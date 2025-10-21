Los resultados de un nuevo estudio mostraron que, en un escenario hipotético de varios siglos de niveles netos de emisiones negativas y un enfriamiento global gradual, el Océano Austral liberaría abruptamente una explosión de calor acumulado, en forma de un gigantesco "eructo" oceánico, que conduciría a un período de calentamiento de entre décadas y siglos.

El Océano Austral podría lanzar un enorme "eructo": investigadores del GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, en Alemania, han mostrado que el océano puede acumular calor en capas profundas durante décadas y liberarlo de golpe hacia la superficie si las condiciones atmosféricas cambian, según establecen en un nuevo estudio publicado en la revista AGU Advances.

No basta con reducir emisiones

La investigación modela un escenario hipotético: si las emisiones antropogénicas ceden y la atmósfera se enfría, el calor almacenado en las profundidades del Océano Austral podría ascender y emerger en la superficie en forma de un pulso térmico regional persistente. Según los autores, ese impulso climático procede del calor que se acumuló mientras el planeta se calentaba y que, por cambios en la circulación oceánica, "regresaría" décadas después.

De acuerdo a un artículo publicado en Eos, la revista de la Unión Geofísica Estadounidense (AGU), el hallazgo implica que no basta con reducir emisiones para esperar una rápida normalización del sistema: el océano puede devolver buena parte del calor almacenado en un momento posterior y súbito.

Referencia Southern Ocean Heat Burp in a Cooling World. Ivy Frenger et al. AGU Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1029/2025AV001700

Un cambio profundo

Actualmente, los océanos ya exhiben cambios dramáticos. Por ejemplo, el adelgazamiento del hielo y otros fenómenos relacionados están exponiendo más agua al Sol cada verano, acelerando el calentamiento regional. La evidencia satelital de las últimas décadas muestra una tendencia clara de pérdida de cobertura y una temporada de deshielo más larga, lo cual modifica la forma en que el océano almacena y transporta calor.

Sin embargo, un "eructo" de calor cambiaría las condiciones regionales, afectando ecosistemas, rutas de navegación y patrones meteorológicos, complicando además las proyecciones climáticas a medio plazo. Los autores del estudio coinciden en la necesidad de ampliar observaciones oceanográficas y mejorar modelos para comprender si estos procesos podrían darse en el Océano Austral e incluso en otros contextos.