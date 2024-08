Existirían océanos de agua líquida en Marte, pero el problema es cómo llegar a ellos

Un nuevo análisis de los datos sísmicos recopilados por la sonda Mars InSight de la NASA permite concluir que en Marte se esconden océanos de agua líquida, pero los datos indican que el recurso se encuentra a enormes profundidades, impidiendo por el momento el acceso al mismo con las tecnologías actuales.

Investigadores de la Universidad de California en San Diego, en Estados Unidos, sostienen en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que las características de la corteza planetaria en Marte se explican mejor a partir de la presencia de bolsones de agua líquida en su interior. El hallazgo supone la evidencia más contundente hallada hasta la fecha de la existencia de agua líquida en el Planeta Rojo.

El equipo científico utilizó datos que la sonda Insight obtuvo durante una misión de cuatro años, que finalizó en 2022. La misión consiguió información proveniente del subsuelo marciano e identificó variables como la velocidad de un tipo específico de ondas acústicas, con las cuales es posible inferir qué sustancias residen debajo de la superficie. Los datos fueron incorporados a un modelo informático, dando como resultado que la presencia de agua líquida en la corteza planetaria era el escenario más factible.

Comprender el ciclo del agua en el Planeta Rojo

Los científicos concluyeron en su estudio que aunque los datos disponibles sugieren que la corteza media de Marte estaría saturada de agua líquida, como han indicado diferentes estudios previos en las últimas décadas, los resultados de la investigación también muestran la necesidad de realizar mediciones geofísicas y otros estudios que permitan describir con total exactitud la composición de la corteza marciana.

"Comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender en profundidad la evolución del clima, la superficie y el interior del planeta. Un punto de partida útil es identificar dónde está el agua y qué cantidad existe", indicó en una nota de prensa el científico Vashan Wright, líder del equipo de investigación y autor principal del nuevo estudio.

Agua a grandes profundidades

Se cree que en un pasado remoto el Planeta Rojo tuvo enormes lagos de agua líquida, pero el abrupto cambio en sus condiciones atmosféricas y climáticas modificó por completo su composición. Según un artículo publicado en Science Alert, la capa de la corteza marciana que incluiría el agua líquida que ha logrado preservarse se encuentra a profundidades de entre 11.5 y 20 kilómetros, o sea que probablemente será inaccesible para los humanos cuando se concreten las primeras misiones tripuladas en las próximas décadas.

Sin embargo, el hallazgo aporta una nueva herramienta para comprender el ciclo del agua en Marte y sugiere que el planeta retuvo una gran parte del agua que tuvo en el pasado, un dato con implicaciones para la posible habitabilidad de Marte, tanto antigua como presente en forma de vida microbiana. Además, indicaría que si fuera posible extraer el agua en el futuro, se habría obtenido un recurso muy valioso para la posible terraformación del Planeta Rojo.

Referencia

Liquid water in the Martian midcrust. Vashan Wright et al. PNAS (2024). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2409983121