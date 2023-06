La supernova SN 2023ixf podría ser empleada por alguna civilización alienígena que viva en sus inmediaciones como un “anzuelo” para que observemos especialmente esa parte del Universo y, al mismo tiempo, podamos detectar las señales enviadas: así lo cree un grupo de científicos que, en el marco de un nuevo estudio, está buscando firmas tecnológicas de origen extraterrestre en esa parte del cosmos.

Un equipo de astrónomos de la Universidad de Washington, el Instituto SETI, la Universidad de Yale y el Smith College está buscando actualmente en las inmediaciones de una nueva supernova, denominada SN 2023ixf y localizada aproximadamente a 21 millones de años luz de la Tierra en los brazos espirales de la Galaxia Pinwheel, algún tipo de señal o evidencia de actividad tecnológica producida por una civilización extraterrestre.

Una señal hacia la Tierra

Según un artículo publicado en Phys.org, los especialistas sugieren que debido a su brillo y proximidad, si los extraterrestres viven en las cercanías podrían emplear a esta supernova como una señal para llamar nuestra atención, aprovechando la oportunidad para establecer algún tipo de contacto o emitir alguna clase de mensaje. SN 2023ixf fue detectada por primera vez por astrónomos japoneses en mayo de este año.

La Galaxia Pinwheel, también conocida como la galaxia del Molinete o Messier 101, se encuentra en la misma dirección desde la Tierra que la Osa Mayor. La supernova que explotó en uno de sus brazos representa una de las más cercanas que se pueden ver desde la Tierra en décadas: es una supernova de Tipo II, una clasificación que indica que anteriormente era una estrella de al menos ocho veces el tamaño del Sol.

Las supernovas son gigantescas explosiones producidas por la muerte de una estrella, que en algunos casos y dada su magnitud pueden verse incluso a simple vista desde nuestro planeta. A principios de este año, integrantes del mismo equipo de científicos a cargo del nuevo estudio ya habían sugerido en otra investigación que las supernovas podrían potenciar las señales enviadas por otras civilizaciones, y hasta ser empleadas para enviar nuestros propios mensajes aprovechando esa característica.

Un área que abarca 100 estrellas

En el caso de SN 2023ixf, los investigadores están estudiando lo que denominan un "elipsoide SETI", que es una zona del espacio en forma ovoidal alrededor del área donde explotó la supernova, en la cual es posible buscar señales extraterrestres con mayores posibilidades de éxito. La zona de impacto de la supernova incluye aproximadamente 100 estrellas, en alguna de las cuales podría habitar una civilización avanzada, capaz de emitir señales tecnológicas.

El equipo está empleando datos del conjunto de telescopios Allen y del telescopio Robert C. Byrd Green Bank, según describieron en un artículo científico publicado recientemente en Research Notes of the AAS. Los astrónomos evaluarán la información de la supernova una vez al mes durante los próximos meses, aprovechando que el brillo de la supernova podría mantener su fuerza hasta incluso durante algunos años.

Referencia

