Un enorme objeto interestelar modificó para siempre a nuestro Sistema Solar

Un estudio sugiere que es posible que un objeto de origen interestelar de enorme tamaño y peso se introdujera en el Sistema Solar al principio de su formación, dejando una huella imborrable en las órbitas planetarias, antes de desviarse nuevamente hacia otros confines del Universo. El visitante fugaz podría haber tenido características similares al misterioso objeto interestelar “Oumuamua”, identificado en 2017.

Un equipo de científicos dirigido por el investigador Garett Brown, de la Universidad de Toronto, en Canadá, sugiere que es probable que un visitante interestelar pueda haber modificado las órbitas de los planetas del Sistema Solar en sus inicios, propiciando algunas condiciones inusuales como órbitas inclinadas y otros aspectos que no han podido ser explicados hasta hoy.

En concreto, según indican en un estudio publicado en arXiv, las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno pueden haber sido alteradas por el sobrevuelo de un enorme objeto desde el espacio profundo, hace miles de millones de años. El cuerpo interestelar habría atravesado nuestro vecindario cósmico durante su formación, a menos de 20 unidades astronómicas del Sol.

Un visitante que dejó su huella

De acuerdo a un artículo publicado en Newsweek, las simulaciones de los especialistas muestran que las órbitas fueron deformadas por el paso de un objeto que contaba con entre 2 y 50 veces la masa de Júpiter, que se hundió profundamente en el Sistema Solar interior para luego alejarse. Habría sido un cuerpo similar al extraño objeto interestelar “Oumuamua”, descubierto en 2017.

En tanto, Universe Today informa que los cálculos de los científicos sugieren que hay una probabilidad de 1 en 100 de que un visitante interestelar pueda haber producido las órbitas que vemos actualmente en los planetas del Sistema Solar. Aunque en principio parece una probabilidad mínima, los investigadores estiman que se trata del escenario más plausible identificado hasta la fecha para explicar las características de nuestro sistema estelar.

Órbitas modificadas

Se sabe que la evolución de las órbitas de los planetas es un proceso complejo: en un principio, se formaron a partir de un disco giratorio de gas y polvo alrededor de un joven Sol caliente. Un fenómeno denominado conservación del momento angular provocó que el material formara un plano que conducía a órbitas que eran circulares y parejas.

A pesar de esto, el disco del Sistema Solar muestra una leve deformación en general y órbitas ligeramente inclinadas en los planetas, más ovaladas que circulares. Hasta el momento, no existe una teoría que pueda explicar con certeza cómo y por qué se produjo esa modificación en el “plan” inicial de nuestro sistema estelar.

La hipótesis de Brown y su equipo muestra que un objeto interestelar con la suficiente masa y peso, atravesando el Sistema Solar a la velocidad adecuada y en el momento preciso, podría haber sido la causa de estas órbitas modificadas. En el mismo sentido, estiman que un fenómeno similar podría “expulsar” a alguno de los planetas del Sistema Solar interior en los próximos 20 millones de años, aunque en este caso las probabilidades son ínfimas.

Referencia

A substellar flyby that shaped the orbits of the giant planets. Garett Brown, Renu Malhotra and Hanno Rein. arXiv (2025). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.04583