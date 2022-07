La ayahuasca, una decocción herbal utilizada ancestralmente por indios amazónicos, mejora el estado de salud de las personas que han seguido estos ritos en Holanda y España: muestran mejor bienestar general, actividad física, alimentación saludable y menos enfermedades que la población de sus respectivos países, según un estudio. En España necesita ser regulada, como la MDMA, la psilocibina, la DMT o la LSD, explica el director científico de esta investigación, José Carlos Bouso, en esta entrevista exclusiva concedida a T21/Prensa Ibérica.

Un equipo de investigadores de Brasil, España y los Países Bajos ha descubierto que los participantes en las ceremonias que usan la ayahuasca muestran índices más altos de bienestar general, actividad física, alimentación saludable y una menor incidencia de enfermedades crónicas que otras personas.

La ayahuasca es una decocción herbal utilizada desde la antigüedad por los indígenas amazónicos en su medicina tradicional.

La composición de la bebida varía en diferentes comunidades, pero el ingrediente imprescindible es la liana Banisteriopsis caapi, a la que se llama también ayahuasca, que contiene harmalinas. Cuando se buscan experiencias visionarias a la ayahuasca se le añade el arbusto chacruna (Psychtria viridis) o la liana chacropanga (Diplopterys cabrerana), que contienen el poderoso compuesto psicoactivo N, N-dimetiltriptamina (DMT). Las harmalinas son inhibidores de la enzima monoamino oxidasa (MAO) tipo A, que previene la inactivación de la DMT en el tracto gastrointestinal.

Nuevo enfoque científico

Aunque la DMT es una sustancia controlada, ni la ayahuasca ni ninguna decocción realizada con plantas que contienen DMT están sujetas a control internacional, incluido en España.

En algunos países, además, su uso está legalmente reconocido, como es el caso de Perú, donde la ayahuasca es reconocida como Patrimonio Cultural, o en Brasil para las ceremonias rituales de los seguidores de algunas religiones sincréticas, en particular la iglesia de Santo Daime (legalmente presente en España y Holanda) y el centro União do Vegetal.

Sin embargo, aunque hay decenas de estudios científicos sobre la ayuahuasca, en las últimas décadas la investigación sobre esta decocción se ha ampliado más allá de los campos de la antropología y la etnobotánica.

Los investigadores han reorientado últimamente el enfoque científico con el objetivo de comprender cómo funciona la ayahuasca y su impacto en la salud humana y comunitaria.

Nueva aproximación

Para profundizar en este enfoque, investigadores de España, Holanda y Brasil, liderados por el director científico del Centro Internacional para la Educación, la Investigación y el Servicio Etnobotánicos (ICEERS, por sus siglas en inglés), José Carlos Bouso, han realizado una encuesta entre 377 participantes en ceremonias holandesas con el uso de ayahuasca. Los resultados se publican en el Journal of Psychoactive Drugs.

El 50,1 por ciento de los participantes eran mujeres; el 84,6 por ciento, holandeses. La edad media fue de 48,8 años (de 22 a 80 años). El 57,8 por ciento asistió a tales eventos durante más de cinco años, y el 30 por ciento, más de 100 veces.

Los autores del trabajo se interesaron por datos relacionados con la salud general (índice de masa corporal, enfermedades crónicas y consultas médicas, medicación, uso de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas) y el estilo de vida (alimentación, actividad física, redes sociales).

También se pidió a los participantes que completaran unos cuestionarios psicométricos estandarizados. La información obtenida se comparó con datos estadísticos de segmentos demográficos comparables de la población.

Resultados sorprendentes

Después de procesar los datos, los investigadores concluyeron que los usuarios de ayahuasca tienen menos enfermedades crónicas que la población general. También que se sienten menos solos, comen más sano (más verduras, frutas y legumbres, así como menos carne y granos) y son más activos físicamente.

Además, durante la pandemia de la COVID, consumieron menos alcohol, aunque aumentaron el consumo de otras sustancias psicoactivas, mientras que el nivel de daño asociado con estas últimas no difirió en las muestras entre el grupo principal y el de control.

También se descubrió que los que participaron en más de 100 ceremonias de ayahuasca, ante situaciones difíciles, tenían más probabilidades de preferir la resolución activa de problemas, mientras que los que asistieron de 3 a 10 de estos eventos, tendieron a recurrir a estrategias de evitación de problemas.

Limitaciones

El estudio tiene varias limitaciones, reconocen los investigadores. Una de ellas es que las personas que han participado en el estudio lo han hecho después de una experiencia positiva, por lo que las personas que han tenido experiencias negativas han podido estar menos representadas en la muestra.

Otra limitación se refiere a que los datos obtenidos son de carácter observacional y no indican una relación causal entre la ingesta de la decocción enteogénica y una mejor salud física y mental.

Según los autores del trabajo, la interpretación más adecuada de sus resultados no es que la ayahuasca sea la causa de unos mejores indicadores de salud, sino que las personas que utilizan estrategias de autocuidado y gestión del estrés, acuden a ceremonias de ayahausca como otra herramienta más de mejora de la salud en general.

También en España

Los datos obtenidos en esta investigación son, en general, consistentes con los resultados de un trabajo similar realizado por el mismo grupo científico en España y publicado en 2019.

Ese estudio previo se realizó sobre 380 participantes en ceremonias de ayahuasca de larga duración utilizando indicadores de salud publicados en el Journal of Psychoactive Drugs.

Esta investigación previa descubrió que las personas que participan regularmente en ceremonias de ayahuasca en España tienen puntuaciones considerablemente mejores en los indicadores de salud relacionados con el ejercicio físico, los niveles de colesterol y la presión arterial, en comparación con la media nacional.

Los encuestados también informaron de un menor índice de limitaciones físicas y enfermedades crónicas, así como de una reducción de los medicamentos de prescripción.

¿Hacia la regulación medicinal?

El objetivo del nuevo estudio observacional y retrospectivo ha sido el de evaluar el estado de salud general de las personas que participan regularmente en ceremonias de ayahuasca en Holanda y anteriormente en España.

En una época en la que la legislación todavía tiene que ponerse al día con la expansión de la ayahuasca en el ámbito internacional, este nuevo documento crea un marco para que los responsables políticos tomen decisiones basadas en la evidencia científica sobre la ayahuasca y otras medicinas vegetales, destacan los investigadores.

Referencia

Ayahuasca and Public Health II: Health Status in a Large Sample of Ayahuasca-Ceremony Participants in the Netherlands. Maja Kohek et al. Journal of Psychoactive Drugs. DOI:https://doi.org/10.1080/02791072.2022.2077155

José Carlos Bouso: La ayahuasca no tiene un uso médico, sino social

José Carlos Bouso, autor principal de esta investigación y director científico del ICEERS, es Psicólogo Clínico y doctor en Farmacología. Ha desarrollado su actividad científica en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Instituto de Investigación Biomédica IIB-Sant Pau de Barcelona y en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona (IMIM). Durante este tiempo, desarrolló estudios sobre los efectos terapéuticos de la MDMA («éxtasis») y estudios psicofarmacológicos sobre los efectos agudos y neuropsiquiátricos a largo plazo de muchas sustancias, tanto de origen sintético como vegetal. Como director científico de ICEERS, el Dr. Bouso coordina los estudios sobre los beneficios potenciales de las plantas psicoactivas, principalmente el cannabis, la ayahuasca y la ibogaína, con el objetivo de mejorar la salud pública.

En la siguiente entrevista, el Dr. Bouso explica que el ritual es tan importante como la ayahuasca y que esta decocción es una potente herramienta para el autocuidado. En España necesita ser regulada como la MDMA, la psilocibina, la DMT o la LSD, que pronto estarán disponibles en el mercado psicofarmacológico.

¿Puede decirse de vuestros estudios que se han certificado los efectos positivos del uso de ayahuasca? ¿Cuál es la interpretación correcta de vuestros resultados?

Nuestros estudios se alinean con el resto de publicaciones científicas, que cada vez son más, sobre los efectos positivos, no de la ayahuasca, sino de la participación en ceremonias de ayahuasca. Todo el ritual asociado a la toma de ayahuasca es tan importante como la ayahuasca en sí. La investigación actual es muy contundente respecto a los beneficios (sin obviar los riesgos). Nosotros hemos ido un poco más allá y hemos utilizado grandes muestras (en España y Holanda) utilizando los indicadores que utilizan los gobiernos para evaluar el estado de salud de los y las ciudadanas y los hemos comparado con los resultados poblacionales. La interpretación de nuestros resultados no es que la ayahuasca es responsable de un mejor estilo y calidad de vida, sino que las personas que se preocupan por estar saludables acuden a ceremonias de ayahuasca como una expresión más de su autocuidado. Quizás esta es una de las razones por las que la ayahuasca está creciendo en popularidad.

A tenor de lo que habéis descubierto, ¿se puede recomendar el uso médico de la ayahuasca? ¿en qué condiciones?

Nuestros estudios aquí en España (en Brasil estamos haciendo ensayos clínicos, pero esto es otro tema), no se realizan en contextos médicos, sino naturalísticos. Esto quiere decir que vamos donde se celebran las ceremonias y entrevistamos a los y las participantes. Luego de nuestros estudios no se puede concluir que la ayahuasca tiene un uso médico, sino social. La ayahuasca es central en la medicina tradicional de muchos pueblos amazónicos, pero la salud en la medicina tradicional amazónica no es solo curar el cuerpo, sino reestablecer la armonía entre el individuo, su comunidad, su ecosistema y su territorio. Muchos de los problemas de salud mental, pero también física, se deben al continuo desmantelamiento de las redes comunitarias, sobre todo después de la pandemia. La ayahuasca se ha utilizado tradicionalmente para reforzar estos lazos comunitarios. El uso indígena es lo que se ha importado desde la Amazonia, no ha sido la ayahuasca, sino la forma de utilizarla. Y la forma de utilizarla es en contextos comunitarios, que es algo que va mucho más lejos de la biomedicina. Sobre todo, si hablamos de problemas de salud mental. Así que, independientemente del uso médico que pueda tener la ayahuasca, lo que nosotros hemos encontrado en más de 10 años de investigación es que sus prácticas pueden instalarse en occidente, como de hecho ya lo están haciendo, con una serie de beneficios personales y sociales cada vez más conocidos y comprobados. Lo cual no quiere decir que la ayahuasca en manos de desaprensivos no pueda ser un peligro, pero eso es otro tema también.

¿Qué esperáis de las instituciones políticas, tanto de España como de otros países, para que se tengan en cuenta los potenciales beneficios de la ayahuasca?

Aquí nos vamos a encontrar con una situación interesante. Por un lado, en un par de años tendremos alucinógenos como la psilocibina o la MDMA (éxtasis) disponibles para uso médico, mientras que, por otro lado, hay un creciente interés por el uso comunitario de este mismo tipo de sustancias, principalmente ayahuasca, pero también es creciente el uso comunitario con fines de autoatención (la autoatención es la forma en la que los grupos se organizan para desarrollar estrategias de curación) de la MDMA o los hongos psilocibios. Y aquí se van a producir tensiones. En nuestro informe sobre la ayahuasca en España invitamos a la Administración a que se establezcan encuentros de diálogo entre los diferentes agentes (sociales, sanitarios, políticos) para abordar un fenómeno complejo con la profundidad que merece. Pero el clima que hay en España es de persecución de todo lo que no es hegemónico, con presiones fuertes de los colegios profesionales sanitarios. No hay una maduración con respecto a lo que se conoce como pluralismo médico. Se siguen buscando soluciones ingenuas basadas en la persecución y el castigo en vez de en el diálogo. Sustancias puras, como la MDMA, la psilocibina, la DMT o la LSD estarán disponibles pronto en el mercado psicofarmacológico. Lo que se hará con su uso comunitario, incluyendo la ayahuasca, es un dilema para mí.

Conociendo los efectos que provoca sobre el córtex cerebral, ¿en qué circunstancias no es aconsejable el uso de la ayahuasca?

La ayahuasca no es aconsejable en personas con historia de trastornos psicóticos, principalmente esquizofrenia. También en trastorno bipolar, pero aquí hay más controversia. Lo menos aconsejable, en cualquier caso, es pensar que la ayahuasca sirve para todo y para todos. La ayahuasca es una planta de efectos muy poderosos. No es una experiencia ni agradable ni placentera (aunque pueda producir placer y agradar). En las religiones sincréticas brasileñas que toman ayahuasca lo llaman "trabalho", trabajo, eso lo dice todo. Si lo que quieres es simplemente pasar un buen rato y mientras, si tienes algún problemilla que este se solucione por sí mismo, mejor haz otra cosa.

¿Cuál es la situación legal en la actualidad en España sobre el consumo de ayahuasca? ¿qué posibilidades tiene de evolucionar?

Actualmente la DMT, que es uno de los posibles ingredientes de la ayahuasca, está controlado internacionalmente, pero no la ayahuasca ni ninguna planta o decocción que contenga DMT. Todos los casos de detenciones que han llegado a juicio han resultado absueltos. No ocurre lo mismo en otros países como Rusia, Francia o Italia. En este informe explicamos todo esto mejor. Las posibilidades de evolucionar pueden ser muchas, entre ellas que la prohíban, como en los países citados. Aunque lo deseable es que se produzcan esos diálogos que proponemos y se avance hacia algún tipo de regulación. La regulación deseable sería dejar la autoregulación en las personas que se dedican a esto. Ya hay asociaciones y colectivos de personas que se dedican a esto y es con estas personas con quien la Administración debería dialogar.