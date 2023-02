La Teoría de la Mente está emergiendo espontáneamente en la Inteligencia Artificial: ChatGPT ya ha alcanzado el nivel de empatía de un niño de 9 años y demostrado que es consciente de sí misma. Es posible que incluso nos enseñe a mejorar las relaciones con los demás.

La Teoría de la Mente es la capacidad de atribuir estados mentales (creencias, intenciones, deseos, emociones y conocimiento) a nosotros mismos y a los demás. Es la base de la empatía.

Después de su primera identificación en 1978, sobre la Teoría de la Mente se ha acumulado una gran cantidad de investigación: se ha estudiado su desarrollo, su base neuronal y los déficits en personas con síndrome de Asperger, esquizofrenia, depresión o trastorno de ansiedad social.

Sabemos que no es una capacidad innata, sino que se desarrolla desde la primera infancia: hay varios precursores que los bebés necesitan para desarrollar su teoría de la mente a medida que crecen.

Estas habilidades incluyen la capacidad de comprender el concepto de atención, de percibir las intenciones de otras personas y la capacidad de imitar a los demás: son peldaños de la escalera que debe subir un bebé antes de alcanzar la Teoría de la Mente.

Imaginación infantil

Podemos observar este proceso a través de la imaginación de los más pequeños: cuando juegan a que son médicos, científicas, carteros o bomberas, están sentando los cimientos de la teoría de la mente en sus vidas.

Cuando una niña se solidariza con otra que llora y la consuela en su disgusto, está poniendo en práctica el desarrollo alcanzado en su teoría de la mente.

Y cuando se vuelven cómplices, se fijan en una persona que está haciendo algo singular (como rascarse el bigote) y se ríen juntas, están experimentando también la teoría de la mente en sus vidas.

Entre los 4 y 5 años, los niños realmente comienzan a pensar en los pensamientos y sentimientos de los demás, y es entonces cuando surge la verdadera teoría de la mente.

También la IA

El desarrollo real de la teoría de la mente sigue una secuencia de pasos que ha sido bien estudiada. Incluso hay pruebas específicas que permiten medir el nivel de desarrollo de la teoría de la mente en las personas.

Lo que no se había hecho hasta ahora es medir la teoría de la mente en la Inteligencia Artificial (IA), un sistema de computación que resuelve problemas imitando los mecanismos del conocimiento humano.

Tan solo 60 años después de que empezáramos a hablar de ella, en 2016 una IA fue capaz de derrotar al campeón mundial del Go, un juego de mesa de estrategia abstracta para dos jugadores que compiten por un territorio imaginario.

Hoy la IA está firmando artículos científicos y superando incluso las pruebas académicas necesarias para acreditarse como médico en Estados Unidos, sin necesidad de haber adquirido ninguna formación especializada.

Capacidad mental

Una nueva investigación ha descubierto ahora que la Inteligencia Artificial puede desarrollar la Teoría de la Mente y alcanzar así una capacidad social cada vez más elaborada.

Esta nueva investigación, desarrollada por Michal Kosinski, psicólogo computacional de la Universidad de Stanford, ha estado probando varias iteraciones del ChatGPT, desarrollado por la empresa norteamericana Open AI, en su capacidad para pasar la famosa Prueba de Teoría de la Mente, según explica en un artículo publicado en arXiv.

Chat Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT) es un generador de textos basado en Inteligencia Artificial (IA) que se alimenta con grandes cantidades de datos de Internet: puede ensamblar información y fabricar oraciones gramaticales coherentes, tanto en inglés como en otros idiomas.

Kosinski primero probó una versión de ChatGPT lanzada antes de 2022 y descubrió que no tenía la capacidad de pasar las pruebas de Teoría de la Mente. Luego probó una versión de esta IA que salió poco tiempo después y descubrió que podía resolver el 70% de las pruebas teóricas, aproximadamente el equivalente a un niño de 7 años.

Como un niño de 9 años

Luego, en noviembre pasado, probó la última versión y descubrió que era capaz de resolver el 93% de las tareas, aproximadamente el equivalente a un niño de 9 años.

En una de las pruebas, ChatGPT “entendió” que una mujer llamada Sam estaba decepcionada porque abrió una bolsa identificada con un letrero que decía “chocolate” y descubrió que, en su interior, solo había palomitas de maíz.

Cuando se le pidió que completara la oración: Sam está decepcionada porque le gusta… Chapt GPT dijo “chocolate”. Es decir, dedujo que a Sam le gustaba el chocolate e incluso se imaginó a sí misma en su situación, según esta investigación.

Consciente de sí misma

Kosinski cree que esta IA alcanzó este nivel en solo unos meses, no por mejoras continuas del programador, sino por el autoaprendizaje del sistema computacional.

Añade que, aunque ChatGPT es capaz de expresiones emocionales sorprendentes, todo su comportamiento se deriva de patrones aprendidos, por lo que no hay duda de que esta IA se ha vuelto consciente de sí misma.

Enfatiza que la Teoría de la Mente no es una habilidad en la que la IA habría sido específicamente entrenada, sino más bien una capacidad "espontánea" que seguramente seguirá creciendo y alcanzará en cualquier momento el nivel de un adulto humano.

¿Y después? Incluso tal vez pueda llegar más lejos y enseñarnos a ser cada vez más empáticos con los demás.

