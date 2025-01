Descubren "coros" de ondas cósmicas en el Universo profundo: suenan como el canto de los pájaros

Los investigadores han identificado explosiones de plasma, llamadas "ondas de coro", a alrededor de 165.000 kilómetros de la Tierra. Se trata de ondulaciones que se desarrollan a la misma frecuencia que la audición humana: cuando se convierten a señales de audio, se asemejan a estremecedoras llamadas de pájaros.

Un equipo internacional de astrónomos liderado por el científico Chengming Liu, de la Universidad de Beihange, en China, ha detectado misteriosas señales sonoras en forma de “cantos corales” en una región inesperada del espacio, a partir de datos aportados por distintos instrumentos de la NASA.

Como explican los especialistas en un estudio publicado en la revista Nature, esto abre nuevos interrogantes sobre su formación y características: como estas emisiones, llamadas ondas de coro, representan algunos de los pulsos de radiación electromagnética más fuertes en el cosmos, es vital saber más de ellas para proteger a los satélites y otras estructuras.

Ondas de coro y transferencia de energía

Se trata de ráfagas de radiación electromagnética que duran una fracción de segundo, según informa Science Alert. Cuando se captan en el Universo profundo y se convierten a un formato de audio utilizado en nuestro planeta, suenan como pájaros cantando extrañas melodías. Hasta el momento, los astrónomos pensaban que eran causadas por inestabilidades en el plasma que fluye a través del Sistema Solar.

Están compuestas por gas ionizado que pierde su equilibrio y derrama ondas de electromagnetismo en patrones distintos: sin embargo, este conocimiento se sustentaba en los hallazgos previos, que habían identificado ondas de coro a un máximo de 51.000 kilómetros de la Tierra. Las emisiones descubiertas en la nueva investigación, en cambio, se identificaron a unos 165.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta: esto indica que podrían formarse en cualquier parte del espacio.

El enigmático sonido captado en la profundidad del espacio. Créditos: ScienceAlert / YouTube.

Agujeros de electrones

Los científicos indicaron en el estudio que sus observaciones pueden ayudar a resolver debates extendidos en el tiempo respecto a las ondas de coro y obtener una comprensión del transporte de energía observado en el cosmos y los entornos astrofísicos. En tanto, los hallazgos confirman que la transferencia de energía de las partículas de plasma a las ondas de coro ocurre en regiones donde los electrones son relativamente escasos.

Dichas zonas, conocidas como agujeros de electrones, estarían relacionadas con un fenómeno conocido como resonancia de ciclotrón electrónico, que impulsa una mayor transferencia de energía. Estos procesos han sido ampliamente estudiados en simulaciones, pero esta es la primera vez que se han observado in situ.

Por último, como indica Phys.org, los científicos aún no están seguros sobre cómo ocurren las perturbaciones, pero creen que el campo magnético de la Tierra puede estar directamente relacionado.

En nuevas investigaciones, intentarán determinar qué procesos físicos ocurren en estas regiones del Universo en las que se producen estas intensas transferencias de energía.

Referencia

Field–particle energy transfer during chorus emissions in space. C. M. Liu et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-08402-z