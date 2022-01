Una nave especial que se lanzara al espacio en 2028 tardaría 26 años en llegar hasta Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado mientras pasaba por el Sistema Solar en 2017, cuya naturaleza y origen siguen siendo un misterio.

El Proyecto Lyra, una propuesta del Instituto de Estudios Interestelares (i4is) que se basa en tecnologías avanzada de propulsión para encontrarse con objetos interestelares (ISO) y estudiarlos, ha elaborado una nueva ruta espacial y un concepto de misión para llegar a Oumuamua, el extraño objeto interestelar detectado en 2017, en algo más de 30 años.

Los científicos aún no están seguros de su verdadera naturaleza y procedencia: sin embargo, una misión espacial que combine propulsión nuclear térmica, velas láser y una maniobra específica para salir del Sistema Solar podría llegar a Oumuamua sobre 2054, de acuerdo a la nueva investigación. La nave debería lanzarse en 2028, tardando 26 años en alcanzar el misterioso objeto.

Un misterio sin resolver

Oumuamua intriga a los astrónomos desde hace 5 años: su extraña forma alargada y condiciones notablemente diferentes a las de cualquier asteroide o cometa que se haya identificado previamente lo han convertido en un desafío para la ciencia. Por ejemplo, el reconocido físico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, sostiene que Oumuamua es una sonda alienígena que atravesó el Sistema Solar, y ha difundido distintos estudios intentando probar su hipótesis.

El objeto interestelar demostró ser 10 veces más reflectante que las rocas espaciales presentes en el Sistema Solar, además de acelerar de una forma increíble en el momento de su alejamiento, a una velocidad mucho mayor de la que podrían permitir las fuerzas gravitacionales que lo influían en esa situación. ¿Qué es, entonces, Oumuamua? ¿Una enorme roca inerte proveniente de otro sistema estelar? ¿Una especie de sonda o nave extraterrestre de investigación y reconocimiento?

Video: la integración de nuevas tecnologías de propulsión y una ruta espacial específica permitirían llegar a Oumuamua en alrededor de 26 años. Créditos: Andreas M. Hein / Youtube.

Encontrarse con Oumuamua es la única opción

Según un artículo publicado en Universe Today, los especialistas a cargo del Proyecto Lyra afirman que para resolver la cuestión de la naturaleza del objeto interestelar se requieren observaciones in situ a través de una nave espacial, porque Oumuamua ya está fuera del alcance de los telescopios existentes.

De esta forma, los científicos han ideado un concepto de misión espacial para encontrarse con el objeto interestelar, utilizando propulsión nuclear-térmica (NTP) y un velero láser. La propulsión térmica nuclear ofrece más velocidad y eficiencia que otras alternativas, basándose en el calentamiento de hidrógeno a temperaturas muy elevadas y la reducción de su presión mediante un reactor nuclear. En tanto, un velero láser solar se sustenta en una gran membrana que actúa a modo de espejo, reflejando los fotones provenientes del Sol y generando un impulso en la dirección contraria.

Una ruta alternativa

Sin embargo, el avance más importante del nuevo estudio, recientemente publicado en arXiv, es la identificación de una ruta alternativa para llegar hasta Oumuamua. Con este itinerario, la nave espacial no requeriría realizar la Maniobra Solar Oberth (SOM), que hasta el momento se creía imprescindible para dejar atrás el Sistema Solar. SOM, basada en el llamado efecto Oberth, consiste básicamente en utilizar la radiación del Sol para ganar velocidad mediante la combinación de determinados movimientos, que aprovechan la asistencia gravitatoria del astro rey.

En cambio, la nueva investigación propone el uso de una maniobra alternativa denominada Júpiter Oberth (JOM), que según los especialistas sería más rápida, segura y confiable. La misma supone enviar pequeñas naves con dirección a un punto entre las órbitas de Venus y la Tierra, para luego dirigirse al espacio profundo, pasar nuevamente por nuestro planeta y, por último, aprovecharían la gravedad de Júpiter para catapultarse hacia su destino definitivo.

Los astrónomos creen que como Oumuamua es la pieza más cercana de material interestelar accesible desde nuestra ubicación, los beneficios científicos de una misión espacial de encuentro con el objeto serían inconmensurables y justificarían el esfuerzo. Según el propio Instituto de Estudios Interestelares, alrededor de 7 objetos ajenos a nuestro Sistema Solar se acercan a la Tierra cada año.

Referencia

Project Lyra: A Mission to 1I/'Oumuamua without Solar Oberth Manoeuvre. Adam Hibberd, Andreas Hein, Marshall Eubanks and Robert Kennedy. ArXiv (2022).