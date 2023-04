La crisis climática y la crisis de la biodiversidad son interdependientes y se amplifican mutuamente, por lo que nunca deben verse como dos cosas separadas. Un estudio desvela sus conexiones y propone soluciones para abordar ambas catástrofes y mitigar sus impactos sociales.

Los seres humanos han cambiado masivamente el sistema de la Tierra. Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades humanas han provocado un aumento de la temperatura media global de más de 1,1 grados centígrados en comparación con la era preindustrial.

Y, cada año, hay emisiones adicionales de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero, que actualmente ascienden al equivalente de más de 55 gigatoneladas de dióxido de carbono.

Esta crisis climática sin precedentes tiene consecuencias para todo el planeta: la distribución de las precipitaciones está cambiando, el nivel global del mar está aumentando, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, el océano se vuelve más ácido y las zonas anóxicas continúan expandiéndose.

Clima y biodiversidad, interrrelacionados

"La crisis climática que hemos causado es probablemente el mayor desafío al que se ha enfrentado el homo sapiens en sus 300.000 años de historia", dice el profesor Hans-Otto Pörtner, jefe de la Sección de Ecofisiología Integrativa del Instituto Alfred Wegener, Centro Helmholtz de Ciencias Polares y Marinas.

“Sin embargo, al mismo tiempo, se está desarrollando otra crisis igualmente peligrosa, una que a menudo se pasa por alto: la pérdida dramática de especies de plantas y animales en todo el planeta. Las dos catástrofes, la crisis climática y la crisis de la biodiversidad, son interdependientes y se amplifican mutuamente, por lo que nunca deben verse como dos cosas separadas. En consecuencia, nuestro estudio muestra en detalle las conexiones entre la crisis climática y la crisis de la biodiversidad y presenta soluciones para abordar ambas catástrofes y mitigar sus impactos sociales”, añade.

Hemos cambiado el planeta

En su estudio, los 18 expertos que han participado describen el rápido empeoramiento de la pérdida de especies con la ayuda de cifras aleccionadoras: estiman que las actividades humanas han alterado aproximadamente el 75 por ciento de la superficie terrestre y el 66 por ciento de las aguas marinas de nuestro planeta.

Esto significa que, a día de hoy, se ha perdido aproximadamente el 80 por ciento de la biomasa de mamíferos y el 50 por ciento de la biomasa vegetal, mientras que más especies están en peligro de extinción que en cualquier otro momento de la historia humana.

En este sentido, el calentamiento global y la destrucción de los hábitats naturales no solo conducen a la pérdida de biodiversidad, sino que también reducen la capacidad de los organismos, suelos y sedimentos para almacenar carbono, lo que a su vez agudiza la crisis climática.

Trampa de temperatura

Debido a que cada organismo tiene un cierto rango de tolerancia a los cambios en sus condiciones ambientales (por ejemplo, la temperatura), el calentamiento global también está provocando cambios en los hábitats de las especies.

Las especies móviles siguen su rango de temperatura y migran hacia los polos, a elevaciones más altas (en tierra, cadenas montañosas) o a mayores profundidades (en el océano).

Los organismos sésiles como los corales solo pueden cambiar sus hábitats muy gradualmente, en el transcurso de generaciones: como tales, quedan atrapados en una trampa de temperatura, lo que significa que los grandes arrecifes de coral podrían, a largo plazo, desaparecer por completo.

Y las especies móviles también podrían toparse con callejones sin salida climáticos en forma de cumbres montañosas, costas de masas terrestres e islas, en los polos y en las profundidades del océano, si ya no pueden encontrar un hábitat con temperaturas adecuadas para colonizar.

Combinar medidas

Para abordar estas múltiples crisis, los investigadores proponen una combinación ambiciosa de medidas de reducción, restauración y protección de emisiones, gestión inteligente del uso de la tierra y promoción de competencias interinstitucionales entre los actores políticos.

“No hace falta decir que una reducción masiva de las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar el objetivo de 1,5 grados continúan encabezando la lista de prioridades”, dice Hans-Otto Pörtner.

“Además, al menos el 30 por ciento de todas las zonas terrestres, de agua dulce y marinas deben protegerse o restaurarse para evitar las mayores pérdidas de biodiversidad y preservar la capacidad de funcionamiento de los ecosistemas naturales. Esto, a su vez, nos ayudará a combatir el cambio climático. Por ejemplo, la restauración extensiva de solo el 15 por ciento de las zonas que se han convertido para el uso de la tierra podría ser suficiente para prevenir el 60 por ciento de los eventos de extinción esperados. Esto también permitiría eliminar y fijar a largo plazo un límite de hasta 300 gigatoneladas de dióxido de carbono en la atmósfera; eso equivale al 12 por ciento de todo el carbono emitido desde los albores de la era industrial”, añade.

Nuevo enfoque para el uso de la tierra

Además, los autores del estudio piden un enfoque moderno para la gestión del uso de la tierra, en el que las áreas protegidas no sean vistas como refugios aislados para la biodiversidad.

Más bien, deben ser parte de una red mundial, tanto en tierra como en el mar, que interconecte regiones relativamente vírgenes a través de corredores de migración para las diversas especies.

En este sentido, los pueblos indígenas y las comunidades locales en particular deben recibir apoyo en sus esfuerzos por proteger y restaurar la naturaleza. Cuando se trata de regiones que se utilizan de forma intensiva para la agricultura y la pesca, la atención debe centrarse en la sostenibilidad.

Conceptos modernos

Con la ayuda de conceptos modernos, deben garantizarse formas de uso que conserven los recursos y un suministro confiable de alimentos para la raza humana.

Aquí, se dará prioridad a aquellos conceptos que conducen a una mayor absorción de dióxido de carbono y fijación de carbono en la biomasa y los suelos.

Además, se deben crear suficientes refugios para las especies que, para empezar, hacen posible las cosechas, como los insectos que polinizan los árboles frutales. Por último, mejorar el balance de dióxido de carbono debería ser la prioridad absoluta en las ciudades.

Referencia

Overcoming the coupled climate and biodiversity crises and their societal impacts. H.-O. Pörtner et al. Science, 21 Apr 2023; Vol 380, Issue 6642. DOI:10.1126/science.abl4881