La sanidad pública europea está amenazada por la estrategia de poderosos grupos económicos que, en contra de la evidencia científica, pretenden reducir e incluso sustituir a la sanidad pública, uno de los pilares esenciales de nuestra gran esperanza de vida. El maltrato a unos profesionales esenciales, que necesitan más de 10 años de difíciles estudios para completar su formación, nos ha puesto a todos contra las cuerdas. España está en el ojo de la tempestad.

El mundo podemos verlo como una enorme pieza de salami que está siendo diezmada mediante finas rodajas que se le sustraen a diario, sin que nadie se dé cuenta. Cada vez queda menos mundo, pero sucede de forma tan disimulada que nadie lo percibe.

Este fenómeno sucede a gran escala, por ejemplo, en la confrontación entre grandes potencias, y a escalas más modestas, como en el caso de la sanidad pública.

La “estrategia del salami” funciona. La mayoría de la gente no sabe lo que está pasando en ambos campos y tiene la sensación de que todo, más o menos, sigue como siempre. En España, el acreditado geoestratega Pedro Baños ha desvelado en diferentes obras los entresijos de este espejismo en el que vivimos.

Entre potencias

La compleja estrategia del salami se desarrolló en la Guerra Fría y sigue aplicándose en la actualidad. Las grandes potencias de nuestra época, particularmente Estados Unidos, China y Rusia, se llevan más o menos bien, pero al mismo tiempo mantienen una tensión soterrada que a veces se manifiesta violentamente, como ha ocurrido con la invasión de Ucrania.

Esta tensión se deriva de los arsenales nucleares. Después de la segunda guerra mundial, una cosa quedó clara entre potencias: no podemos replicar una confrontación como la que vivimos en los años 40 con Alemania y Japón porque después de Hiroshima y Nagasaki nada volverá a ser igual.

Lo puso en evidencia un matemático famoso, John von Neumann, con una revolucionaria fórmula aplicada a la política mundial: 1+1=0. Quería decir que, en caso de confrontación nuclear, no habría vencedores ni vencidos. La destrucción mutua estaría asegurada de antemano.

Esta constatación llevó a los estrategas de las grandes potencias a competir con la “estrategia del salami”, usada en una formulación matemática compleja que forma parte de la Teoría de Juegos.

Según esta estrategia, la mejor manera de aventajar a otra potencia es ir debilitándola muy poco a poco, rebanando disimuladamente su espacio. Muy poco a poco China ha coseguido estar por todas partes y hoy ya cuestiona el dominio global que pretende Estados Unidos.

La estrategia del salami le está funcionando a las potencias y la partida no ha terminado. Pero cuando empieza a notarse, la tensión resurge: Ucrania es el ejemplo más elocuente de lo engañoso del aparente consenso diplomático entre potencias.

Con la sanidad también

La sanidad pública es otro ejemplo claro de la estrategia del salami. Al igual que ocurre en la dialéctica de las potencias, en este campo se está desarrollando un proceso similar.

Poderosos grupos empresariales, poniendo como bandera a Estados Unidos, pretenden gestionar con criterios de negocio lo que es uno de los pilares de la estabilidad mundial: la atención sanitaria universal de la población.

Aunque el sistema sanitario público es uno de los mayores logros de nuestra civilización, que nos ha permitido por ejemplo resolver con solvencia la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, también después de la segunda guerra mundial se ha ido introduciendo en la mentalidad social que la sanidad privada debe complementar, cuando no sustituir, a la sanidad pública.

Al igual que ocurrió en el campo energético, que llevó a las grandes empresas petroleras a financiar campañas "científicas" engañosas para negar el cambio climático y la conveniencia de evolucionar hacia otras fuentes de energía, en el campo sanitario intereses privados han financiado asimismo suculentas campañas para hablar de las ventajas de la sanidad privada y discutir las evidencias científicas que hablan de la importancia de mantener la salud pública fuera del ámbito de los negocios.

Estas empresas han seguido la misma estrategia del salami que desarrollan las grandes potencias: como la capacidad de la sanidad pública para preservar la integridad de la población es incontestable, es mejor ir rebanando poco a poco su fortaleza haciendo negocio con algunos de sus flancos, como, por ejemplo, la gestión de los hospitales.

Sin embargo, cada vez más estudios científicos demuestran que el mayor riesgo para los sistemas de salud pública viene de la tentación de hacer negocio con la sanidad.

Datos, datos

Los datos al respecto son incontestables. Muchos de los sistemas de salud pública europeos se encuentran entre los mejores del mundo, según demuestran desde hace décadas diversos estudios publicados en las revistas médicas más prestigiosas.

Coinciden en ello con una serie de informes de las más variadas organizaciones y sociedades médicas internacionales, tanto en valoraciones generales (como las realizadas por miembros de la OMS) como en casos concretos (por ejemplo, los estudios de supervivencia a una serie tumores realizados por la Sociedad Estadounidense de Oncología).

Asimismo, en cuanto a gasto por habitante, los sistemas de salud pública europeos o de Japón son mucho más baratos que el sistema norteamericano, basado en la sanidad privada.

El gasto sanitario en Estados Unidos supera ya los 10.000 euros por habitante y año. Sin embargo, el gasto por habitante y año en España es de 2,594€ (próximo a la media europea), en Alemania es de 5.192€; en Francia de 4.160€ y en Japón, el país más emblemático en el campo de la salud pública, es de 3.249€, según datos del System of Health Accounts-SHA.

Según los expertos, entre las consecuencias de estos excelentes sistemas sanitarios públicos, está el hecho de que los europeos gocemos de una de las mayores esperanzas de vida del mundo.

Por ejemplo, España tiene una esperanza de vida 5 años mayor que la de un norteamericano, aunque su gasto sanitario sea el triple que el nuestro.

En este sentido, poco antes de la pandemia de COVID-19, The Economist publicó un llamativo titular “Perplejidad en EEUU: gasta el triple que España en sanidad, pero su esperanza de vida es mucho más baja”.

Sanidad pública y longevidad

En este sentido destaca especialmente el ejemplo de Japón, que es, con mucho, el país con la mayor esperanza de vida del mundo. No lo era, ni de lejos, hasta que en la década de los 50 del pasado siglo reformó radicalmente su sistema de salud pública.

Su ley de sanidad actual es tajante, garantizando un sistema de atención médica universal que blinda la igualdad de acceso de todos los japoneses a un sistema sanitario en el que los pacientes pueden elegir libremente médico y hospital.

La ley japonesa prohíbe expresamente que cualquier entidad, corporación o particular, haga negocio alrededor de la sanidad. Todas las organizaciones sanitarias japonesas deben funcionar como instituciones sin ánimo de lucro. Además, los hospitales, organizaciones e instituciones sanitarias, solo pueden ser administrados, gerenciados y dirigidos por médicos.

La eficiencia de la sanidad japonesa es mítica: The New England Journal of Medicine, -considerada por muchos expertos como la mejor revista médica del mundo-, ha publicado diversos estudios comparando los resultados asistenciales de los mejores hospitales norteamericanos con los del sistema sanitario japonés, comprobando que la calidad asistencial de los hospitales japoneses es mejor en todos los casos.

Superan con mucho a los hospitales norteamericanos en casi todos los parámetros analizados (desde la eficacia de su cirugía oncológica a la diálisis renal). Y no lo hacen por poco: por ejemplo, la supervivencia de enfermos renales graves japoneses a 5 años casi duplica a la de norteamericanos tratados en sus mejores hospitales.

Además, los japoneses son los ciudadanos de la OCDE que más van al médico (algo más del doble de los europeos), que gozan del mejor equipamiento (por ejemplo, tienen la mayor tasa de camas UCI del mundo y disponen entre 4 y 7 veces más sistemas de diagnóstico avanzado por habitante que en Estados Unidos y Europa) y sus listas de espera son, con mucho, las menores.

Sin embargo, su coste por habitante es de casi la mitad que el norteamericano e inferior al de Francia o Alemania. La conclusión que se extrae de todos estos casos es que hacer negocio con la sanidad cuesta años de vida.

Amenazas

Desafortunadamente, la sanidad pública de muchos países europeos y en particular la sanidad española está bajo graves amenazas.

Por ejemplo, la OMS advierte de que no hay suficientes médicos en Europa. Formar a médicos es muy difícil. Se necesitan personas de gran talento y capacidad de trabajo que entran en las universidades con una altísima nota de corte, cursan la carrera con más créditos de la UE y su formación postgrado prosigue entre 4 y 6 años más.

Son necesarios de 10 a 12 años para formar a un médico antes de que pueda ejercer como especialista. Comparativamente, tras solo 4 años de carrera, los ingenieros ya acceden al mercado laboral.

A ello hay que unir una creciente tendencia a poner la sanidad en manos de gerentes que priman criterios económicos e incrementan la burocracia, lastrando la innovación, como han puesto de manifiesto algunos estudios.

También en España

En España, a pesar de los recortes sanitarios que empezaron en la anterior crisis, todavía tiene un sistema de salud pública que logra excelentes resultados para el dinero que invierte. Deberíamos cuidarla.

Durante la última década, sin embargo, se ha ido rebanando rodaja a rodaja el salami de la sanidad pública. Pero no contentos con hacerlo lentamente, ahora se pretende apurar el proceso.

Vale la pena pensar bien qué modelo de sanidad queremos. Un modelo de sanidad privada como el norteamericano nos costaría unos 10.000 euros al año. A cambio viviríamos 5 años menos y unos pocos se harían más ricos. Nullius in verba, atendamos a los hechos, no a las palabras.

Referencias

Health spending. OECD Health Data. 2022.

Britnell M. (2015). In Search of the Perfect Health System. London: Palgrave. p. 17. ISBN 978-1-137-49661-4.

MacDonald J. S. et al (2001). New England Journal of Medicine 345: 725-30. doi:10.1056/nejmoa010187

Sakuramoto S et al (2007). New England Journal of Medicine 357: 1810-1820. doi:10.1056/nejmoa072252

Ikegami Naoki et al (2011). The Lancet 378. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60828-3