Ciencias Planetarias
La Luna se está oxidando por culpa del viento que sopla desde la Tierra
La irradiación de iones de oxígeno del viento terrestre impulsa la formación de óxido en la superficie lunar
Redacción T21
Desde la magnetosfera de la Tierra, los iones de oxígeno se trasladan a través del viento terrestre hasta implantarse en materiales que contienen hierro en el regolito lunar, propiciando la oxidación de nuestro único satélite natural. El hallazgo permite comprender en mayor profundidad las interacciones entre la Tierra y la Luna, demostrando cómo el satélite guarda un registro geológico de ambos cuerpos.
Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao, en China, descubrieron que la Luna se está oxidando como consecuencia de las partículas que se trasladan hasta su superficie provenientes desde la Tierra. El estudio, publicado en la revista Geophysical Research Letters, propone que el viento terrestre traslada determinados componentes que convierten los minerales de la Luna en hematita, un tradicional óxido de hierro.
Viajando con el viento terrestre
Según experimentos de laboratorio y análisis físicos recientes, iones de oxígeno procedentes de la alta atmósfera terrestre, transportados por aquello que los especialistas llaman “viento terrestre", pueden implantarse en el regolito lunar y oxidar minerales ricos en hierro, formando hematita.
El fenómeno no es permanente: ocurre principalmente cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la mayor parte del viento solar habitual. Durante esos días, unos cinco al mes según las estimaciones, la Luna queda expuesta sobretodo a partículas originadas en la magnetosfera de la Tierra. Esto incluye iones de oxígeno, con energías suficientes para reaccionar con minerales presentes en la superficie lunar, según informa Nature.
Para probar su hipótesis, los autores del estudio recrearon en el laboratorio las condiciones del llamado viento terrestre: aceleraron iones de oxígeno e hidrógeno a energías comparables a las medidas en nuestra magnetosfera y los dispararon contra cristales y polvos minerales similares a los del regolito lunar.
Información clave sobre el pasado de la Tierra y la Luna
Como resultado de este proceso, la irradiación con oxígeno dio lugar a señales químicas y microestructurales compatibles con formación de hematita. La presencia de hematita en la Luna ya había sido detectada por sensores orbitales, derivando en la pregunta sobre el origen del oxígeno necesario para su formación, en un cuerpo casi desprovisto de atmósfera.
Referencia
Earth Wind-Driven Formation of Hematite on the Lunar Surface. Xiandi Zeng et al. Geophysical Research Letters (2025). DOI:https://doi.org/10.1029/2025GL116170
Los investigadores chinos han hallado una explicación plausible: un intercambio material a larga escala entre la Tierra y la Luna, impulsado por procesos atmosféricos y magnetosféricos, deja una huella contundente en los minerales que componen la superficie lunar.
De esta manera, si la hematita se crea y se preserva por procesos ligados al viento terrestre, la Luna se transforma en un registro físico de la interacción entre el satélite y nuestro planeta a escalas de tiempo geológicas, con información sobre la variabilidad de la magnetosfera terrestre, el flujo de iones e, incluso, episodios ambientales pasados de gran importancia en el presente y el futuro de la Tierra.
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- Cata Coll es la tercera mejor portera del mundo
- Una joven de Palma acusa a su padre de violarla con 12 años: 'Me agarró de los brazos y me penetró
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento
- La AEMET amplía su alerta en Mallorca por las fuertes lluvias
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario