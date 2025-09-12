Albania entrega el poder a una inteligencia artificial

Albania ha puesto su lucha contra la corrupción en manos de una inteligencia artificial. Diella, hasta ahora una asistente virtual para trámites burocráticos, ha sido ascendida a un cargo ministerial con un poder sin precedentes: gestionar y adjudicar todos los contratos del Estado con una garantía cien por cien libre de corrupción.

Albania ha nombrado a la primera ministra de gobierno del mundo generada por inteligencia artificial. El primer ministro, Edi Rama, ha presentado a Diella, cuyo nombre significa "sol" en albanés, como la nueva responsable de supervisar toda la contratación pública del país.

Su misión es erradicar la corrupción en un área que históricamente ha estado plagada de escándalos, con la promesa de que el sistema hará que las licitaciones sean "cien por cien libres de corrupción", informa Reuters.

Diella no es una recién llegada a la administración albanesa. Desde enero de 2025, ha funcionado como un asistente virtual en la plataforma e-Albania, el portal digital del Estado. Representada como una mujer vestida con el traje tradicional albanés, ha sido la cara amable de la burocracia, guiando a los ciudadanos a través de comandos de voz para acceder a casi un millón de servicios y emitir millas de documentos con sello electrónico.

Ahora, su ascenso a un puesto ministerial representa un experimento inédito: confiar en que un algoritmo puede ser inmune a los sobornos, las presiones y el favoritismo que han corrompido durante mucho tiempo los procesos de contratación del país.

Sintonía con Europa

La decisión se enmarca en la carrera de Albania por adherirse a la Unión Europea antes de 2030, un objetivo para el cual Bruselas ha exigido repetidamente medidas más contundentes contra la corrupción.

La contratación pública ha sido señalada como uno de los principales focos de irregularidades en esta nación balcánica, a menudo descrita como un centro neurálgico para organizaciones criminales que buscan blanquear dinero procedente de actividades ilícitas.

Con esta medida, el primer ministro Edi Rama, quien consolidó su poder al obtener un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de mayo de 2025, busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la transparencia y la integración europea.

Intervención gradual

El plan es que Diella asuma gradualmente la responsabilidad de evaluar y adjudicar todos los contratos gubernamentales con empresas privadas. Teóricamente, sus decisiones se basarán únicamente en criterios predeterminados, eliminando el factor humano de una ecuación a menudo comprometida.

Sin embargo, el gobierno no ha detallado qué mecanismos de supervisión humana existirán ni cómo se protegerá el sistema contra posibles manipulaciones, lo que ha generado cierto escepticismo entre la población.

Vanguardia tecnológica

Este paso sitúa a Albania a la vanguardia de la gobernanza digital, un campo en el que ya ha demostrado ser un líder regional. La plataforma e-Albania gestiona actualmente el 95% de los servicios públicos, ofreciendo cerca de 1.200 trámites en línea en sectores como la sanidad, la educación y la creación de empresas.

Aunque otras naciones han explorado la integración de la IA en sus operaciones —Estonia con más de 130 casos de uso y los Emiratos Árabes Unidos con un Ministerio de Inteligencia Artificial desde 2017—, la decisión de Albania de otorgar a un bot un poder decisorio a nivel ministerial es única.

El desempeño de Diella en la gestión de las licitaciones públicas será observado de cerca en todo el mundo. Su éxito o fracaso no solo definirá el futuro de la lucha contra la corrupción en Albania, sino que también podría sentar un precedente sobre el papel que la inteligencia artificial está destinada a jugar en la gobernanza global.