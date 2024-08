La vida compleja habría surgido en la Tierra mucho antes de lo que pensábamos

Una nueva investigación sugiere que las estimaciones actuales sobre el surgimiento de la vida compleja en la Tierra deben revisarse: según los hallazgos de los científicos, esa fecha debería anticiparse en aproximadamente 1.5 mil millones de años, ya que los primeros animales no habrían surgido hace alrededor de 600 millones de años como se cree hasta hoy, sino hace 2.1 mil millones de años. Esto se relaciona con el descubrimiento de macrofósiles lobulados, que vivieron en ese período en un mar interior poco profundo.

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, ha descubierto evidencias contundentes de un ecosistema temprano en la cuenca de Franceville, cerca de Gabón, en la costa atlántica de África Central, que habría sido el hogar de formas de vida compleja aproximadamente 1.5 mil millones de años antes de la fecha estimada actualmente para el surgimiento de los primeros animales, alrededor de 635 millones de años atrás. El hallazgo de macrofósiles lobulados indica que la vida compleja se habría iniciado en ese primitivo ecosistema marino hace 2.1 mil millones de años.

El nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Precambrian Research, describe un episodio único de actividad volcánica submarina, producido luego de la colisión de dos continentes en el marco de una joven Tierra. El evento creó un “laboratorio” rico en nutrientes, ideal para los primeros “experimentos naturales” en evolución biológica compleja, cuyo legado habría llegado hasta la actualidad gracias al descubrimiento de los fósiles de antiguas medusas.

Un mar interior poco profundo

“Se cree que la disponibilidad de fósforo en el medio ambiente es un componente clave en la evolución de la vida en la Tierra, especialmente en la transición de organismos unicelulares simples a organismos complejos como animales y plantas”, indicó en una nota de prensa el Dr. Ernest Chi Fru, autor principal del nuevo estudio.

Precisamente, los aumentos en las concentraciones de fósforo marino y oxígeno en el agua de mar están vinculados al episodio de evolución biológica que determinó el surgimiento de los primeros animales hace unos 635 millones de años. La investigación agrega otro episodio mucho más temprano en el registro, hace 2.1 mil millones de años.

Los macroorganismos de gran tamaño identificados en África se habrían visto beneficiados con este evento, que creó las condiciones necesarias para su evolución. “Creemos que los volcanes submarinos, que siguieron a la colisión y sutura de los cratones del Congo y São Francisco, en un cuerpo principal, restringió aún más e incluso cortó esta sección de agua del océano global para crear un mar interior poco profundo rico en nutrientes”, agregó Chi Fru en el comunicado.

Saltos evolutivos

El mar interno surgido luego de la colisión de los dos continentes primitivos se habría convertido en un “caldo de cultivo” para que estas enormes medusas prehistóricas, que hoy se estudian como macrofósiles lobulados, evolucionaran hasta convertirse en las primeras formas de vida compleja en la Tierra. Este descubrimiento va en línea con otros hallazgos recientes, que retrasan en el tiempo la irrupción de la vida en la Tierra primitiva.

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, la vida compleja podría haber surgido varias veces a lo largo de los milenios, pero aún no se sabe si estos “saltos evolutivos” se estancaron en el tiempo o siguieron su desarrollo. Además, debe determinarse aún qué entornos ambientales e históricos pueden haber albergado condiciones adecuadas para la "experimentación macrobiológica", que derivó en la vida compleja que hoy conocemos.

Referencia

Hydrothermal seawater eutrophication triggered local macrobiological experimentation in the 2100 Ma Paleoproterozoic Francevillian sub-basin. Ernest Chi Fru et al. Precambrian Research (2024). DOI:https://doi.org/10.1016/j.precamres.2024.107453