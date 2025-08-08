Confirman un deshielo récord de los glaciares de Europa y América del Norte en los últimos cuatro años

Los glaciares de Washington, Montana, Columbia Británica, Alberta y los Alpes suizos han establecido récords sombríos en los últimos cuatro años: la cantidad anual de pérdida de hielo y el promedio del período han alcanzado máximos históricos.

Entre 2021 y 2024, los glaciares de América del Norte, específicamente del oeste de Canadá y Estados Unidos, y los Alpes suizos, en Europa, sufrieron una pérdida de hielo sin precedentes.

Una investigación del U.S. Geological Survey (USGS) revela que estos glaciares perdieron masa a ritmos anuales de 22,2 gigatoneladas en América y 1,5 gigatoneladas en Suiza, cifras que duplican las tasas registradas entre 2010 y 2020. Además, desde 2020 el volumen total de hielo se redujo en un 12% en América del Norte y en un 13% en Suiza.

Fenómenos que actúan en conjunto

Factores meteorológicos como escasa acumulación de nieve invernal, olas de calor tempranas y prolongadas condiciones secas y cálidas han exacerbado esta dinámica. En América del Norte, los incendios forestales contribuyeron al oscurecimiento del hielo, mientras que en los Alpes europeos las partículas de polvo del Sahara intensificaron la absorción de radiación solar.

Este fenómeno acelera el derretimiento al disminuir la reflectividad natural del hielo, y amenaza con continuar a menos que la nieve de temporada cubra el hielo oscuro recientemente expuesto. Según informa Live Science, las pérdidas en los glaciares de Washington, Montana, Columbia Británica, Alberta y los Alpes suizos constituyen el mayor retroceso glaciar desde el inicio de los registros en la década de 1960.

Además, la pérdida de las zonas de firn, que son capas de nieve granular que reflejan el Sol y almacenan agua, también contribuyó significativamente al ritmo acelerado de deshielo, de acuerdo al estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters y liderado por especialistas del Centro de Ciencias de las Montañas Rocosas del Norte (NOROCK).

Esta situación plantea alarmas profundas: la reducción de hielo glaciar tiene consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua dulce, incrementa riesgos geológicos, como por ejemplo deslizamientos y avalanchas, y transforma paisajes montañosos de manera drástica.

Una aceleración nunca antes vista

Aunque ya se sabía que el cambio climático de raíz antropogénica es responsable del retroceso glaciar, estas evidencias recientes muestran que los modelos actuales podrían estar subestimando la vulnerabilidad de los glaciares. Esto se debe a que muchos no incorporan efectos como olas de calor, incendios o alteraciones en el albedo de la nieve.

En resumen, los datos recopilados entre 2021 y 2024 revelan una aceleración sin precedentes en la pérdida de masa glaciar en regiones clave del hemisferio norte. Los impactos ya se hacen sentir en la seguridad hídrica, los riesgos naturales y el funcionamiento del clima regional. Los glaciares son un recurso turístico, paisajístico y cultural clave, pero además son vitales en el equilibrio ambiental.

Referencia Unprecedented Mass Loss Over the Last Four Years (2021–2024). Brian Menounos et al. Geophysical Research Letters (2025). DOI:https://doi.org/10.1029/2025GL115235

De acuerdo a una nota de prensa, según las tasas proyectadas de pérdida de masa hasta 2060, es probable que haya transcurrido el período de máxima escorrentía por pérdida de masa glaciar para ambas regiones. "Sabíamos que estas tasas extremas de derretimiento de los glaciares aumentarían. Sin embargo, la presencia de estos resultados basados en las mediciones sigue siendo sorprendente y difícil de aceptar”, indicó a Live Science el científico Matías Huss, coautor del estudio.

Ahora, resta saber si es posible esperar algún cambio en el futuro, a partir de la disminución del impacto del cambio climático, o solo podemos esperar una intensificación de estas condiciones, cuyo límite y velocidad resultan imposibles de vislumbrar en este momento.