Un estudio genético masivo ha descubierto los genes directamente relacionados con la adicción al cannabis, tras analizar los datos de más de un millón de genomas: ofrece nuevos conocimientos sobre el consumo excesivo de cannabis y su relación con otras enfermedades como la psicosis o la esquizofrenia, y reabre la cuestión de si su consumo recreativo debería ser legal, como ya ocurre en algunos países.

Algunos estudios han descubierto que hay ciertos genes que pueden influir en la propensión a consumir cannabis, así como en el riesgo de desarrollar problemas asociados al consumo, como el trastorno por consumo de cannabis o la psicosis.

Por ejemplo, un estudio de 2020 realizado por Johnson y colaboradores identificó dos regiones genéticas asociadas al trastorno por consumo de cannabis, una de ellas en el gen FOXP2, que está implicado en el desarrollo del lenguaje.

Otro estudio de 2021 y publicado en The Lancet descubrió que las personas con una mayor carga genética de esquizofrenia eran más propensas a desarrollar psicosis inducida por el cannabis.

Estos hallazgos sugieren que hay una interacción entre la genética y el ambiente en el consumo de cannabis, y que algunas personas pueden ser más vulnerables que otras a los efectos adversos de esta sustancia.

Sin embargo, la genética no es el único factor que determina el consumo de cannabis, ya que también influyen aspectos como la personalidad, el contexto social, la disponibilidad, la percepción del riesgo y las expectativas.

Nueva aproximación genética

Una nueva investigación publicada ahora en Nature Genetics profundiza en los orígenes genéticos del consumo de cannabis: tras analizar los genomas de más de un millón de personas, identificó tramos de ADN que podrían estar relacionados con la adicción al cannabis.

También constató que algunas de esas regiones del genoma identificado están asociadas con otras afecciones de salud, como el cáncer de pulmón y la esquizofrenia.

Los investigadores apreciaron incluso un vínculo bidireccional entre el consumo excesivo de cannabis y la esquizofrenia, lo que significa que las dos condiciones pueden influirse entre sí, enfatizan los investigadores.

Este hallazgo es importante porque podría utilizarse en el futuro para identificar y apoyar a las personas con mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos a través del consumo de cannabis.

También porque pone de manifiesto que la adicción al cannabis podría tener riesgos sustanciales para la salud pública si aumenta su uso, destaca al respecto la revista Nature en un artículo adicional a la investigación.

Algo generalizado

Hay que tener en cuenta al respecto que el consumo de cannabis recreativo es legal en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Países Bajos y Sudáfrica, y que casi medio centenar de países autorizan el uso de cannabis medicinal para aliviar el dolor de pacientes que padecen, en particular, cáncer.

La duda que surge a tenor de lo que revela esta investigación es si esta condescendencia hacia el cannabis podría conducir a un aumento de los problemas de adicción, o incluso de trastornos psiquiátricos relacionados con el consumo excesivo de cannabis.

Un tercio de las personas que consumen cannabis se vuelven adictas o consumen la droga de forma perjudicial para su salud. Anteriores estudios ya han sugerido la existencia de un componente genético y han demostrado vínculos entre el consumo excesivo de cannabis y la aparición de ciertos cánceres y trastornos psiquiátricos, recuerda la revista Nature.

Estudiantes y jóvenes, en la diana

Esta observación es interesante porque los adolescentes destacan en los índices de consumo de cannabis. Según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias con edades comprendidas entre 14 y 18 años (ESTUDES), en 2021 el cannabis fue la tercera sustancia psicoactiva más consumida en España, por detrás del alcohol y del tabaco.

Según datos de 2019 sobre España de la encuesta europea ESPAD, la prevalencia de consumo de cannabis alguna vez en la vida en los estudiantes de 15 y 16 años fue del 23% (24% en chicos y 22% en chicas) y del 12% en los últimos 30 días (con la misma prevalencia del 12% en chicos y chicas).

Ambas prevalencias fueron superiores a la media europea (16% y 7,1% respectivamente), así como la disponibilidad percibida de cannabis (del 41%, frente a la media europea del 32%). Además, la prevalencia de consumo problemático de cannabis fue de un 5,6% (6% en chicos y 5,3% en chicas), asimismo superior a la media europea (4%), según datos del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Referencia

Multi-ancestry genome-wide association study of cannabis use disorder yields insight into disease biology and public health implications. Daniel F. Levey et al. Nature Genetics (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41588-023-01563-z