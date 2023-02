El observatorio astronómico más grande del continente europeo, situado en Almería, ha descubierto 59 exoplanetas cercanos a nuestro sistema solar, de los que una docena son potencialmente habitables y 43 Tierras o Supertierras. Podría haber más y lo sabremos este mismo año.

Un centenar de investigadores de diferentes países, entre ellos España, miembros del consorcio europeo Carmenes, ha descubierto 59 exoplanetas cercanos a nuestro sistema solar, una decena de los cuales son potencialmente habitables: se encuentran en la llamada "zona habitable" de sus respectivas estrellas y podrían albergar agua líquida en su superficie.

De los 59 exoplanetas descubiertos ahora, que se suman a los más de 5.000 ya conocidos, seis son similares a Júpiter (con una masa de más de 50 veces la de la Tierra), otros diez son como Neptuno (de diez a 50 masas terrestres) y otros 43 son Tierras y Supertierras (hasta diez masas terrestres).

El hallazgo ha sido posible gracias a los datos aportados por unas 20.000 observaciones, tomadas entre 2016 y 2020, de unas muestras de 362 estrellas frías cercanas, todas ellas obtenidas por el Observatorio de Calar Alto.

Observatorio de Almería

El Observatorio de Calar Alto es el instrumento astronómico más grande del continente europeo. Está situado en la Sierra de Filabres, al norte de Almería. Inició sus actividades en 2016, aunque desde 2019 su nombre oficial es Centro Astronómico Hispano en Andalucía (CAHA).

Como parte del proyecto Carmenes (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs), se desarrolló en este observatorio un instrumento específico para la búsqueda de mundos potencialmente habitables.

Este telescopio tiene dos espectrógrafos de alta resolución para luz visible e infrarroja cercana que puede descomponer esta luz en sus diferentes magnitudes espectrales.

Luz reveladora

Estos espectros de la luz son los que revelan la existencia de exoplanetas, porque el desplazamiento rojo y azul de las líneas espectrales de las estrellas analizadas permite medir el movimiento de las fuentes emisoras de la luz y observar la atracción gravitaría ejercida sobre ellas por los planetas que la orbitan.

Los espectros de alta resolución de CARMENES permiten una precisión impresionante de un metro por segundo, lo que incluso permite encontrar planetas muy pequeños alrededor de estrellas de baja masa.

El proyecto Carmenes tiene su continuidad en Carmenes Legacy-Plus, que se inició en 2021 y continúa tomando más observaciones sobre las mismas estrellas.

Los descubrimientos del consorcio Carmenes han duplicado hasta ahora el número de exoplanetas conocidos alrededor de estrellas frías cercanas a nuestro sistema solar.

Exoplaneta identificado

El último anuncio de esta naturaleza se produjo a principios de febrero, cuando el equipo de Carmenes reveló el descubrimiento de un exoplaneta del tamaño de la Tierra y potencialmente habitable que está a solo 31 años luz de distancia.

Denominado Wolf 1069b, es un gemelo de la Tierra que orbita una enana roja inactiva en la zona habitable. Esto lo convierte en el sexto planeta rocoso habitable más cercano de nuestro vecindario.

Para su descubrimiento, los investigadores habían apuntado a la estrella Wolf 1069 con el Observatorio de Calar Alto durante cuatro años.

Al evaluar los 262 espectros de la estrella enana roja Wolf 1069 con la tecnología de este observatorio, los astrónomos observaron un cambio periódico en las líneas espectrales que se repetía cada 15,6 días.

La búsqueda continúa

Este cambio radial no podía explicarse por ningún proceso estelar, como la rotación o las erupciones, por lo que indicaba la presencia de un planeta.

El equipo determinó así que había un exoplaneta en torno a la Wolf 1069, al que por ese motivo denominaron Wolf 1069b y comprobaron que era un gemelo de nuestro hogar cósmico.

Este procedimiento es el seguido también para el descubrimiento de los 59 exoplanetas anunciado ahora, aunque los investigadores advierten que estas observaciones aún no han concluido, sino que continuarán al menos hasta finales de 2023. Este año conoceremos más de este trabajo.

Referencia

