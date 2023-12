Un vacío dejado tras una ráfaga de viento solar particularmente poderosa provocó que la atmósfera de Marte se hinchara dramáticamente hacia afuera: en 2022, la nave espacial MAVEN de la NASA registró este cambio extraño y sorprendente en la atmósfera marciana.

En diciembre de 2022, la misión MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) de la NASA observó la dramática e inesperada "desaparición" de una corriente de partículas cargadas provenientes del Sol, conocida como viento solar.

Se trató de un extraño evento solar, de un poder tan extremo que provocó un vacío a su paso mientras viajaba a través del Sistema Solar.

El fenómeno generó conscuencias inesperadas: las mediciones en Marte mostraron que la cantidad de partículas que componen el viento solar disminuyó significativamente. Ante la ausencia de la presión del viento solar, la atmósfera y la magnetosfera marcianas se expandieron.

Un evento sorprendente

Como sucede con todos los planetas del Sistema Solar, Marte se ve afectado en forma constante por el viento solar. Según una nota de prensa, el viento solar ejerce presión sobre la magnetosfera y la ionosfera marcianas e impulsa gran parte del escape de la atmósfera. El evento de fines de 2022 fue causado por una corriente de viento solar de movimiento más rápido que las habituales.

La interacción entre las corrientes de diferente velocidad, llamada región de interacción de corrientes, generó un extraño vacío de viento solar de densidad extremadamente baja. A su vez, la "desaparición" del viento solar traadicional provocó algunas interacciones increíbles dentro de la magnetosfera y la ionosfera de Marte.

El campo magnético del Sol, que normalmente está incrustado dentro de la ionosfera marciana, fue empujado hacia afuera, desmagnetizando a la ionosfera. En tanto, la capa entre el viento solar y la magnetosfera se volvió inusualmente silenciosa y redució su intensidad electromagnética. Los científicos creen que las observaciones de MAVEN de este dramático evento y la posterior transformación y expansión de todo el sistema son claves para comprender en profundidad la física que impulsa la pérdida atmosférica y de agua en Marte.

En diciembre de 2022, la misión MAVEN de la NASA que orbita Marte observó la dramática e inesperada “desaparición” del viento solar, una corriente de partículas cargadas que emana continuamente del Sol. Crédito: Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA / YouTube.

Para saber más del Sol y de Marte

A medida que el Sol avanza hacia el máximo solar, el pico de su ciclo de actividad de 11 años, MAVEN podría tener un impacto aún mayor en nuestra comprensión de los eventos solares extremos. "La observación de condiciones extremas siempre tiene un valor científico incalculable. MAVEN fue diseñado para observar este tipo de interacciones entre el Sol y la atmósfera marciana, y la nave espacial proporcionó datos excepcionales durante este evento solar verdaderamente anómalo", indicó en el comunicado el científico Shannon Curry, de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos.

Curry y otros científicos presentaron ayer un estudio sobre las observaciones de este extraño evento en Marte, en el marco de la reunión de otoño de la Unión Geofísica Estadounidense en San Francisco. Los investigadores concluyeron que el trabajo sirvió para apreciar como Marte responde cuando se elimina efectivamente el viento solar en las condiciones de presión habituales en el Planeta Rojo. Los investigadores concluyeron que este estudio atípico permite apreciar cómo sería Marte si estuviera orbitando una estrella con una menor producción de este tipo de emanaciones.

Referencia

P42B-06 Multi-fluid MHD study of the extremely low solar wind density event observed by MAVEN on December 26, 2022. Yingjuan Ma et al. AGU23 (2023).