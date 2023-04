La cadena más larga de volcanes de la Tierra, que se formó en Australia a lo largo de 35 millones de años, ha revelado secretos sobre el funcionamiento interno de los puntos calientes del mundo, tanto en los océanos Pacífico y Atlántico como en Yellowstone.

Las reliquias volcánicas esparcidas por todo el paisaje australiano son un mapa histórico del movimiento hacia el norte del continente sobre un "punto caliente" situado dentro de la Tierra durante los últimos 35 millones de años.

Los investigadores de la Universidad de Queensland, Tamini Tapu, Teresa Ubide y Paulo Vasconcelos, han comprobado en estas reliquias geológicas que la disminución del flujo de magma conduce a sistemas de alimentación cada vez más complejos que mejoran el almacenamiento y la diferenciación del magma.

Tendencias similares

También han detectado tendencias similares en las trayectorias de puntos críticos a nivel mundial: sugieren que el flujo de penacho y magma juega un papel crucial en la evolución de los volcanes.

Señalan asimismo cómo estas reliquias revelan que la estructura interna de los volcanes australianos se volvió cada vez más compleja, a medida que disminuía la producción de magma del punto de acceso.

Tamini Tapu explica que estos grandes volcanes estuvieron activos durante siete millones de años. Se formaron cuando el continente se movió sobre un punto caliente estacionario dentro del planeta, derritiendo la tierra sobre ese punto para que el magma pudiera rezumar hacia arriba.

Tesoro oculto

Esto dejó un tesoro oculto de hitos volcánicos a su paso, formando la cadena más larga de volcanes de 'puntos calientes' continentales en la Tierra, a lo largo del lado este de Australia, añade Tapu.

Teresa Ubide añade que, a medida que disminuía la producción de magma, los volcanes se volvieron internamente más complicados y erupcionaron lavas.

“Estos pequeños héroes guardan los secretos de cómo funciona el volcán en el interior y nos dicen que los volcanes australianos tardíos estaban llenos de bolsas de magma o depósitos”, precisa Ubide.

A medida que se enfriaban y se volvían más viscosos, se hizo más difícil generar erupciones, que de haber ocurrido habrían sido más explosivas.

"Descubrimos que la llegada de magma nuevo, más caliente y rico en gas, actúa como una botella agitada de bebida gaseosa, lo que provoca una acumulación de presión en el magma y, finalmente, una erupción", explica Ubide.

Laboratorio geológico único

Añade que los "volcanes calientes" extintos de Australia proporcionan un laboratorio único para que los investigadores investiguen los procesos que conducen a las erupciones volcánicas en todo el mundo.

“El efecto de la erosión durante decenas de millones de años nos permite acceder a secuencias completas de lava a las que puede ser difícil acceder en volcanes más recientes”, precisa.

“Eso hace posible reconstruir la estructura interna de los volcanes, algo así como abrir una casa de muñecas, lo que nos brinda una mejor comprensión de la actividad de los puntos críticos a nivel mundial”.

“Esto es particularmente importante, dado que hay muchos puntos calientes activos en la Tierra, incluso en los océanos Pacífico y Atlántico, y en otros continentes, como el volcán Yellowstone de los Estados Unidos, que son objeto de estudio permanente.

Casa de muñecas

“Los volcanes en estas áreas producen grandes volúmenes de lava y tienen un papel importante en la evolución de nuestro planeta y atmósfera, por lo que tener una 'casa de muñecas' de ese mundo volcánico actual, para jugar y observar las variaciones con el tiempo y el suministro de magma, es muy útil”.

“Nuestro estudio muestra el papel fundamental de la fuerza de las anomalías de calor dentro de la Tierra en la evolución de nuestro planeta y su paisaje durante millones de años”, explica Ubide.

La reconstrucción de estos volcanes extintos puede ayudar a comprender mejor los volcanes de puntos calientes continentales activos en la actualidad a nivel mundial, concluye la investigadora.

Referencia

Increasing complexity in magmatic architecture of volcanoes along a waning hotspot. A. T. Tapu et al. Nature Geoscience (2023). DOI: