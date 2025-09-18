Ciencias Planetarias / Ciencias de la Tierra
Los escombros de un cometa impactaron contra la Tierra hace casi 13.000 años: congelaron el planeta y acabaron con una cultura ancestral
Las nuevas evidencias del impacto cósmico se hallaron en sitios arqueológicos clásicos relacionados con la cultura Clovis
Pablo Javier Piacente / T21
Un estudio ha obtenido nuevas evidencias en torno al impacto de restos de un cometa que se desintegró al atravesar la atmósfera terrestre hace aproximadamente 13.000 años: propició el último período de enfriamiento global hasta hoy, acabó con buena parte de la megafauna existente y borró de la faz de la Tierra a la cultura Clovis, en la actual América del Norte.
Un equipo liderado por el geólogo James Kennett, de la Universidad de California en Santa Bárbara, en Estados Unidos, ha obtenido nuevas evidencias que refuerzan la hipótesis de un impacto cósmico, en concreto un estallido en la atmósfera causado por un cometa fragmentado, ocurrido hace unos 12.800 años y vinculado a la abrupta caída de temperaturas conocida como el Younger Dryas.
El período llamado Younger Dryas fue una súbita fase de enfriamiento climático que tuvo lugar a finales del Pleistoceno, siendo el último cambio climático de este tipo en el planeta hasta el momento. La principal hipótesis sobre su origen, desarrollada en estudios previos, indica que el impacto de los restos del cometa mencionado previamente, hace aproximadamente 12.800 años en América del Norte, habría iniciado esta etapa de profundos cambios, que incluyeron la extinción de la megafauna y la desaparición de la cultura Clovis en América del Norte.
Vale recordar que la cultura Clovis fue una cultura prehistórica de cazadores-recolectores que habitó en América del Norte en el mismo período indicado, conocida por sus puntas de lanza y otros artefactos culturales. Se entiende como la primera cultura del continente americano.
El cuarzo fracturado, la clave del nuevo hallazgo
Ahora, los autores del nuevo estudio, publicado en la revista PLoS One, han identificado granos de cuarzo con microfracturas características de presiones extremas en tres yacimientos clásicos de la cultura Clovis: Murray Springs (Arizona), Blackwater Draw (Nuevo México) y Arlington Canyon (Islas del Canal, California).
Los granos de cuarzo muestran patrones de fracturación y zonas rellenas de sílice fundido, que solo pueden formarse bajo condiciones muy intensas de temperatura y presión, como las asociadas a impactos o explosiones aéreas a gran escala. De acuerdo a una nota de prensa, los investigadores aplicaron técnicas como la microscopía electrónica y la catodoluminiscencia para caracterizar esas estructuras y descartar orígenes volcánicos o antrópicos.
Referencia
Shocked quartz at the Younger Dryas onset (12.8 ka) supports cosmic airbursts/impacts contributing to North American megafaunal extinctions and collapse of the Clovis technocomplex. James P. Kennett et al. PLoS One (2025). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319840
Un cambio intenso
Este hallazgo llega como complemento de una lista creciente de descubrimientos que refuerzan la hipótesis de impacto del Younger Dryas, propuesta y discutida desde hace décadas. Los autores sostienen que la nueva evidencia aporta un componente clave, como el cuarzo fracturado, que hasta ahora faltaba para vincular con mayor firmeza un evento cósmico con la secuencia de cambios ambientales y culturales del periodo.
Si la interpretación finalmente se confirma, el episodio no solo explicaría la pérdida masiva de grandes mamíferos y un colapso cultural, sino que además ofrecería un ejemplo de cómo eventos externos a nuestro planeta pueden precipitar cambios climáticos y ecológicos abruptos.
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- Colas desde las seis de la mañana y entradas agotadas: los estudiantes de Mallorca se rinde ante la primera 'biofesta' del curso
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Un centro de 17 millones de euros con comisaría, escoleta y biblioteca sustituirá al cine Metropolitan en Pere Garau
- Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al multiplicar por nueve la tasa máxima de alcoholemia