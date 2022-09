La Tierra podría tener más lunas a su alrededor sin que las fuerzas gravitacionales la sacaran de su órbita. Tres lunas como la nuestra podrían girar alrededor de nuestro planeta. Si fueran del tamaño de Plutón podrían ser cuatro y si fueran como Ceres, podrían ser hasta siete o más lunas.

La Tierra puede capturar pequeños asteroides como satélites temporales, lo que plantea la pregunta de cuántas lunas podrían orbitar establemente nuestro planeta sin provocar por ello una catástrofe.

Según una serie de simulaciones físicas de diferentes combinaciones de cuerpos celestes que cubren un periodo de 3.000 años, la Tierra podría albergar a dos satélites más del tamaño de la Luna, e incluso hasta siete lunas más si fueran más pequeñas, sin que las fuerzas gravitacionales involucradas sacaran a nuestro planeta de su órbita.

Si la Tierra tuviera realmente más lunas, el cielo que conocemos sería muy distinto: orbitarían nuestro planeta a diferentes distancias, por lo que las veríamos de diferentes tamaños, y estarían en diferentes fases lunares, según su ubicación.

El modelo utilizado en esta investigación limitó la distancia entre las Lunas y la Tierra, así como entre las propias lunas. Los resultados de esta investigación se han publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Más lunas estables

Con este trabajo, los científicos querían saber qué pasaría si con la presencia de más lunas se alterase el equilibrio para que los cuerpos celestes involucrados no salieran despedidos al espacio o chocaran entre sí.

Los científicos analizaron lunas de tres tamaños diferentes: una con una masa cercana a nuestra luna real, otra con el tamaño de Plutón (alrededor de una sexta parte del tamaño de la Luna) y otra con el tamaño de Ceres (una centésima parte del tamaño de nuestra luna).

La simulación mostró que tres lunas como la nuestra podrían girar alrededor de nuestro planeta sin chocar entre sí y sin crear problemas en la Tierra. Si fueran del tamaño de Plutón, entonces podrían ser cuatro, y si fueran como Ceres, entonces podrían ser hasta siete lunas.

Este trabajo se basa en la observación de que nuestro sistema solar tiene cerca de 200 lunas, si bien casi todas están en órbita alrededor de los gigantes gaseosos: Júpiter tiene 80 satélites y Saturno 82.

Nueva perspectiva

Sin embargo, tratándose de planetas telúricos, las lunas escasean: Marte tiene dos, la Tierra una, y no hay ninguna alrededor de Mercurio y Venus.

Los científicos creen que esta situación se debe, probablemente, a las diferentes formas en que se formaron estos planetas y sus diferentes posiciones en el Sistema Solar.

La nueva investigación ha demostrado que la Tierra y los mundos similares al nuestro podrían albergar incluso más de siete lunas si fueran de diferentes tamaños, dicen los investigadores.

Sin embargo, la migración de las mareas hacia el exterior probablemente desempeñará un papel importante en el número de lunas en órbitas estables durante la vida de una estrella similar al Sol, escriben los científicos en su artículo.

Buscando exolunas

Este estudio puede impulsar la búsqueda de exolunas, como se llama a las que orbitan alrededor de exoplanetas.

Hasta ahora, solo hay dos "exolunas" candidatas, Kepler-1625b-i y Kepler-1708b-i, alrededor de un planeta similar a Júpiter. Pero el trabajo de estos físicos indica que no será descabellado buscar exolunas alrededor de exoplanetas de tipo Tierra.

Este trabajo también podría ayudar a los astrónomos a descubrir cómo se formó la Tierra y a encontrar otros planetas similares a la Tierra (y sus lunas) en el Universo más amplio, destacan los investigadores.

Referencia

Moon packing around an Earth-mass planet Get access Arrow. Suman Satyal, Billy Quarles, Marialis Rosario-Franco. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 516, Issue 1, October 2022, Pages 39–52. DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stac2172