Un segundo planeta similar al de La Guerra de las Galaxias llamado "Tatooine" ha sido descubierto a 1300 años luz de la Tierra: orbita dos soles y lo hace a la vista de los telescopios. Es el segundo exoplaneta circumbinario que forma parte de este insólito sistema solar binario.

Los astrónomos han descubierto que el sistema estelar binario TOI-1338 tiene dos exoplanetas circumbinarios, es decir, dos planetas que orbitan dos soles al mismo tiempo, como ocurría con el imaginario Tatooine en ‘La guerra de las galaxias’.

El primer exoplaneta de este sistema se llama TOI-1338b y fue descubierto en 2020. El segundo exoplaneta de este sistema descubierto ahora se llama BEBOP-1c o TOI-1338c. Ambos forman parte del sistema solar binario BEBOP-1, también conocido como TOI-1338, que está a unos 1.300 años luz de distancia de la Tierra.

Solo se conocen 12 sistemas circumbinarios hasta ahora, y este es solo el segundo que alberga más de un planeta, después de Kepler-47, que tiene tres planetas y dos estrellas.

Gigante gaseoso

BEBOP-1c es un gigante gaseoso que tiene aproximadamente 65 veces la masa de la Tierra y cinco veces más ligero que Júpiter. Completa una órbita alrededor de sus dos soles a una distancia de aproximadamente el 79% de la distancia media entre la Tierra y el sol, tardando unos 215 días en completar una vuelta.

El planeta fue descubierto por un equipo internacional de astrónomos dirigido por investigadores de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y anunciado en la revista 'Nature Astronomy.

BEBOP-1c se descubrió utilizando el método Doppler, un sistema indirecto para encontrar exoplanetas y enanas marrones a partir de las mediciones de la velocidad radial de la estrella que los alberga.

Cambios de color

Este método se basa en la observación de los cambios de color de la luz de la estrella causados por su variación continua de velocidad radial debido a la influencia gravitatoria del planeta.

Cuando una estrella se acerca a la Tierra, su espectro se desplaza hacia el azul, mientras que cuando se aleja de nosotros, se desplaza hacia el rojo. Analizando estos cambios espectrales, los astrónomos pueden deducir la presencia y la masa de los exoplanetas.

El equipo de astrónomos que descubrió BEBOP-1c con el método Doppler utilizó dos instrumentos de última generación instalados en dos telescopios situados en el desierto de Atacama, en Chile: el ESPRESSO del Very Large Telescope y el HARPS en el telescopio de 3,6 metros, ambos operados por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

BEBOP-1c es el primer planeta circumbinario detectado con la técnica de velocidad radial solamente, enfatizan los investigadores.

No es ciencia ficción

Durante mucho tiempo se consideraron mera ciencia ficción: el planeta ficticio de Star Wars, Tatooine, no solo tiene dos soles en el cielo, sino que su órbita también gira alrededor de ambas estrellas centrales.

Los astrónomos han discutido durante mucho tiempo si esos exoplanetas circumbinarios realmente existen, porque sospechaban que la turbulencia gravitatoria de las dos estrellas compañeras debía impedir la formación de planetas estables en su entorno. Kepler-16b, el primer exoplaneta circumbinario, fue descubierto en 2011.

Sin embargo, estos sistemas circumbinarios siguen siendo una excepción absoluta. De los más de 5.200 exoplanetas conocidos, solo 14 orbitan dos estrellas madre. Solo uno de estos sistemas tiene más de un planeta circumbinario.

Más observaciones

No obstante, este sistema planetario circumbinario TOI-1338 es extraordinario y emocionante en varios aspectos, explican los astrónomos.

No solo hay dos planetas girando alrededor de dos estrellas en órbitas riesgosas, sino que las órbitas de estos exoplanetas también tienen una orientación favorable para las observaciones: desde nuestro punto de vista, ambos planetas pasan frente a sus estrellas.

Dichos tránsitos ya se han observado para TOI-1338b, pero para el recién descubierto TOI-1338c (BEPOB-1c) esto aún está por suceder, aunque los astrónomos no saben cuándo ocurrirá.

Referencia

Radial-velocity discovery of a second planet in the TOI-1338/BEBOP-1 circumbinary system. Matthew R. Standing et al. Nature Astronomy, 12 June 2023. DOI: https://doi.org/10.1038/s41550-023-01948-4