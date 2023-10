La cantidad de metano que atrapa calor en la atmósfera de la Tierra ha aumentado rápidamente desde 2006 hasta hoy: a diferencia del incremento del dióxido de carbono, el reciente aumento del metano parece estar impulsado por emisiones biológicas, no por la quema de combustibles fósiles. Esto podría ser simplemente una variabilidad ordinaria como resultado de ciclos climáticos naturales, o podría indicar que ha comenzado una gran transición en el clima de la Tierra, conduciéndolo a una fase de terminación con posibles consecuencias dramáticas.

Un nuevo estudio liderado por Euan Nisbet, Profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad Royal Holloway de Londres, en el Reino Unido, sostiene que el rápido crecimiento de la carga de metano atmosférico a nivel global que comenzó a finales de 2006 es muy diferente del registro de observaciones anteriores del metano. Este aumento es comparable en escala y velocidad a las terminaciones glaciales e interglaciares, cuando el sistema climático de la Tierra se reorganizó repentinamente en el pasado.

El poder del metano

Si se lo analiza molécula por molécula, el metano es un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono: las emisiones de metano amenazan la capacidad de la humanidad para limitar el calentamiento de la Tierra a niveles relativamente seguros, según un artículo publicado en The Conversation por el propio Nisbet.

Aún más preocupante es que la velocidad a la que aumenta el metano en la atmósfera se ha acelerado recientemente. Algo parecido tuvo lugar previamente: aumentos repentinos de metano marcaron las transiciones de edades de hielo frías a climas interglaciares cálidos en el pasado del planeta. ¿Vivimos actualmente un proceso terminal de características similares?

Los registros indican que el metano se encontraba aproximadamente en 0,7 partes por millón (ppm) antes que la humanidad comenzara a quemar combustibles fósiles. Ahora supera las 1,9 ppm y aumenta rápidamente. Aproximadamente tres quintas partes de las emisiones provienen del uso de combustibles fósiles, la agricultura, los vertederos y los desechos. El resto proviene de fuentes naturales, especialmente de la vegetación que se pudre en los humedales tropicales y del norte planetario.

Similar a otros períodos de abruptos cambios en el clima terrestre

De acuerdo a las conclusiones de la investigación, publicada recientemente en la revista Global Biogeochemical Cycles, los científicos no saben específicamente por qué el nivel de metano atmosférico está aumentando ahora tan rápidamente, pero el patrón de crecimiento desde finales de 2006 se asemeja a cómo se comportó el metano durante los grandes cambios climáticos de la Tierra en el pasado distante.

Estos profundos cambios climáticos, que pusieron fin a cada edad de hielo, se conocen como terminaciones. El último de estos ciclos conformó el clima moderno, hace menos de 12.000 años. Las terminaciones se desarrollan durante varios miles de años, pero muchas incluyen un inicio progresivo de calentamiento, luego una fase muy abrupta de cambio climático extremadamente rápido que puede tardar un siglo o menos y, por último, un período más largo y más lento durante el cual los grandes casquetes polares finalmente se derriten.

En la fase abrupta del gran cambio que provocó el clima moderno, la temperatura de Groenlandia aumentó alrededor de 10°C en unas pocas décadas. Durante estas fases abruptas, el metano sube de manera muy pronunciada, como lo está haciendo en la actualidad. Los registros actuales de crecimiento del metano son comparables con los primeros años de fases abruptas de eventos de terminación pasados.

¿Una nueva fase de terminación?

Es posible apreciar múltiples indicadores de que el clima está cambiando abruptamente en la actualidad. Las corrientes del océano Atlántico se están desacelerando, las regiones climáticas tropicales se están expandiendo, el extremo norte y el sur se están calentando rápidamente y el clima extremo se está volviendo rutinario, entre otros aspectos. ¿Está en marcha algo dramático? ¿Aún puede detenerse?

Según Nisbet, aún es posible reducir el veloz aumento del metano: para ello, se deberían tapar las fugas en la industria del petróleo y el gas, cubrir los vertederos con tierra y reducir la quema de desechos de cultivos. Aunque esto no detendrá el cambio climático, impulsado principalmente por las emisiones de dióxido de carbono, sí puede ayudar a frenar su vertiginoso avance, brindando un valioso tiempo a la humanidad para prepararse o idear algún tipo de escape frente a una nueva fase de terminación.

Referencia

Atmospheric Methane: Comparison Between Methane's Record in 2006–2022 and During Glacial Terminations. Euan G. Nisbet et al. Global Biogeochemical Cycles (2023). DOI:https://doi.org/10.1029/2023GB007875