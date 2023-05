Los chimpancés se comunican entre sí formando oraciones que combinan palabras cuando se enfrentan a un peligro, una agresión o cuando cazan. Eso significa que el origen del lenguaje humano tiene al menos seis millones de años de antigüedad.

Los chimpancés forman oraciones de dos palabras para comunicarse entre ellos, ha comprobado una nueva investigación internacional liderada por la Universidad de Zúrich.

Eso significa, según estos investigadores, que la característica esencial del lenguaje humano, que es la capacidad de juntar palabras para formar oraciones, es mucho más antigua que nuestra especie.

Esta investigación ha comprobado que este lenguaje de los chimpancés se basa en dos gritos muy precisos que pueden representarse más o menos así: Hoo y Waa.

El primer grito, hoo, lo pronuncian cuando se sorprenden con algo, y el segundo rugido lo añaden cuando necesitan ayuda ante un peligro, una agresión o cuando cazan.

Signos combinados

Maël Leroux, uno de los autores de esta investigación, explica en un comunicado que “nuestras observaciones sugieren que los animales combinan varias llamadas cuando se enfrentan a una amenaza y quieren reclutar a otros miembros del grupo para defenderse".

Antes de realizarse esta investigación se sabía que los chimpancés y otros grandes simios combinan diferentes sonidos para comunicarse entre ellos, escribe el equipo en la revista Nature Communications.

Sin embargo, hasta el momento no se había realizado ningún estudio sistemático en el que se haya demostrado la importancia de estas combinaciones de signos para la comunicación.

Para desarrollar su trabajo, los investigadores enfrentaron a un grupo de chimpancés que viven libremente en Uganda con una especie de serpiente falsa, para observar sus reacciones y cómo se comunicaban ante ese encuentro inesperado, que podría ser interpretado como peligroso.

¡Peligro, una serpiente!

Cuando uno de los chimpancés vio la serpiente, los investigadores consiguieron que empezaran a combinar las diferentes llamadas: todos reaccionaron con mucha más fuerza a la combinación de llamadas de alarma "Hoo" y rugidos de apoyo "Waa".

Es decir, los chimpancés emiten un alarido de alarma hoo+waa (AH-WB) a frecuencias más altas cuando están aislados de otros individuos pero suficientemente cerca como para ser escuchados, destacan los investigadores en su artículo.

Sin embargo, si solo escuchan una de las dos llamadas, la reacción colectiva siempre es más débil. Los investigadores concluyen que los chimpancés entienden el significado de la llamada combinada.

"Una amenaza que afecta a varios congéneres es una amenaza grave, por lo que los chimpancés en realidad combinan el significado de las llamadas individuales", agrega el profesor de la UZH, Simon Townsend.

Origen del lenguaje

Se han realizado pocas investigaciones sobre cómo y cuándo se desarrolló la capacidad de combinar palabras en oraciones.

A diferencia de las herramientas, por ejemplo, no hay fósiles que puedan proporcionar información sobre el lenguaje.

Los fósiles de cráneo tampoco permiten sacar ninguna conclusión sobre lo que el cerebro era capaz de hacer en épocas anteriores a la aparición del ser humano que hoy conocemos.

En cualquier caso, esta investigación arroja nueva luz sobre las raíces evolutivas de la composicionalidad del lenguaje, es decir, sobre cómo el significado de una expresión está determinado por el significado de sus partes y su composición.

Millones de años

“Los humanos y los chimpancés compartieron un ancestro común hace unos 6 millones de años. Entonces, nuestros datos sugieren que la capacidad de combinar vocalizaciones significativas tiene al menos 6 millones de años, si no más”, dice Leroux.

Como conclusión podemos decir que este estudio proporciona una idea del desarrollo evolutivo del lenguaje y sugiere que la combinación de sonidos surgió antes de la aparición del lenguaje mismo.

Idealmente, deberían realizarse más observaciones y experimentos en otras especies de grandes simios para confirmar el presente hallazgo, advierten los investigadores.

Referencia

Call combinations and compositional processing in wild chimpanzees. Maël Leroux et al. Nature Communications, volume 14, Article number: 2225 (2023), DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-37816-y