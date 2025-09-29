Rejuvenecer, resucitar, reinventar: la nueva frontera de la ciencia

Mientras el debate sobre la inteligencia artificial acapara titulares, una revolución silenciosa está ocurriendo en los laboratorios de biotecnología. En Madrid, científicos de primer nivel presentan sus estrategias para revertir el envejecimiento y resucitar ecosistemas perdidos.

En su edición de 2025, Transvision, el evento futurista más destacado de España, acogerá en Madrid la Cumbre Internacional de Longevidad los días 1 y 2 de octubre, en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM).

El propósito es ambicioso, como afirma el presidente de la Alianza Futurista, Sergio Martínez de Lahidalga Tarrero: "este congreso reúne en Madrid a científicos y tecnólogos que trabajan para poder rejuvenecernos. De verdad".

La promesa de la longevidad: ¿un privilegio para pocos?

Una realidad se perfila con creciente nitidez: los avances médico-sanitarios que prometen erradicar enfermedades de raíz, como ha sugerido la científica María Blasco, podrían estar destinados, al menos inicialmente, a una minoría. El acceso se canalizaría a través de la medicina privada, creando una brecha entre quienes pueden permitirse la longevidad y quienes no.

Frente a esta perspectiva, la Alianza Futurista —un partido transhumanista español con más de una década de trayectoria— se posiciona como un foro de reflexión sobre las oportunidades y los riesgos de las "ultratecnologías" (inteligencia artificial, biología sintética, nanotecnología). Su programa aboga por democratizar el acceso a estas innovaciones a través de los servicios públicos, con el fin de que "este debate pase a ser central en la sociedad".

George Church: de mascotas geriátricas a ensayos en humanos

El genetista George Church se erige como una de las grandes estrellas de Transvision 2025. Su trabajo pionero se ha centrado en ensayos clínicos para extender la longevidad de mascotas, especialmente perros geriátricos. A través de su startup Rejuvenate Bio, ha impulsado terapias génicas que buscan un aumento significativo de los años de vida saludable en ciertas razas caninas, con la expectativa de que estas estrategias se aprueben en Estados Unidos para 2026.

Según Church, "los dueños de mascotas serán los primeros voluntarios humanos para estos procedimientos si se demuestran seguros y efectivos en perros geriátricos". Sus ensayos funcionan como un puente entre la medicina veterinaria y la humana, utilizando a nuestros compañeros animales como el primer escalón hacia la longevidad extendida para nuestra propia especie.

La quimera de la desextinción

Otro de los debates más polémicos que abordará el congreso es la llamada "teoría de la desextinción", una idea a menudo simplificada como el intento de resucitar especies como el mamut lanudo. La realidad, sin embargo, es científicamente más compleja y económicamente más interesante. Lo que empresas biotecnológicas como Colossal Biosciences están creando no son clones, sino híbridos genéticos.

Un ejemplo reciente es la modificación de un lobo gris (Canis lupus) para incorporar rasgos del extinto Aenocyon dirus. Es crucial entender que no se trata de "revivir" a este último, pues pertenece a un linaje de cánidos arcaicos que divergió hace cinco millones de años. La técnica CRISPR empleada solo permite insertar fragmentos de ADN antiguo en embriones de especies actuales, dando lugar a una quimera genética, no a una reconstrucción fiel.

El ADN fósil, fragmentado y degradado, lo impide. Además, queda sin resolver la ausencia de un nicho ecológico para una criatura así. La intervención de George Church, uno de los principales impulsores de este campo, es una de las más esperadas del evento por lo que puede decir sobre estos temas.

Rewilding : la restauración ecológica como alternativa

Curiosamente, el concepto de "desextinción" converge con una práctica ya en marcha: el rewilding o resilvestración. Científicos como Fernando Valladares (CSIC) y divulgadores como Javi Peña Hope señalan que la reintroducción de grandes herbívoros es clave para la salud de los ecosistemas ibéricos.

Su argumento es que "la clave para evitar que España arda lleva 15.000 años escrita en la pared". Proyectos en Guadalajara con la reintroducción de caballos salvajes y "toros gigantes" demuestran cómo la megafauna que nuestros antepasados pintaron en Altamira —bisontes, uros, caballos— actuaba como arquitecta del paisaje. Al crear mosaicos de praderas y bosques, multiplicaban la biodiversidad y reducían el riesgo de incendios extremos. El propio Valladares aboga por recuperar la "Llanura del Mamut", conectando el pasado ecológico con un futuro más resiliente.

Una cumbre de visionarios en Madrid

Transvision 2025 espera recibir a más de 500 participantes y será inaugurado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. La lista de ponentes es un reflejo de la vanguardia científica en este campo: George Church (Profesor de la Escuela de Medicina de Harvard y MIT), por videoconferencia), Mehmood Khan (CEO, Fundación Hevolution), Steve Horvath (Investigador Principal, Altos Labs), Michael Ringel (COO, Life Biosciences), María Blasco (CNIO, CSIC), Aubrey de Grey (Director Ejecutivo, Fundación LEV: Velocidad de escape de la longevidad), João Pedro de Magalhaes (Catedrático de Biología Molecular, Universidad de Birmingham), Andrea B. Maier (Presidente Fundador, Sociedad de Medicina de Longevidad Saludable), Phil Newman (Fundador, Tecnología de Longevidad), Liz Parrish (Directora Ejecutiva, BioViva), entre otros muchos.

Marcha por la longevidad

En este marco, Sergio Martínez de Lahidalga participará en un panel sobre la defensa de la longevidad en el ámbito público, junto a Carmen Simón Mateo (Apadrina la Ciencia), Carlos Díez-Ruza (Madrid e-Health Cluster) y Clara Fernández Porta (Progevita).

Como colofón, el 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Longevidad y el Día de los Mayores, Madrid acogerá la Marcha por la Longevidad 2025. Partiendo de la Puerta del Sol, los asistentes recorrerán lugares emblemáticos de la capital, llevando a la calle un debate que, hasta ahora, parecía confinado a los laboratorios.