Biología
Descubren la telaraña más grande del mundo: tiene 106 metros cuadrados y concentra 111.000 arácnidos
Una verdadera “megaciudad” de arañas se ha identificado en una profunda cueva, en oscuridad total
Pablo Javier Piacente / T21
Una colonia de arañas que habitan en cuevas ha construido la telaraña más grande jamás descubierta, en una cavidad sulfurosa en la frontera entre Albania y Grecia. En un paisaje dominado por la oscuridad, conviven más de 100 mil arañas con dos especies dominantes, que han extendido una descomunal red que supera los 100 metros cuadrados de superficie.
Investigadores de diferentes universidades europeas y de la Sociedad Espeleológica Checa han documentado una estructura natural que podría ser la telaraña más grande del mundo: una construcción colectiva que cubre 106 metros cuadrados y alberga alrededor de 111.000 arácnidos, según las estimaciones de los científicos. El hallazgo se describe en un estudio publicado en la revista Subterranean Biology.
Calificada por los especialistas como una “comunidad colonial extraordinaria”, dada la escala y el comportamiento inesperado de las especies involucradas, la estructura fue hallada en una cueva sulfurosa localizada entre Albania y Grecia, según informa Live Science. La pared de la cueva, bautizada como Sulfur Cave por la presencia de procesos sulfurosos que generan aguas ricas en hidrógeno, está recubierta por miles de pequeños “embudos de seda” conectados entre sí, formando un tapiz que los científicos comparan con una ciudad “arácnida” en miniatura.
Comportamiento colectivo inesperado
Las muestras recolectadas y los cálculos realizados llevaron a los autores a determinar la densidad de individuos y la superficie total cubierta por telas. Dos especies dominan la colonia: Tegenaria domestica, habitual en hogares de todo el planeta, y Prinerigone vagans. Los investigadores estimaron aproximadamente 69.000 ejemplares de T. domestica y 42.000 de P. vagans.
Según los científicos, es la primera vez que se documenta un comportamiento colonial sostenido en estas especies, que habitualmente son solitarias. De acuerdo a un artículo publicado en Phys.org, el estudio revela una base alimentaria inusual: la cueva está gobernada por una cadena trófica en la cual microbios que oxidan el azufre sostienen biofilms y materia orgánica, que alimentan larvas y mosquitos no picadores (Chironomidae).
Referencia
An extraordinary colonial spider community in Sulfur Cave (Albania/Greece) sustained by chemoautotrophy. István Urák et al. Subterranean Biology (2025). DOI:https://doi.org/10.3897/subtbiol.53.162344
Desarrollo de características genéticas únicas
Los insectos emergen en forma de nubes sobre los cursos de agua subterráneos y constituyen una fuente regular de presas para las arañas, explicando la abundancia y la estabilidad de la colonia. Los análisis genéticos realizados sobre los ejemplares indicaron, al mismo tiempo, un “aislamiento genético” respecto a poblaciones de las mismas especies fuera de la cueva, sugiriendo una adaptación a las condiciones extremas del hábitat.
Los investigadores creen que esto ha dado lugar al surgimiento de rasgos de sociabilidad previamente inexistentes, impulsados por la abundancia de recursos. En consecuencia, la combinación de aislamiento genético y copiosa oferta alimentaria explica por qué estas especies generalmente solitarias pueden comportarse de forma colectiva en este entorno específico.
