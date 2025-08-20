La falla de San Andrés podría generar en Estados Unidos el terremoto más poderoso de la historia planetaria

Un estudio del terremoto de Myanmar, ocurrido en marzo pasado, ha descubierto que las fallas de deslizamiento no necesariamente repiten el comportamiento anterior: esto significa que la falla de San Andrés, en Estados Unidos, podría desencadenar un terremoto más grande que cualquier otro visto previamente, según los científicos.

El terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Richter que sacudió Myanmar el 28 de marzo de 2025 no solo dejó una estela de destrucción y miles de víctimas: se convirtió en un laboratorio natural que obliga a revisar nuestros conocimientos sobre fallas tectónicas largas y rectas, como la de San Andrés en California, Estados Unidos.

Investigadores del Instituto de Tecnología de California (Caltech) reconstruyeron la secuencia del terremoto con imágenes satelitales, datos de campo y modelos numéricos: hallaron rasgos inesperados que desafían supuestos clásicos de segmentación y recurrencia sísmica, de acuerdo a una nota de prensa.

Las fallas tectónicas o geológicas son fracturas en la corteza terrestre a lo largo de las cuales se producen movimientos entre dos bloques de roca. Esta dinámica puede ser lenta y continua, o súbita y violenta para generar terremotos. Las fallas son el producto de las fuerzas tectónicas que actúan sobre la Tierra y se localizan habitualmente en los bordes de las placas tectónicas.

La falla de San Andrés es la más larga de California y se extiende unos 1.200 kilómetros. En 1906, una ruptura en la sección norte de la falla provocó un devastador terremoto de magnitud 7.9, que mató a más de 3.000 personas. Los geólogos han advertido durante mucho tiempo que la falla de San Andrés producirá otro terremoto masivo en algún momento. Según indica el Servicio Geológico de Estados Unidos, el área más cercana a Los Ángeles tiene un 60 % de posibilidades de experimentar un terremoto de magnitud de 6.7 o muy superior en los próximos 30 años.

Velocidades y comportamientos extremos

Uno de los hallazgos más llamativos del nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), es que la ruptura en la falla Sagaing, que propició el terremoto de Myanmar, avanzó a velocidades extremas: en la zona sur se habría acercado o superado la velocidad de las ondas sísmicas.

Ese comportamiento, poco documentado en rupturas tan largas, implica que la liberación de energía se concentró de forma distinta a lo previsto en los modelos teóricos. Estudios preliminares y análisis de sismogramas coinciden en que parte del desplazamiento se propagó a un ritmo de varios kilómetros por segundo, lo cual amplifica la severidad del pulso sísmico.

Las observaciones satelitales permitieron además medir desplazamientos superficiales de hasta varios metros en la margen oriental de la falla, y detectar que la ruptura se extendió mucho más de lo anticipado por las estimaciones basadas en historiales previos.

En algunos tramos el deslizamiento excedió las expectativas por cientos de kilómetros, un dato que sugiere que la segmentación aparente de la falla no fue un límite infranqueable para la propagación del terremoto. Estas observaciones, combinadas con modelos físicos, ofrecieron una reconstrucción detallada del evento y de cómo cambió el entorno.

Escenarios inesperados

Vale destacar que la falla de Sagaing y la de San Andrés comparten características geomorfológicas y mecánicas: son fallas relativamente rectas y con cientos de kilómetros de trazado. Los autores advierten que asumir que futuros terremotos replicarán exactamente rupturas pasadas es arriesgado: las simulaciones muestran que una misma falla puede producir eventos muy distintos en longitud, velocidad y magnitud a lo largo de los siglos.

En consecuencia, la historia escrita en registros centenarios puede subestimar el repertorio real de rupturas posibles. Teniendo en cuenta la magnitud de la falla de San Andrés, esto podría derivar en un terremoto de características nunca antes vistas en la historia del planeta: las zonas más vulnerables incluyen áreas densamente pobladas de California, donde millones de personas podrían verse afectadas directamente.

Referencia The 2025 Mw7.7 Mandalay, Myanmar, earthquake reveals a complex earthquake cycle with clustering and variable segmentation on the Sagaing Fault. Solene L. Antoine et al. PNAS (2025). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2514378122

Los investigadores no pretenden predecir un “gran evento” concreto en la falla de San Andrés, pero sí insisten en que los modelos de riesgo deben ampliarse para incluir rupturas no convencionales (más largas, más rápidas o combinadas) que hasta ahora eran consideradas menos probables.

El trabajo propone que los planes de mitigación, los códigos de construcción y los escenarios de respuesta deberían contemplar esa gama más amplia de posibilidades, para evitar subestimar amenazas. El terremoto de Myanmar obliga a los especialistas a reajustar expectativas: la naturaleza de las rupturas es más variable de aquello que los registros históricos muestran, y la integración de datos satelitales con modelos físicos ofrece una herramienta potente para capturar esa complejidad.