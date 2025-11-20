El teléfono cuántico ya tiene conexión a distancia

Los científicos han logrado teletransportar información cuántica por los mismos cables de fibra óptica que conectan el mundo. Sin necesidad de construir redes nuevas, este avance acerca la posibilidad de ordenadores cuánticos trabajando juntos a distancia.

La capacidad de transmitir información ha marcado todas las etapas de nuestra civilización. Desde los primeros mensajes entre ciudades hasta las señales que atraviesan continentes a través de cables de fibra óptica, cada salto tecnológico ha amplificado nuestras potencialidades.

Ahora, la física cuántica promete algo todavía más radical: trasladar el estado de una partícula de luz de un lugar a otro sin viaje alguno entre ambas, un fenómeno conocido como teletransportación cuántica. Lo que hasta hace poco era un concepto relegado a experimentos de laboratorio con alcance limitado, ha dado un paso decisivo hacia algo mucho más práctico: una red cuántica global que podría revolucionar la criptografía y la computación.

Datos clave de esta investigación Hallazgo principal: Se logró por primera vez teletransportar información cuántica de fotones usando la misma tecnología que transmite internet a través del mundo.

Se logró por primera vez teletransportar información cuántica de fotones usando la misma tecnología que transmite internet a través del mundo. Metodología: Dos fuentes de luz cuántica (puntos cuánticos) se separaron espacialmente. Una produjo fotones individuales y otra pares entrelazados. Los fotones cambiaron de color mediante convertidores especiales para viajar por cables de fibra óptica existentes, manteniendo intacta su naturaleza cuántica.

Dos fuentes de luz cuántica (puntos cuánticos) se separaron espacialmente. Una produjo fotones individuales y otra pares entrelazados. Los fotones cambiaron de color mediante convertidores especiales para viajar por cables de fibra óptica existentes, manteniendo intacta su naturaleza cuántica. Resultado destacado: El teletransporte funcionó correctamente el 72% de las veces, superando ampliamente lo que cualquier sistema clásico podría lograr (67%). Esto prueba que la información cuántica fue verdaderamente teletransportada, no simplemente transmitida.

El teletransporte funcionó correctamente el 72% de las veces, superando ampliamente lo que cualquier sistema clásico podría lograr (67%). Esto prueba que la información cuántica fue verdaderamente teletransportada, no simplemente transmitida. Implicación práctica: La investigación demuestra que es posible construir una red cuántica global usando la infraestructura de internet actual. Esto significaría que computadoras cuánticas remotas podrían conectarse y colaborar como lo hace hoy la nube informática, pero resolviendo problemas imposibles actualmente.

La investigación demuestra que es posible construir una red cuántica global usando la infraestructura de internet actual. Esto significaría que computadoras cuánticas remotas podrían conectarse y colaborar como lo hace hoy la nube informática, pero resolviendo problemas imposibles actualmente. Próximo paso: Mejorar la precisión del proceso hasta alcanzar fidelidades cercanas a 99%, perfeccionando el diseño de los componentes cuánticos y reduciendo el ruido técnico. Referencia Telecom-wavelength quantum teleportation using frequency-converted photons from remote quantum dots. Tim Strobel et al. Nature Communications, volume 16, Article number: 10027 (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-65912-8

Puntos cuánticos

Un equipo internacional de investigadores, utilizando estructuras microscópicas de semiconductores llamadas puntos cuánticos —diminutos cristales apenas millonésimas de milímetro— han demostrado que es posible teletransportar la información cuántica de un fotón hacia otro a través de una distancia físicamente separada, y lo han hecho empleando las mismas longitudes de onda que utiliza internet para transmitir datos. Los resultados de su trabajo se publican en Nature Communications.

Eso significa que los sistemas cuánticos podrían funcionar por las mismas tuberías de fibra óptica que ya atraviesan el planeta, lo que abriría la puerta a una verdadera infraestructura cuántica sin necesidad de reconstruir toda la red global de comunicaciones.

El desafío técnico era complicado. Para teletransportar un estado cuántico entre dos puntos, es necesario que los fotones involucrados interfieran entre sí de manera muy precisa, algo que normalmente no sucede cuando provienen de fuentes distintas.

Los investigadores resolvieron este problema usando convertidores de frecuencia especializados que actúan como traductores cuánticos, cambiando el color de la luz sin alterar sus propiedades cuánticas cruciales. Es como si dos personas hablan en idiomas diferentes, pero con idéntico significado en sus palabras: los convertidores garantizan que el contenido no se pierda en la traducción.

Experimento original

En esta investigación, los investigadores tomaron dos puntos cuánticos separados: uno generaba un fotón único en un estado de polarización específico, mientras que el otro producía un par de fotones entrelazados. El fotón singular fue "medido" de manera que su estado se transfería instantáneamente, en el sentido cuántico, al fotón compañero del par entrelazado. Esto no es instantáneo en el sentido de transmisión física —nada viola la teoría de Einstein—, sino que el conocimiento del estado se traslada de manera que permite reconstruir exactamente la información original en el destino.

La fidelidad promedio del teletransporte alcanzó aproximadamente 0.72, una cifra que supera significativamente el umbral clásico de 0.67. En términos prácticos, esto significa que la información se conservó correctamente casi tres de cada cuatro veces, un nivel de precisión que confirma que la transmisión fue verdaderamente cuántica y no simplemente ruido experimental.

Aunque esto pueda parecer imperfecto, es extraordinario considerando la complejidad de lo que se estaba intentando: mantener la coherencia cuántica a través de múltiples conversiones de frecuencia y mediciones super sensibles.

Mejoras futuras

Lo que distingue este trabajo de intentos anteriores es la demostración de que es viable usar los llamados "semiconductores cuánticos" en lugar de sistemas alternativos como iones o defectos en diamantes. Los puntos cuánticos tienen una ventaja decisiva: se pueden fabricar mediante técnicas similares a las usadas en la electrónica convencional, lo que sugiere que podrían eventualmente integrarse en sistemas más amplios y complejos.

La investigación también mostró un camino claro para mejoras futuras. Los parámetros limitantes identificados —principalmente la visibilidad del patrón de interferencia cuántica— podrían optimizarse mediante diseños de dispositivos refinados, potencialmente elevando la fidelidad del proceso hasta 0.85 o incluso 0.99.

Esta es una ventana hacia algo más profundo que la simple transmisión segura de datos. Si el teletransporte cuántico se vuelve lo suficientemente confiable y escalable, podría servir como columna vertebral para redes donde se distribuya y se procese información cuántica entre computadoras distantes.

En ese futuro, problemas intratables hoy —desde la optimización industrial hasta el descubrimiento de fármacos— podrían resolverse desplegando recursos computacionales cuánticos como si fueran servicios en la nube, sugieren los autores de esta investigación.