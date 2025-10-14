La Tierra está perdiendo para siempre a los arrecifes de coral de aguas cálidas

Los arrecifes de coral de aguas cálidas son vitales para el bienestar de hasta mil millones de personas y casi un millón de especies: un nuevo análisis confirma que se ha llegado a un punto de no retorno en su deterioro, principalmente debido a los niveles experimentados por el calentamiento global de raíz antropogénica.

Un nuevo informe conjunto sobre puntos de inflexión climáticos advierte que los arrecifes de coral de aguas cálidas han alcanzado un punto de no retorno que compromete su estructura, biodiversidad y los servicios que prestan a millones de personas. La evaluación, recogida en el informe Global Tipping Points 2025, sitúa el umbral térmico de los arrecifes en apenas 1,2 °C de calentamiento global respecto a la era preindustrial, nivel que según los autores ya se ha superado.

Umbrales de deterioro planetario

Los arrecifes tropicales son ecosistemas clave: sostienen la pesca, protegen costas frente al oleaje y albergan y sustentan, en forma directa o indirecta, a los ecosistemas que permiten la subsistencia de hasta mil millones de personas y casi un millón de especies. Sin embargo, la combinación de olas de calor marinas reiteradas, blanqueos masivos y otras presiones antropogénicas han provocado una mortalidades generalizadas, que hoy se observan con creciente frecuencia.

El informe alerta que, sin una reversión sostenida del calentamiento global, amplias zonas de arrecife dejarán de funcionar como tales. Se trata del primer punto de inflexión que alcanza el sistema terrestre, al que le seguirán el derretimiento de capas de hielo, la muerte de la selva amazónica y el colapso de corrientes oceánicas vitales, salvo que se tomen medidas urgentes.

Cruzar todos estos límites causará daños “catastróficos” a la Tierra, según los responsables del análisis. Sin embargo, el informe también identifica puntos de inflexión positivos que se han cruzado a escala global, como por ejemplo los avances en el área de la energía solar y de la adopción de vehículos eléctricos, entre otros.

Sin vuelta atrás

En cuanto a los corales, las consecuencias negativas no constituyen un riesgo remoto o alejado en el tiempo: el documento considera que, incluso en escenarios optimistas que estabilicen el calentamiento en 1,5 °C, la probabilidad en torno a que los arrecifes atraviesen su umbral térmico es prácticamente segura, llegando a un 99 %. Esto se debe a la estrechez del margen térmico que les queda, determinando que gran parte de los arrecifes no podrían recuperar su estructura y funciones ecológicas incluso si la temperatura se estabilizara rápidamente.

Para Pep Canadell, investigador español y jefe del Centro de Ciencias del Clima CSIRO en Canberra, Australia, quien no participó del informe, “más allá de la discusión sobre qué es un punto de inflexión y qué no lo es, el nuevo informe deja claro que cada año hay un aumento en el alcance y la magnitud de los impactos negativos del cambio climático, que cada año hay más personas que experimentan impactos más prolongados y diversos, y que cada año esos impactos están acelerando”, indicó a Science Media Centre.

“Hay evidencias claras de perfiles de colapso en muchos ecosistemas de gran escala, incluidos la degradación de los arrecifes de coral y su provisión de pesca para cientos de millones de personas, la degradación de partes de la Amazonía, y la desaceleración de la circulación de vuelco meridional del Atlántico, que tiene una influencia en el clima de Europa, África y de los muchos países tropicales afectados por el Monzón”, agregó.