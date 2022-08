Los delfines macho se reúnen en grupos de entre 20 y 50 miembros, se llaman por sus nombres, forman lazos nadando y buceando uno al lado del otro, para asegurar la reproducción. Crean alianzas multinivel similares a las humanas y toman decisiones estratégicas, como nosotros.

La formación de diversas alianzas estratégicas se ha considerado durante mucho tiempo una característica única de las sociedades humanas.

Sin embargo, un equipo de investigación ha descubierto que algunos delfines forman relaciones cooperativas similares. Sus objetivos difieren de los de los humanos: solo se trata de acceder a las hembras para la reproducción.

El equipo internacional de científicos, dirigido por la Universidad de Bristol, examinó las redes sociales de 121 delfines macho de la especie nariz de botella (Tursiops truncatus) que habitan en la bahía Shark, en la costa índica de Australia, situada a 800 kilómetros al norte de Perth. Los resultados de esta investigación se han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El análisis de su comportamiento, particularmente de los machos que pasan más tiempo juntos, permitió a los investigadores descubrir que todos los delfines macho analizados están directa o indirectamente conectados en grupos sociales en una red de alianzas que es la más grande conocida fuera de la especie humana.

Tres niveles de alianzas

Cada macho tenía en promedio 22 aliados; algunos incluso tenían hasta 50 y forman tres niveles de alianzas u "órdenes" en la competencia por las hembras. Las alianzas de primer orden se producen entre dos o tres machos y consisten en vivir en cooperación con hembras individuales.

Las alianzas de segundo orden incluyen de cuatro a un máximo de 14 machos no emparentados, que compiten con otras alianzas por el acceso a las hembras. En las alianzas de tercer orden, grupos completos de machos de segundo orden cooperan entre sí con la misma finalidad.

"La cooperación entre aliados está muy extendida en las sociedades humanas y es uno de los sellos distintivos de nuestro éxito", explica la coautora principal Stephanie King. "Alguna vez se pensó que nuestra capacidad para formar relaciones estratégicas y cooperativas en múltiples niveles sociales, como alianzas comerciales o militares, tanto a nivel nacional como internacional, era exclusiva de nuestra especie".

Sin embargo, estas redes de alianzas multinivel también son utilizadas por los delfines, y a gran escala, según la nueva investigación. Además, el estudio ha demostrado que los delfines mulares no solo dependen del tamaño, sino sobre todo de la cooperación entre los grupos individuales a la hora de pasar más tiempo con las hembras. En última instancia, esto aumenta el éxito reproductivo, enfatiza King.

Hallazgo emocionante

Hasta ahora, los esfuerzos por comprender la evolución social humana se han limitado casi exclusivamente a comparaciones con otros primates, en particular chimpancés y babuinos, continúa el estudio.

Sin embargo, cada vez está más claro que también se pueden obtener conocimientos importantes a través de comparaciones entre humanos y criaturas relacionadas más lejanamente, aunque los delfines macho parecen haber evolucionado de manera diferente a la nuestra.

“Es un hallazgo emocionante que ayuda a cerrar la inmensa brecha percibida entre los humanos y otros animales”, dice Mauricio Cantor, ecólogo del comportamiento de la Universidad Estatal de Oregón, que no participó en el estudio, citado por la revista Science.

Los delfines macho forman lazos nadando y buceando uno al lado del otro, acariciando, sosteniendo las aletas, participando en el sexo, silbándose entre sí cuando están separados, formando "equipos" y acudiendo en ayuda mutua si los rivales intentan llevarse a una hembra, detalla la citada revista.

Decisiones estratégicas

Los delfines con lazos sociales más fuertes pasan la mayor parte del tiempo con las hembras, lo que aumenta sus posibilidades de reproducción.

“Están tomando decisiones sociales estratégicas”, añade Richard Connor, director del equipo de investigación, quien sospecha que los delfines usan sus grandes cerebros en parte para recordar qué individuos acudieron en su ayuda y cuáles huyeron durante las peleas, según Science.

Destaca asimismo que la cooperación no es extraña en el reino animal: insectos, leones, lobos, hienas manchadas, y muchos primates cooperan entre ellos. Algunos, como los chimpancés y los bonobos, incluso lo hacen con miembros que no son parientes.

Pero ninguna de estas especies forma “alianzas multinivel para lograr objetivos”, dice Athena Aktipis, teórica de la cooperación en la Universidad Estatal de Arizona. “Es interesante y genial lo que hacen los delfines”.

Conocen a sus amigos por sus nombres

Es una especie que no deja de sorprendernos. Una reciente investigación comprobó asimismo que, al igual que los miembros de una pandilla callejera, los delfines macho convocan a sus amigos cuando llega el momento de asaltar y saquear o, en su caso, capturar y defender a las hembras en celo.

Este estudio revela que esta convocatoria la realizan aprendiendo los "nombres" o silbidos característicos de sus aliados más cercanos, a veces más de una docena de animales, y recordando quién cooperó constantemente con ellos en el pasado.

Los hallazgos indican que los delfines tienen un concepto de pertenencia a un equipo, visto anteriormente solo en humanos, concluyen los autores de este estudio previo.

Referencia

Strategic intergroup alliances increase access to a contested resource in male bottlenose dolphins. Richard C. Connor et al. August 29, 2022; 119 (36) e2121723119. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2121723119