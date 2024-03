Las enfermedades neurológicas ya son el primer problema de salud mundial

El 43% de la población mundial padece enfermedades neurológicas: afectan a 3.400 millones de personas y cuestan la pérdida de 443 millones de años de vida saludable. España supera en un 18% la media mundial de afectados por patologías que van desde dolores de cabeza tensionales hasta accidentes cerebrovasculares.

Las enfermedades neurológicas, que abarcan una amplia gama de condiciones que afectan al cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos, representan una de las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo.

Estas condiciones pueden variar desde trastornos relativamente comunes, como migrañas y epilepsia, hasta enfermedades degenerativas más graves, como la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson.

Estas enfermedades no solo tienen un impacto devastador en la calidad de vida de los individuos afectados y sus familias, sino que también imponen una carga significativa en los sistemas de salud y la economía global.

Escalada neurológica

Un estudio publicado en la revista “Lancet Neurology”, que se basa en datos de la encuesta “Global Burden of Disease” (GBD) de 2021, revela que el número de personas que padecen o mueren a causa de enfermedades neurológicas ha aumentado significativamente en los últimos años, debido al crecimiento de la población y de la esperanza de vida en los últimos 30 años. También constata que existen influencias ambientales, metabólicas y factores del estilo de vida en esta evolución.

La mejor manera de describir esta evolución es por el número de años de vida saludable que se pierden cada año debido a enfermedades, discapacidades o muertes prematuras. Estos años perdidos se conocen en el lenguaje técnico como AVAD (años de vida ajustados por discapacidad).

37 enfermedades en la diana

Esta investigación examinó la mortalidad, la prevalencia, los años de vida laboral perdidos, los años de vida perdidos y los años de vida ajustados por discapacidad por edad y sexo en 204 países y territorios entre 1990 y 2021.

El estudio descubrió que un grupo de 37 enfermedades que afectan el sistema nervioso fueron las que más incidieron en casos AVAD: afectan a 3.400 millones de personas en todo el mundo, que representan al 43,1 por ciento de la población mundial.

Las evaluaciones incluyeron trastornos del neurodesarrollo, enfermedades y complicaciones neurológicas de otras enfermedades congénitas, perinatales, metabólicas o infecciosas.

En conjunto, estas enfermedades neurológicas causaron 11,1 millones de muertes en todo el mundo, pero al mismo tiempo provocaron la pérdida de 168 millones de años de vida laboral y 275 millones de años de vida biológica.

Balance regional

A nivel regional, los años de vida ajustados por discapacidad neurológica por edad fueron más altos en África Subsahariana Occidental y África Subsahariana Central, y más bajos en Australia y Oceanía y la región de altos ingresos de Asia y el Pacífico.

Además, las mayores diferencias se observaron en los niños menores de cinco años, entre los cuales las enfermedades más comunes fueron la encefalopatía neonatal, la meningitis y los defectos del tubo neural.

A nivel global, para los adultos de 20 a 59 años, las principales enfermedades fueron el accidente cerebrovascular, la migraña y la neuropatía diabética, y para los adultos de 60 a 79 años, el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la neuropatía diabética. En particular, en 2021, las tasas de años ajustados por discapacidad neurológica fueron más bajas para las mujeres que para los hombres en todo el mundo.

España, algo peor

El estudio publicado en 'Lancet Neurology' revela que en España más de 23 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad neurológica. Esta cifra representa una prevalencia que es un 18% superior respecto a la media mundial y un 1,7% superior a la media de los países occidentales.

En términos de la carga de enfermedad, los años de vida vividos con discapacidad por alguna enfermedad neurológica en España ascienden a 1 millón; los años de vida perdidos, a más de medio millón; y los años de vida ajustados por discapacidad, a 1,5 millones.

Alcance global

Según los científicos, los resultados de este estudio muestran que la carga global de enfermedades neurológicas está subestimada y que las pérdidas causadas por ellas están aumentando y se distribuyen de manera desigual en todo el planeta: provocan la pérdida de 443 millones de años de vida saludable, lo que las convierte en la primera causa de enfermedad y discapacidad en el mundo, por encima incluso de las enfermedades cardiovasculares.

La coordinación entre las comunidades sanitarias internacionales y los ministerios nacionales de salud puede tener un impacto favorable en esta situación, según los investigadores.

Referencia

Global, regional, and national burden of disorders affecting the nervous system, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. GBD 2021 Nervous System Disorders Collaborators. The Lancet Neurology, March 14, 2024. DOI:https://doi.org/10.1016/S1474-4422(24)00038-3