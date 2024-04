Descubren el pan más antiguo en Turquía: tiene 8.600 años

Un equipo de arqueólogos ha descubierto el pan más antiguo conocido en todo el mundo, que data del año 6600 a. C. Fue identificado en Çatalhöyük, un destacado asentamiento neolítico en Anatolia central, Turquía.

Investigadores de la Universidad Necmettin Erbakan, en Turquía, han identificado un trozo de pan fermentado y sin cocinar que fue fechado sobre el año 6600 a. C. Según los científicos, se trataría del pan más antiguo del mundo, convirtiéndose en el primer ejemplo de uno de los alimentos más populares en la historia de la humanidad.

El legado de los primeros agricultores

El pan fue descubierto en Çatalhöyük, uno de los asentamientos neolíticos más grandes y mejor conservados del mundo. El sitio está ubicado al sureste de la moderna ciudad turca de Konya.

Çatalhöyük comenzó como un pequeño asentamiento sobre el año 7500 a. C., que consistía en unas pocas casas de ladrillos de barro. Luego de ese período inicial, el sitio llegó a su pico de desarrollo entre los años 6700 y 6500 a. C., antes de que la población disminuyera rápidamente y abandonara el lugar aproximadamente sobre el año 5950 a. C.

Los habitantes del lugar eran incipientes agricultores, destacándose en el cultivo de trigo y cebada. El área fue descubierta sobre principios de la década de 1960, resaltando por su gran tamaño y arquitectura bien conservada.

Las excavaciones anteriores en el sitio produjeron una gran cantidad de artefactos y estructuras antiguas, incluida una gran pintura mural de la ciudad, considerada por algunos expertos como el mapa más antiguo del que se tengan registros.

El pan más antiguo

En nuevas excavaciones, los arqueólogos turcos identificaron un antiguo edificio con horno en la vieja ciudad. Alrededor del horno descubrieron trigo, cebada, semillas de guisantes y un residuo orgánico esponjoso.

Según los análisis realizados, el residuo era pan fermentado y crudo. "Descubrimos que el residuo esponjoso hallado en la esquina del horno era pan. Como el edificio estaba cubierto con arcilla fina, esto permitió que el pan se resguardara hasta la actualidad", indicó en un artículo publicado en Sci.News el Dr. Ali Umut Türkcan, arqueólogo de la Universidad Necmettin Erbakan.

Hasta el momento, los primeros ejemplos conocidos de pan fermentado se encontraron en Egipto. “Podemos decir que el nuevo hallazgo de Çatalalhöyük es el pan más antiguo del mundo", concluyó Türkcan. Ahora, los expertos buscarán determinar el contexto de producción de este alimento y las técnicas empleadas.