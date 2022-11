La Universidad de Chicago acoge la semana próxima la quinta cumbre cuántica, que reúne a los líderes académicos, gubernamentales y de la industria en torno a los temas de vanguardia en este campo estratégico de conocimiento.

Expertos en ciencia e ingeniería de la información cuántica se reunirán el 14 y 15 de noviembre en Chicago para compartir sus conocimientos y experiencias desde la vanguardia de este campo en crecimiento en el marco de la 2022 Chicago Quantum Summit.

La quinta cumbre anual de Chicago Quantum, organizada por Chicago Quantum Exchange, reunirá a líderes académicos, gubernamentales y de la industria en ciencia e ingeniería de la información cuántica.

Los oradores de la Cumbre provienen de universidades, laboratorios nacionales y empresas emergentes, que representan la amplitud en continua expansión del ecosistema cuántico y también presentan a investigadores principiantes como los futuros líderes del campo.

El evento de dos días se llevará a cabo en el Foro David Rubenstein de la Universidad de Chicago, donde los asistentes escucharán a los principales oradores de la industria y el gobierno, incluidos Nadia Carlsten, vicepresidenta de productos de SandboxAQ; Sean L. Jones, subdirector de la Dirección de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Fundación Nacional de Ciencias; Anne Matsuura, directora de tecnologías cuánticas y moleculares de Intel; Marco Pistoia, director gerente, ingeniero distinguido y jefe de investigación aplicada de tecnología global en JPMorgan Chase & Co.; Geraldine Richmond, subsecretaria de ciencia e innovación del Departamento de Energía; Jean-Luc Cambier, director de programas de la Oficina del Secretario de Defensa; y Simone Severini, directora de tecnologías cuánticas de Amazon Web Services.

Tecnologías cuánticas

"Tener este foro para que los expertos compartan conocimientos sobre la investigación cuántica, la computación y las redes cuánticas es de gran valor para ayudar a avanzar en el estado del campo y madurar todas las tecnologías cuánticas, al mismo tiempo que permite compartir perspectivas sobre cómo trabajar con los clientes para adoptar las primeras tecnologías cuánticas", dijo Nadia Carlsten.

"La cumbre es una oportunidad para unir a nuestra comunidad para definir el campo a medida que se expande", añade David Awschalom, profesor de ingeniería molecular y física de la familia Liew en la Universidad de Chicago, científico principal de Argonne, director de Chicago Quantum Exchange y director de Q-NEXT, un Centro de Ciencias de la Información Cuántica del Departamento de Energía.

"Líderes de todo el ecosistema compartirán sus perspectivas sobre cómo sus organizaciones están desarrollando colaboraciones intersectoriales, construyendo una fuerza laboral cuántica y creando infraestructura que llevará la tecnología cuántica al público".

Fenómenos cuánticos

Los principales grupos académicos también compartirán sus ideas con la audiencia de la Cumbre, incluidos los líderes de los más recientes Quantum Leap Challenge Institutes (QLCI) de la National Science Foundation, que se lanzaron el año pasado para comprender mejor los fenómenos cuánticos, los descubrimientos fundamentales y la traducción a tecnologías transformadoras.

Los asistentes a la cumbre escucharán sobre estas nuevas colaboraciones de la mano de Kenneth Brown, co-PI del QLCI for Robust Quantum Simulation, dirigido por la Universidad de Maryland, y de Greg Engel, director del QLCI for Quantum sensing for Biophysics and Bioengineering (QuBBE), dirigido por UChicago.

Cuatro líderes de algunas de las instituciones más importantes de la región en investigación cuántica también se reunirán durante un panel de discusión en la Cumbre: Lia Merminga, directora del Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi; Robert Jones, rector de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign; y Paul Alivisatos, presidente de la Universidad de Chicago. Su conversación se centrará en las fortalezas y el futuro de la región como centro del ecosistema cuántico nacional.

Premio de creadores

La Cumbre también albergará presentaciones de los ganadores del Premio Quantum Creators 2022, que celebra los logros de los investigadores al principio de su carrera que trabajan en nuevas y emocionantes direcciones de la ciencia cuántica.

En la noche del 14 de noviembre, se llevará a cabo un evento público titulado "Construyendo un futuro cuántico seguro en Chicago". El evento incluirá una charla magistral de Marco Pistoia y una conversación entre Pistoia, Awschalom y Mirella Koleva, CEO y cofundadora de Quantopticon, moderada por Jeanne Whalen, reportera de negocios globales del Washington Post.