Los árboles "engordan" para hacerse más resilientes al cambio climático

Los troncos de los árboles en la Amazonia se están volviendo un 3,3 % más gruesos cada década a medida que las plantas absorben dióxido de carbono adicional, sugiriendo que son más resistentes al calentamiento global de aquello que se creía anteriormente.

Un estudio publicado en la revista Nature Plants presenta claras evidencias en torno a que los árboles de la Amazonía han aumentado su tamaño medio de forma sostenida en las últimas décadas, un cambio que los especialistas atribuyen principalmente a una mayor disponibilidad de recursos ligados a modificaciones ambientales, como el dióxido de carbono atmosférico.

Analizando registros de 188 parcelas durante un máximo de 30 años, el equipo de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, detectó que el área basal media de los árboles creció aproximadamente un 3,3 % por década. El fenómeno no se limita a los ejemplares más grandes: tanto los árboles de mayor magnitud como los de talla pequeña mostraron aumentos relativos similares en su tamaño.

Fuerzas opuestas

La hipótesis establece una fertilización por CO₂ que beneficia a los individuos con mejor acceso a la luz y, al mismo tiempo, reduce la sombra que limita a los ejemplares pequeños.

Los investigadores enfatizan que el "ensanchamiento" del bosque ha reforzado el papel de la Amazonía como sumidero de carbono, porque los árboles mayores acumulan biomasa y carbono en una magnitud considerable.

No obstante, advierten que el balance observado hasta ahora es producto de fuerzas opuestas: mientras la mayor disponibilidad de recursos estimula el crecimiento, por otro lado el calentamiento global, las sequías más intensas y otras fuentes de estrés vegetal asociadas al cambio climático aumentan la mortalidad y la vulnerabilidad de los grandes individuos y del conjunto del bosque.

Referencia Increasing tree size across Amazonia. Adriane Esquivel-Muelbert et al. Nature Plants (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41477-025-02097-4

Resiliencia y riesgos

Según una nota de prensa, los científicos destacan el valor insustituible de los bosques intactos y la dificultad de reemplazar la riqueza biológica y ambiental de árboles centenarios mediante reforestación rápida. La conservación de las características del paisaje es, según los expertos, esencial para que los "gigantes" de la selva sigan cumpliendo su función climática.

Pero aunque los autores interpretan los resultados como una señal de resiliencia, lanzan al mismo tiempo una advertencia: si la mortalidad de los árboles grandes se acelerara por sequías severas, olas de calor extremas o tormentas muy intensas, la concentración de biomasa en pocos individuos podría convertir la aparente ganancia en una pérdida neta de carbono. Además, la deforestación actúa como un multiplicador de riesgos, capaz de anular los beneficios temporales de la fertilización por CO₂.