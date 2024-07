Las hormigas se amputan entre ellas las patas lesionadas

En caso de lesiones o enfermedades, algunos animales se curan solos. Sin embargo, la práctica médica de una especie de hormigas ha sorprendido a los investigadores: si se lesiona una pata, se trata la herida y, si no queda otra opción, se procede a su amputación.

Las hormigas carpinteras de Florida, Camponotus floridanus, han demostrado capacidades que rivalizan con los procedimientos médicos humanos.

Investigadores de la Universidad de Würzburg han descubierto que estas hormigas no solo limpian las heridas de sus compañeras, sino que también realizan "amputaciones" cuando es necesario para salvar vidas, un comportamiento que hasta ahora se creía exclusivo de seres humanos y algunos primates.

El estudio, publicado en "Current Biology" y liderado por el entomólogo Erik Frank, revela que las decisiones de tratamiento de las hormigas se basan en la gravedad y ubicación de la lesión, según se informa en un comunicado.

Decisión inteligente

Este procedimiento no es arbitrario. Los investigadores estudiaron las circunstancias bajo las cuales las hormigas optan por la amputación. Utilizando escaneos CT, descubrieron que las decisiones se basan en el riesgo de infección y la importancia de la extremidad para el flujo de la hemolinfa, el equivalente al "sangre" en las hormigas.

Las patas con músculos, vitales para la circulación, son más propensas a ser amputadas en caso de lesión, mientras que las menos críticas solo se limpian.

Por eso las heridas en el fémur, la parte superior de la pierna, resultan en una amputación inmediata, mientras que las lesiones en la tibia, la parte inferior, se tratan con limpieza.

40 minutos de quirófano

La razón detrás de esta distinción es que un mayor flujo de hemolinfa en la tibia significa que los patógenos pueden ingresar al cuerpo más rápidamente, haciendo que la amputación sea ineficaz.

La amputación es un proceso meticuloso que puede durar hasta 40 minutos, y se lleva a cabo mordiendo la extremidad afectada hasta que se desprende.

Aunque las hormigas carpinteras de Florida no tienen glándulas especiales para aplicar compuestos antimicrobianos, como lo hace la especie Megaponera analis, su método mecánico de tratamiento es notablemente efectivo.

Beneficios comprobados

Los resultados son asombrosos: las hormigas que sufrieron amputaciones tuvieron una tasa de supervivencia de hasta el 95%, mientras que aquellas con heridas limpias en las piernas sobrevivieron en un 75%. En contraste, las hormigas con heridas no tratadas tuvieron tasas de supervivencia mucho menores.

Este comportamiento no solo muestra un nivel avanzado de autoatención y cuidado social, sino que también abre puertas a nuevas perspectivas en la medicina humana.

La eficacia de las hormigas en la prevención de infecciones y el tratamiento de heridas podría inspirar técnicas innovadoras para el cuidado de heridas en humanos.

Ejemplo animal

La investigación de la Universidad de Würzburg no solo ha arrojado luz sobre un aspecto desconocido del mundo de los insectos, sino que también ha proporcionado un ejemplo impresionante de cohesión social y cuidado entre las hormigas.

Estos pequeños cirujanos de seis patas continúan asombrando a la comunidad científica y podrían tener mucho que enseñarnos sobre la supervivencia y la medicina.

Referencia

Wound-dependent leg amputations to combat infections in an ant society. Erik.T. Frank et al. Current Biology, July 02, 2024. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.06.021