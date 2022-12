Hace 300.000 años, la gente de lo que ahora es el norte de Alemania cazaba y desollaba enormes osos y usaba sus pieles para protegerse del frío. También disponían de herramientas adecuadas para procesar pieles y de agentes de bronceado que, seguramente, no sabían usar.

Durante la era del Pleistoceno, los pueblos antiguos que se asentaron en Europa coexistieron inevitablemente con los osos, con quienes en ocasiones compartían los mismos refugios.

Un ejemplo es la cueva polaca de Bishnik, donde los osos de las cavernas (Ursus spelaeus) invernaron durante mucho tiempo, donde las hienas de las cavernas (Crocuta crocuta spelaea) establecieron guaridas y donde los neandertales (Homo neanderthalensis) también se asentaron.

Algunos investigadores incluso han sugerido durante mucho tiempo que estas personas arcaicas podrían tener un culto al oso; sin embargo, este es un tema complejo y discutible.

Osos de la Edad de Piedra

Al mismo tiempo, no hay duda de que ya en la Edad de Piedra se cazaban osos pardos (U. arctos) y osos de las cavernas. Por ejemplo, en la cueva alemana Hole-Fels, los arqueólogos han descubierto rastros de cortes y golpes en los huesos de estos animales.

Además, en una de las vértebras de un oso había incluso un fragmento de una herramienta de pedernal clavado en ella. Es cierto que estos hallazgos tienen alrededor de 29 mil años, es decir, se remontan a la época en que vivían en Europa personas del tipo anatómico moderno, los portadores de la cultura gravetiense, una fase de la cultura Perigordiense de los Homo sapiens, en el Paleolítico Superior.

Sin embargo, también hay evidencia de caza de osos que se remonta al Paleolítico Medio e incluso al Inferior, con rastros en los huesos que sugieren que los neandertales y la gente de Heidelberg (H. heidelbergensis) podrían matar osos no solo por la carne, sino también por las pieles.

Dichos materiales, en particular, provienen de los depósitos abiertos de Bilzingsleben (Alemania, de unos 400 mil años), Boxgrove (Gran Bretaña, de unos 500 mil años) e Isernia La Pineta (Italia, de unos 600 mil años).

Nuevo hallazgo

La búsqueda de rastros de interacción entre los pueblos antiguos y los osos continúa. Esta vez, arqueólogos y paleozoólogos de Alemania y de los Países Bajos, dirigidos por Ivo Verheijen, de la Universidad de Tubinga, dirigieron su atención a los materiales encontrados en el sitio de Schöningen, que se encuentra en la Baja Sajonia.

Es un complejo de yacimientos al aire libre que se remonta al Paleolítico Inferior. Los resultados de esta investigación se refieren en un artículo publicado en el Journal of Human Evolution.

Este complejo ganó su fama mundial debido a la preservación única de materiales orgánicos. En primer lugar, por supuesto, estamos hablando de lanzas arrojadizas de madera y un palo arrojadizo con punta en ambos extremos. Además, aquí se encontraron herramientas de piedra y hueso, así como numerosos restos de fauna, presas de la gente de Heidelberg (en el sentido amplio del término).

Utilizando la datación termoluminiscente, los científicos han establecido la edad máxima de estos hallazgos: 321 ± 16 mil años. El método de la serie de uranio indicó una edad aproximada de unos 300 mil años, lo que, junto con los datos bioestratigráficos, permitió atribuir el sitio de Schöningen al isótopo marino en etapa 9 (hace unos 334-301 mil años).

Grandes mamíferos

En el nuevo trabajo, los científicos estudiaron los restos de grandes mamíferos encontrados en dos sitios (12 B y 12 II-1) del complejo de Schöningen.

Un examen de 973 hallazgos mostró que 34 fósiles pertenecen al género del oso (Ursus). Un primer molar (molar) parece haber pertenecido a un oso del Himalaya (U. tibetanus) encontrado en Asia hoy, pero también en Europa durante la era del Pleistoceno.

Todos los demás hallazgos aparentemente pertenecían al oso de Deninger más grande o al oso de las cavernas (U. deningeri/spelaeus), aunque algunos de ellos solo pudieron ser identificados a nivel de género. Todos los huesos descubiertos del esqueleto poscraneal pertenecían a adultos. Sólo un par de dientes eran jóvenes.

Además, no hay signos de aplastamiento sobre ellos, indicio de que los pueblos antiguos intentaron obtener médula ósea. Pero algunos de estos restos han quedado en los dientes de los depredadores e incluso en su tracto digestivo.

Incisiones con herramientas

Sin embargo, en el segundo hueso metatarsiano derecho de un oso, encontrado junto a artefactos de piedra, los investigadores encontraron incisiones hechas con herramientas.

También se presentan posibles cortes en el tercer metacarpiano, que resultó difícil de estudiar debido a que fue tratado con barniz conservante.

Además, los científicos examinaron un fragmento de un hueso largo, en el que previamente se habían visto rastros de herramientas. El análisis confirmó que el hueso pertenecía a un oso, pero es poco probable que el origen de las marcas esté relacionado con la actividad humana.

Cazadores de osos

Según los investigadores, los restos de osos descubiertos en los sitios de Schöningen indican que los pueblos antiguos cazaban a estos grandes omnívoros.

La naturaleza de las incisiones en al menos uno de los huesos indica que el oso asesinado debió haber sido cuidadosamente desollado. Es uno de los ejemplos más antiguos de este tipo en el mundo.

Los datos modernos muestran que esto debe hacerse dentro de una hora, un día (dependiendo de las condiciones climáticas) después de su muerte. Por lo tanto, descartan que el animal murió por causas naturales, después de lo cual los antiguos lo sacrificaron.

A favor del hecho de que se le quitó la piel al oso, según los científicos, también se evidencia por el hecho de que no quedan restos de cadáveres ricos en carne en el estacionamiento.

Quizás las pieles de oso permitieron a la gente de Heidelberg hacer frente mejor a las difíciles condiciones climáticas, ya que podían hacer ropa con ellas o acondicionar un lugar para dormir.

En conclusión, los investigadores también notaron que en los sitios de Schöningen se descubrieron herramientas adecuadas para procesar pieles, y que se disponía también de agentes de bronceado. Aunque esto último no quiere decir en absoluto que hace más de 300 mil años la gente supiera cómo usarlos.

Referencia

