El cambio climático está alterando la rotación planetaria

Los científicos han logrado demostrar cómo el cambio climático y el calentamiento global modifican el eje de rotación de la Tierra y la duración del día, mediante una variación en la distribución de las masas terrestres provocada por el derretimiento de las grandes masas de hielo en los polos. Además, la velocidad de rotación, que hasta ahora estaba influenciada principalmente por la Luna, dependerá cada vez más del clima y sus vaivenes.

Un equipo de investigadores liderado por la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich, en Suiza, y el apoyo de la NASA describen en dos nuevos estudios, publicados en las revistas Nature Geoscience y Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), una serie de condiciones que evidencian cómo el cambio climático afecta directamente el movimiento polar, la rotación de la Tierra y la duración del día.

El modelo más completo hasta la fecha

Utilizando nuevos métodos y técnicas basados en Inteligencia Artificial (IA), los especialistas pudieron precisar que el eje de rotación de la Tierra se está desplazando debido al cambio climático y a los movimientos en el interior del planeta, de la misma forma que ya habían sugerido estudios previos. El movimiento polar relacionado se desencadena por cambios de masa, como el provocado por el derretimiento de los casquetes polares.

Según una nota de prensa, se trata de la primera explicación integral sobre las diversas causas del movimiento polar a largo plazo, en el modelado más completo que se ha realizado hasta la fecha. Las observaciones indican que el cambio climático y el calentamiento global tendrán a partir de ahora una mayor influencia en la velocidad de rotación de la Tierra que el efecto de la Luna, que ha determinado el aumento de la duración del día durante miles de millones de años.

En concreto, los investigadores han logrado demostrar que el cambio climático también aumenta la duración del día en unos pocos milisegundos, desde los 86.400 segundos actuales. Esto se produce porque el agua fluye desde los polos hacia latitudes más bajas: el proceso de transferencia de las masas acuáticas ralentiza la velocidad de rotación planetaria.

También modifica el eje de rotación

Al mismo tiempo, los cambios de masa en la superficie de la Tierra y en su interior provocados por el derretimiento del hielo no modifican solamente la velocidad de rotación de la Tierra y la duración del día: los científicos demostraron que también alteran el eje de rotación. Como consecuencia de esto, los puntos donde el eje de rotación realmente se encuentra con la superficie de la Tierra se mueven.

Vale recordar que, entre otros aspectos, estas condiciones influyen en el campo magnético terrestre o magnetosfera, la “burbuja protectora” que nos resguarda de las radiaciones nocivas provenientes del espacio. "Los seres humanos tenemos un impacto mayor en nuestro planeta del que creemos. Esto, naturalmente, nos impone una gran responsabilidad en cuanto al futuro de la Tierra", concluyó en el comunicado el científico Benedikt Soja, uno de los líderes del equipo de investigación.

Referencias

Contributions of core, mantle and climatological processes to Earth’s polar motion. Kiani Shahvandi M et al. Nature Geoscience (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-024-01478-2

The increasingly dominant role of climate change on length of day variations. Kiani Shahvandi et al. Proceedings of the National Academy of Sciences (2024). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2406930121