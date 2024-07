El material orgánico de Marte revela el origen de la vida en la Tierra

Los científicos han descubierto que el dióxido de carbono en interacción con la luz solar ultravioleta reaccionó para conformar una niebla de moléculas de carbono, que se precipitaron sobre la superficie de Marte y dieron origen de esta forma al material orgánico identificado en el Planeta Rojo. El hallazgo podría ayudarnos a revelar cómo terminaron los ingredientes básicos de la vida arribando a la Tierra hace miles de millones de años.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, y el Instituto de Tecnología de Tokio, en Japón, concluye en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature Geoscience que los compuestos orgánicos identificados en Marte por el rover Curiosity de la NASA brindan pistas claras sobre la forma en que la vida podría haberse originado en la Tierra.

En su investigación indican que la materia orgánica que se halló en los primeros sedimentos marcianos puede aportar información clave sobre las condiciones ambientales, la química prebiótica y la habitabilidad de los planetas, pero su origen sigue sin estar claro. En concreto, puede hablarnos de la forma en que los bloques fundamentales de la vida comenzaron a actuar en la Tierra hace aproximadamente entre 4.000 y 3.500 millones de años.

Reacciones químicas en la atmósfera marciana

Las propiedades de estos materiales a base de carbono descubiertos en Marte, en particular la proporción de sus isótopos de carbono, sorprendieron a los investigadores. En la Tierra, los materiales orgánicos con estas propiedades generalmente se entenderían como un signo de microorganismos, aunque también pueden ser el resultado de procesos químicos no biológicos.

De acuerdo a una nota de prensa, los datos que arroja el análisis de los compuestos orgánicos marcianos permiten verificar una teoría previa, desarrollada hace más de una década también por investigadores de la Universidad de Copenhague: la fotólisis en la atmósfera de Marte. Dicho concepto significa que los rayos UV (radiación ultravioleta) del Sol proporcionan energía a las moléculas para realizar una transformación química.

Un posible origen de la vida

Según los científicos, esto habría sucedido en la atmósfera marciana, donde el 20% del CO2 (dióxido de carbono) se habría dividido en moléculas de oxígeno y monóxido de carbono. Este fenómeno, ocurrido hace miles de millones de años, habría provocado que el monóxido de carbono resultante reaccionara gradualmente con otros productos químicos en la atmósfera marciana, sintetizando moléculas complejas. Una copiosa “lluvia” de estas moléculas habría aportado los materiales orgánicos identificados en el Planeta Rojo.

“Estas moléculas complejas basadas en carbono son el requisito previo de la vida, los componentes básicos o piedras fundamentales. Mostramos que el material orgánico que se encuentra en Marte se ha formado a través de reacciones fotoquímicas atmosféricas. Como la Tierra, Marte y Venus tenían atmósferas similares hace mucho tiempo, específicamente cuando tuvo lugar esta fotólisis, es probable que el mismo fenómeno haya sido un requisito previo para la aparición de la vida en nuestro planeta”, concluyó en el comunicado el científico Matthew Johnson, uno de los autores principales del estudio.

Referencia

Synthesis of 13C-depleted organic matter from CO in a reducing early Martian atmosphere. Matthew Johnson, Yuichiro Ueno et al. Nature Geoscience (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-024-01443-z