¿Fin del crecimiento perpetuo? El debate llega al Congreso de los Diputados

El modelo económico basado en el crecimiento infinito ha llegado a un punto de ruptura. Ante la crisis ecológica y social, un influyente movimiento global propone una alternativa radical: decrecer. El próximo 26 de septiembre, esta idea aterriza en el corazón de la soberanía española, el Congreso de los Diputados, con la conferencia "Más Allá del Crecimiento", que busca sentar las bases de una economía para el bienestar colectivo, no para la acumulación de unos pocos.

La Sala Ernest Lluch del Congreso será el escenario de un importante encuentro el próximo 26 de septiembre: la Conferencia Más Allá Del Crecimiento. Este evento, organizado por diversas organizaciones de la sociedad civil y la academia, busca plantear alternativas al modelo económico capitalista actual, que se basa en la búsqueda del crecimiento perpetuo y la acumulación de riqueza en pocas manos.

Bajo el lema ‘Por una economía orientada hacia el bienestar de las personas y del planeta’, la conferencia aspira a ser un punto de inflexión en el debate sobre soluciones reales a la crisis ecológica y social que enfrentamos, cuestionando las "falsas soluciones" del crecimiento verde y la tendencia al deterioro democrático. Se propone sentar las bases de un pacto social post-crecimiento para superar la dependencia del crecimiento económico y las relaciones globales desiguales, buscando una prosperidad compartida y socialmente justa a través de una reducción planificada de la producción y el consumo, orientados al bienestar colectivo dentro de los límites planetarios.

Movimiento global

Este encuentro en Madrid es parte de un movimiento global post-crecimiento, siguiendo a la exitosa Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, que contó con el respaldo de más de 20 eurodiputados. Eventos similares se han desarrollado en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia y Noruega, y España toma el relevo antes de una conferencia similar en Estonia. La cita contará con la presencia de Olivier de Shutter, relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, y numerosos referentes en investigación y decrecimiento en España. También se espera presencia institucional del Gobierno, grupos parlamentarios, partidos políticos y sindicatos.

La conferencia está abierta a la participación del conjunto de la sociedad. Las inscripciones ya están disponibles en la web oficial beyondgrowth.es, donde también se puede consultar el programa provisional. Para aquellos que no puedan asistir en persona, se habilitará una emisión en directo por streaming el mismo 26 de septiembre. Entre las coorganizadoras se encuentran más de diez entidades, incluyendo a Alianza Más Allá del Crecimiento, Rebelión Científica, Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Juventud x el Clima/Fridays for Future, entre muchas otras organizaciones clave de la sociedad civil.

Panel de expertos

Entre los ponentes, Eva Saldaña Buenache, directora de Greenpeace España, cree que si conseguimos ampliar la concepción del activismo y poner en marcha el poder de la gente llegaríamos a esa masa crítica que, tal y como la historia nos ha demostrado, puede producir cambios rápidos y profundos hacia una cultura reconectada con la naturaleza y resiliente para los retos que enfrentamos.

Otros ponentes son Alberto Fraguas biólogo, especializado en Ecología y Máster en Gestión Ambiental del Desarrollo, Carmen Madorrán Ayerra filósofa y activista ecosocial, Erika González Briz activista en Ecologistas en Acción y Observatorio de Multinacionales en América Latina, Giorgos Kallis ecologista autor de The Case for Degrowth y de Limits: Why Malthus Was Wrong, And Why Environmentalists Should Care.

Asimismo, figuran en el panel de expertos Jason Hickel antropólogo económico y escritor, Marta Rivera, investigadora Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, experta en el análisis de los sistemas agroalimentarios, Margarita Mediavilla Pascual, Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Grupo GEEDS (Energía, Economía y Dinámica de Sistemas) o Sira Rego, Ministra de Juventud e Infancia y activista social, entre un largo elenco de figuras expertas.