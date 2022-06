La Tierra no está abocada a una inversión de los polos magnéticos porque la disminución del campo geomagnético apreciada en el Atlántico Sur es un fenómeno recurrente que ya ha ocurrido en el pasado y desaparecerá una vez más dentro de 300 años.

Investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, han concluido en una nueva investigación, publicada recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que la fuerte disminución en la intensidad del campo geomagnético terrestre que se aprecia en el área de la llamada Anomalía del Atlántico Sur no es un proceso sin precedentes, que desembocará en una rápida inversión de los polos magnéticos de la Tierra: por el contrario, formaría parte de anomalías que ya han sucedido en el pasado e incluso desaparecería dentro de los próximos 300 años.

Un campo magnético inestable

El campo magnético de la Tierra funciona como un escudo protector invisible contra los embates del clima espacial y los vientos solares que, de otro modo, barrerían la atmósfera y harían imposible la vida sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, el campo magnético que protege a nuestro planeta no es estable: en intervalos irregulares, que suceden en promedio cada 200.000 años, ocurren inversiones de polaridad. Sencillamente, esto significa que los polos magnéticos Norte y Sur intercambian su posición.

Se sabe que la fuerza del campo magnético de la Tierra ha disminuido en un 10 por ciento durante los últimos 180 años, en forma simultánea al crecimiento de un área con un campo magnético inusualmente débil en el Atlántico Sur. Este sector, donde los satélites han fallado varias veces debido a la exposición a partículas altamente cargadas del Sol, se llama Anomalía del Atlántico Sur. Todos estos fenómenos han derivado en distintas especulaciones y teorías: una de ellas indica que estaríamos dirigiéndonos a una rápida inversión de polaridades.

Anomalías recurrentes

Según el equipo de científicos a cargo del nuevo estudio, liderado por el geólogo Andreas Nilsson, el análisis de los cambios en el campo magnético de la Tierra durante los últimos 9.000 años sugiere que el extraño proceso registrado en el Atlántico Sur, frente a la costas de Sudamérica, coincide con anomalías del campo geomagnético registradas en el pasado, y que no derivaron en una inversión de los polos.

Por ejemplo, un período analizado alrededor del año 600 antes de Cristo, caracterizado por un campo geomagnético fuertemente asimétrico, sería prácticamente análogo a la situación actual. La analogía implica que la Anomalía del Atlántico Sur probablemente desaparecerá en los próximos tres siglos, acompañada de un retorno a una configuración más simétrica del campo geomagnético.

De acuerdo a una nota de prensa, las similitudes con las anomalías recreadas a partir del estudio de los datos históricos permiten concluir que la Tierra no se dirige hacia una inminente inversión de polaridades. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han desarrollado una nueva técnica de modelado que conecta observaciones indirectas de diferentes períodos de tiempo y ubicaciones, en una reconstrucción global del campo magnético de la Tierra durante los últimos 9.000 años.

Leyendo el pasado

Para crear el nuevo modelo, los científicos analizaron artefactos arqueológicos quemados, muestras volcánicas y núcleos de perforación de sedimentos: todos estos elementos contienen información vital sobre el campo magnético de la Tierra. Los artefactos estudiados incluyen vasijas de barro que se han calentado a más de 580 grados Celsius, lava volcánica que se ha solidificado y sedimentos que se han depositado en lagos o en el mar.

Los objetos mencionados han actuado como verdaderas “cápsulas del tiempo”, conteniendo información sobre el campo magnético terrestre en el pasado. Utilizando avanzados instrumentos de medición, los investigadores han podido determinar la influencia magnética en cada período histórico y recrear la dirección y la fuerza del campo magnético en lugares y momentos específicos.

Referencia

Recurrent ancient geomagnetic field anomalies shed light on future evolution of the South Atlantic Anomaly. Andreas Nilsson et al. Proceedings of the National Academy of Sciences (2022). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2200749119