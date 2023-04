Una nueva investigación de la estructura de los cúmulos de galaxias concluye que su evolución concuerda a la perfección con las predicciones hechas por el modelo estándar de cosmología, la mejor explicación que tienen los científicos hasta el momento de la evolución del Universo, a lo largo de sus 13.800 millones de años de existencia luego del gran estallido inicial o Big Bang.

Un equipo dirigido por físicos del SLAC Nacional Accelerator Laboratory y la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, realizó mediciones detalladas de la emisión de rayos X de una selección de cúmulos de galaxias, que revelaron la distribución de la materia dentro de ellos. Según el nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, los datos reafirman una vez más la teoría predominante sobre la estructura y evolución del Universo, conocida técnicamente como Lambda-CDM.

El origen y la evolución del cosmos

El modelo Lambda-CDM no es otro que el modelo cosmológico estándar, basado precisamente en el Big Bang o gran estallido inicial. El mismo sostiene que la evolución del cosmos y la aceleración de la expansión del Universo planteadas a partir del Big Bang coinciden con las observaciones de la estructura cósmica a gran escala, de la radiación de fondo de microondas (los “ecos” del Big Bang) y de eventos como las supernovas, entre otros fenómenos.

Ahora, los científicos estadounidenses afirman que la estructura y evolución de los cúmulos galácticos también coinciden con lo indicado por los defensores del Big Bang y el modelo Lambda-CDM. Para llegar a esta afirmación, estudiaron 44 cúmulos reales mediante el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y 300 cúmulos simulados por ordenador.

Al elegir los cúmulos a analizar, tuvieron en cuenta que para inferir las distribuciones de masa de los cúmulos de galaxias a partir de su emisión de rayos X con mayor precisión se requieren algunas condiciones especiales, principalmente que la energía del gas existente dentro de los cúmulos se encuentre en equilibrio con la atracción de la gravedad, que mantiene unido todo el sistema.

Considerando este aspecto, los investigadores midieron en los cúmulos seleccionados las relaciones entre tres propiedades: la masa del cúmulo, la concentración central de esta masa y el desplazamiento hacia el rojo de los cúmulos galácticos, que refleja la edad que tenía el Universo cuando se emitió la luz que observamos hoy de estas estructuras. Un mayor corrimiento hacia el rojo indica que la luz es más antigua y que las estructuras pertenecen al Universo lejano, cada vez más cerca del Big Bang.

Fuertes coincidencias entre teoría y observaciones

Según los especialistas, los resultados de ambos conjuntos de datos, tanto de los cúmulos reales como de los simulados, muestran características que coinciden con lo predicho por la teoría cosmológica estándar: por un lado, los cúmulos se han concentrado más centralmente con el tiempo, en tanto que aquellos menos masivos están más concentrados centralmente que los más masivos.

"Las relaciones medidas muestran una fuerte concordancia entre la observación y la teoría, lo que brinda un contundente apoyo al paradigma Lambda-CDM", indicó en una nota de prensa la científica Elise Darragh-Ford, autora principal de la investigación.

Verificar finalmente la precisión del modelo relacionado al Big Bang no es un tema secundario, ya que a partir de esta concepción se estructuran la mayoría de las hipótesis que intentan explicar los misterios más profundos del Universo, como la naturaleza de la materia oscura, las características de la expansión del cosmos y, lógicamente, el origen de las primeras estructuras que le dieron su forma actual.

En el futuro, los científicos esperan poder expandir el tamaño de los conjuntos de datos de cúmulos de galaxias observados y simulados en su análisis. Por ejemplo, proyectos como el Legacy Survey of Space and Time del Observatorio Rubin y el experimento de fondo de microondas cósmico de cuarta generación (CMB-S4), que entrarán en funcionamiento en los próximos años, ayudarán a identificar una mayor cantidad de cúmulos de galaxias.

También se planifican misiones espaciales como ATHENA, de la Agencia Espacial Europea (ESA), que buscará profundizar en las mediciones de rayos X. Al mismo tiempo, los cosmólogos trabajan para expandir el tamaño y la precisión de las simulaciones por ordenador del cosmos, lo que permitirá estudiar los cúmulos de galaxias con mayor detalle.

Referencia

The Concentration–Mass relation of massive, dynamically relaxed galaxy clusters: agreement between observations and ΛCDM simulations. Elise Darragh-Ford et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stad585