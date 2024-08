Las nanopartículas de metal podrían simplificar y agilizar la terraformación de Marte

Los investigadores que estudian alternativas para terraformar Marte, buscando que sea habitable y viable para una posible colonización humana a largo plazo, han descubierto que el uso de nanopartículas metálicas inyectadas en la atmósfera marciana podría ser un método 5.000 veces más rápido y mucho más eficiente que los enfoques que implican la liberación de gases de efecto invernadero.

Especialistas de la Universidad de Chicago, la Universidad Northwestern y la Universidad de Florida Central, todas en Estados Unidos, han propuesto en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Science Advances un enfoque innovador para hacer realidad la terraformación de Marte, que implica modificar las condiciones ambientales, atmosféricas y climáticas para lograr que el planeta sea apto para la vida humana.

Un planeta más amigable

Este nuevo método, que plantea el uso de nanopartículas de metal liberadas a la atmósfera, podría calentar el Planeta Rojo en más de 10 grados Celsius en solo unos meses, obteniendo temperaturas adecuadas para la vida microbiana: sería un primer paso crucial para hacer que Marte sea habitable, acercando en el tiempo la posibilidad de establecer colonias humanas permanentes. En la actualidad, la temperatura superficial promedio en Marte se ubica en los -55 grados Celsius.

En concreto, la ingeniería propuesta se basa en nanorods de metal, que son objetos a nanoescala con múltiples aplicaciones en tecnologías de vanguardia. Un punto positivo es que la fabricación de la enorme cantidad de nanorods de metal necesarios para llevar a cabo la tarea podría ser desarrollada a partir del hierro y el aluminio disponibles en Marte, según indicaron los investigadores en una nota de prensa.

Hasta el momento, las estrategias propuestas para la terraformación de Marte implican un calentamiento basado en gases de efecto invernadero, pero el planeta es escaso en ingredientes necesarios para la producción de estos gases. En consecuencia, este método tomaría miles de años para lograr los efectos deseados, lo que requeriría cientos de generaciones de seres humanos para continuar el esfuerzo y concretar el resultado final.

Terraformar Marte: de la ciencia ficción a la realidad

De acuerdo a un artículo publicado en The Debrief, el nuevo enfoque con nanopartículas de metal no solo sería más eficiente, al disponer de los elementos necesarios en Marte, sino que además sería 5.000 veces más rápido que las propuestas mencionados previamente. Según los modelos informáticos del equipo científico, los nanorods de metal podrían permanecer en el aire hasta 10 años.

Esta extensa vida útil, combinada con la inyección permanente de las nanopartículas metálicas en la atmósfera marciana durante un período prolongado de tiempo, podría concretar casi de inmediato el cambio más crítico para terraformar Marte: derretir el hielo planetario. Iniciado ese primer paso, un plan diseñado a largo plazo llevaría de la ciencia ficción a la realidad evidente la modificación radical de las condiciones de vida en el Planeta Rojo.

Los científicos explicaron que las diminutas partículas están diseñadas para atrapar el calor que escapa y dispersar la luz solar hacia la superficie, mejorando el efecto invernadero natural de Marte. Sin embargo, no todo es tan sencillo: "las retroalimentaciones climáticas son realmente difíciles de modelar con precisión. Para implementar algo como esto, necesitaríamos más datos de Marte y la Tierra, y tendríamos que proceder de forma lenta y reversible, para garantizar que los efectos funcionen según lo previsto", concluyó en el comunicado el científico Edwin Kite, uno de los autores del estudio.

Referencia

Feasibility of keeping Mars warm with nanoparticles. Samaneh Ansari et al. Science Advances (2024). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adn4650