Revelan las primeras evidencias de lluvias en la Tierra, atrapadas en cristales antiguos

Un equipo internacional de investigadores utilizó isótopos de oxígeno atrapados en minerales antiguos para determinar cuándo se registraron los primeros signos de agua dulce en la Tierra: estas primeras lluvias iniciaron el ciclo hidrológico en nuestro planeta, crucial para el surgimiento de la vida. Las huellas de estas precipitaciones originales se descubrieron encerradas en cristales de circón del período Hadeano.

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Curtin, en Australia, que se ha publicado recientemente en la revista Nature Geoscience, ha comprobado que las primeras lluvias en nuestro planeta, que constituyen la evidencia más temprana de agua dulce en la Tierra, tuvieron lugar hace aproximadamente 4.000 millones de años. En ese momento se inició el ciclo hidrológico, de máxima importancia para el desarrollo de la vida.

Cristales primordiales y antiguas lluvias

Los datos se obtuvieron al analizar cristales antiguos en la región del Medio Oeste de Australia Occidental: los isótopos de oxígeno preservados en estos minerales del período Hadeano hicieron posible fechar los primeros aportes de agua dulce, que llegaron a una Tierra primitiva entonces seca y desértica. Los hallazgos retrasan la línea de tiempo para la aparición del ciclo hidrológico en unos 500 millones de años de acuerdo a lo estimado actualmente, acercándola hasta unos pocos cientos de millones de años después de la formación del planeta.

“Logramos fechar los orígenes del ciclo hidrológico, que es el proceso continuo a través del cual el agua se mueve alrededor de la Tierra y es crucial para sostener los ecosistemas y sustentar la vida en nuestro planeta. Al examinar la edad y los isótopos de oxígeno en pequeños cristales del mineral circón, encontramos firmas isotópicas inusualmente ligeras que se remontan a hace 4.000 millones de años”, indicó en una nota de prensa el autor principal de la investigación, el Dr. Hamed Gamaleldien.

Los científicos explicaron que estos isótopos ligeros de oxígeno suelen ser el resultado de la alteración de rocas por agua dulce y caliente a varios kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. La evidencia de agua dulce a esta profundidad desafía la teoría que indica que nuestro planeta estuvo completamente cubierto por un océano hace alrededor de 4.000 millones de años.

Surgimiento de la vida

Aunque se sabía que la interacción generalizada entre el agua meteórica o dulce y la corteza continental emergida en la Tierra primitiva puede haber sido clave para el surgimiento de la vida, el momento en que comenzó el ciclo hidrológico estaba poco limitado. Las nuevas fechas parecen ponerle un límite más claro y contundente.

Según un artículo publicado en Science Alert, el descubrimiento arroja luz sobre la historia temprana del planeta, pero además sugiere que las masas de tierra y el agua dulce prepararon el escenario para el florecimiento de la vida en un período de tiempo relativamente corto, en concreto en menos de 600 millones de años después de la formación de la Tierra.

Los hallazgos de este estudio internacional no solo constituyen un paso adelante en nuestra comprensión sobre los períodos iniciales de la historia de la Tierra, sino que también abren nuevas posibilidades para una exploración más profunda de los orígenes de la vida.

Referencia

Onset of the Earth’s hydrological cycle four billion years ago or earlier. Hamed Gamaleldien et al. Nature Geoscience (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-024-01450-0