vinculado a problemas respiratorios, incrementos de hospitalizaciones y mayor mortalidad prematura.

La expansión de la troposfera favorece la formación de ozono troposférico, un contaminante vinculado a problemas respiratorios, incrementos de hospitalizaciones y mayor mortalidad prematura. Significado climático: La ampliación de la troposfera es un marcador inequívoco del cambio climático antropogénico y afecta tanto a patrones meteorológicos como a la dinámica global de la atmósfera.

La ampliación de la troposfera es un marcador inequívoco del cambio climático antropogénico y afecta tanto a patrones meteorológicos como a la dinámica global de la atmósfera. Próximo paso científico: Seguir monitorizando con datos de alta resolución para anticipar la evolución de fenómenos extremos, impactos en la salud y ajustes en modelos predictivos climáticos. Referencia Observed changes in the temperature and height of the globally resolved lapserate tropopause. Florian Ladstädter et al. ACP, 25, 16053–16062, 2025. DOI:https://doi.org/10.5194/acp-25-16053-2025

Demasiado CO2

En las latitudes tropicales, la troposfera se ha espesado de manera especialmente evidente. Pero también en zonas medias y altas —con variaciones en diferentes estaciones del año—, los datos muestran que la tendencia es inequívoca: el mundo “ampliado” que habitamos no es sólo una metáfora, es un hecho medible en kilómetros cúbicos de aire.

Estos cambios están asociados no solo al calentamiento propio de la troposfera, sino también al enfriamiento progresivo de la baja estratósfera, un efecto potenciado por las crecientes concentraciones de CO₂ y los procesos de recuperación del ozono. Es decir, la acción humana interviene tanto en el empuje desde abajo como en el “tirón” desde arriba sobre esa frontera.

Pulso planetario

Que la frontera móvil entre capas suba de nivel significa, por ejemplo, que la mecánica de tormentas severas, huracanes o chubascos intensos puede cambiar, ya que la energía y el vapor de agua circulan y se redistribuyen de otra manera. Además, tiene impacto sobre la distribución del ozono y la dinámica atmosférica global, mostrando efectos en cadena que apenas empezamos a comprender.

Y aunque no lo percibamos a simple vista, el aire que respiramos ocupa ahora más espacio que hace veinte años. Este “ensanchamiento” atmosférico favorece una mayor formación de ozono troposférico —un contaminante secundario peligroso para la salud—, especialmente durante episodios de calor extremo y altas radiaciones solares, fenómenos cada vez más frecuentes por el cambio climático.

Impacto en la salud

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que la exposición al ozono troposférico se asocia con un incremento de crisis asmáticas, empeoramiento de enfermedades pulmonares como EPOC, aumento de hospitalizaciones por problemas respiratorios y cardiovasculares, e incluso mayor mortalidad prematura. Según informa la Clean Air Fund, reducir la contaminación por ozono troposférico podría evitar cerca de medio millón de muertes prematuras al año a nivel global y supondría un alivio económico y sanitario incalculable.

Grupos especialmente vulnerables incluyen niños, ancianos, personas con enfermedades respiratorias previas y quienes realizan actividad física en el exterior.