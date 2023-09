Lo opuesto al déjà vu es el "jamais vu", un fenómeno que produce que algo familiar y conocido parezca repentinamente irreal o novedoso y nos confunda. Una reciente investigación ha revelado el mecanismo detrás de este fenómeno, que es más extraño e inusual que el déjà vu: los científicos descubrieron que el jamais vu es una señal de que algo se ha vuelto demasiado automático, fluido y repetitivo.

Un grupo de investigadores liderado por Cristóbal Moulin, profesor de neuropsicología cognitiva en la Universidad Grenoble Alpes (UGA), en Francia, y Akira O'Connor, profesor de psicología en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, ha publicado un estudio en la revista Memory sobre un fenómeno poco conocido, que es exactamente opuesto al déjà vu: se denomina "jamais vu" y provoca que la persona sienta que una situación repetida y muy conocida pase a experimentarse, de un momento a otro, como algo extraño y que genera confusión. La investigación de Moulin y su equipo fue galardonada con un Premio IG Nobel 2023.

Lo opuesto al déjà vu

La repetición tiene una extraña relación con la mente: en el déjà vu, creemos erróneamente que experimentamos de nuevo una situación ya vivida en el pasado. Según un artículo publicado en The Conversation por los autores principales del estudio, Cristóbal Moulin y Akira O'Connor, se ha comprobado que el déjà vu es en realidad una ventana al funcionamiento de nuestro sistema de memoria.

Los científicos han descubierto que el fenómeno surge cuando la parte del cerebro que detecta familiaridad con un evento se desincroniza con la realidad. En consecuencia, el déjà vu es la señal que alerta sobre esta rareza: es una especie de “verificación de hechos” para el sistema de la memoria.

Ahora, el nuevo estudio ha identificado que la repetición puede provocar algo aún más extraño e inusual. Lo opuesto al déjà vu es el “jamais vu”, un fenómeno que ocurre cuando algo que resulta familiar o conocido pasa a convertirse súbitamente en una situación irreal o novedosa, generando duda y confusión en la persona. En la investigación, los científicos desentrañaron parte del mecanismo detrás de este misterioso fenómeno.

Según describen los especialistas, jamais vu puede implicar mirar una cara familiar y encontrarla repentinamente desconocida. Un ejemplo claro puede encontrarse en la música: muchos intérpretes lo sufren momentáneamente cuando se pierden en un pasaje musical muy familiar o ensayado hasta el hartazgo. En otros casos, aparece al concurrir a un lugar conocido y de pronto sentirse desorientado, viendo a ese ambiente familiar con “ojos nuevos”.

Escaparse de pensamientos repetitivos

Para estudiar el fenómeno del jamais vu, los investigadores pidieron a un grupo de voluntarios que copiaran palabras repetidamente hasta que se sintieran "extraños", completaran la tarea o tuvieran otra razón para detenerse. Aproximadamente dos tercios de todos los participantes informaron experiencias subjetivas extrañas durante la tarea. Los participantes manifestaron sentirse “raros” o confundidos después de unas treinta repeticiones, o luego de alrededor de un minuto realizando la tarea indicada.

Los científicos concluyeron que las transformaciones y pérdidas de significado en la repetición van acompañadas de un sentimiento particular: jamais vu es una señal que indica a la persona que algo se ha vuelto demasiado automático y extremadamente repetitivo. De esta manera, le permite “escaparse” del procesamiento cerebral que la domina: la sensación de irrealidad es, de alguna forma, una “comprobación” de la realidad, como en el déjà vu funciona para la memoria.

El sentido de este mecanismo radica en que nuestros sistemas cognitivos deben permanecer flexibles, permitiéndonos dirigir nuestra atención a donde sea necesario en cada momento, en lugar de perdernos en tareas repetitivas durante demasiado tiempo. Los investigadores creen que un análisis más profundo de este fenómeno puede llegar a ser útil para desarrollar nuevos tratamientos sobre diferentes trastornos psicológicos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

Referencia

The the the the induction of jamais vu in the laboratory: word alienation and semantic satiation. Chris J. A. Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin and Akira R. O’Connor. Memory (2020). DOI:https://doi.org/10.1080/09658211.2020.1727519