Según un grupo de investigadores, liderado por la especialista Jane Liu de la Universidad de Toronto, en Canadá, el nivel inferior de la atmósfera, denominado troposfera, se ha calentado más de la cuenta y se ha vuelto más denso. Esto «empuja» e incrementa la altitud de la tropopausa, el límite entre la troposfera y la estratosfera superior, a un ritmo de 53 metros por década desde 2000 a la fecha.

De acuerdo a las conclusiones del nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Science Advances, el aumento de la altura de la tropopausa es un indicador sensible del cambio climático antropogénico, o sea de las variaciones en los ciclos naturales del clima provocadas por el impacto de la actividad humana. Los científicos comprobaron que la tropopausa se elevó aproximadamente unos 200 metros entre 1980 y 2020.

Variaciones que exceden lo natural

La troposfera es la capa más baja de la atmósfera de la Tierra, donde respiramos y desarrollamos nuestras vidas. Se encuentra separada de la estratosfera superior, en la cual se ubica la capa protectora de ozono, por la tropopausa. Se sabe que existen variaciones naturales en la altitud de la tropopausa, por ejemplo se ubica a 18 kilómetros sobre el nivel del mar en la zona del ecuador y a una menor altitud en los polos, específicamente a 10 kilómetros sobre el nivel del mar.

A lo largo del año, la tropopausa sube y baja naturalmente con cada una de las estaciones, gracias a que el aire se expande por el efecto del calor y se contrae debido al frío. Ahora, la nueva investigación ha verificado que la altitud de la tropopausa ha aumentado en las últimas décadas a un ritmo que excede lo natural, mayormente en el hemisferio norte.

Calentamiento excesivo

Según un artículo publicado en New Scientist, los especialistas utilizaron datos atmosféricos como la presión, la temperatura y la humedad recopilados por globos meteorológicos, además de información proveniente de satélites GPS, para rastrear las variaciones en la tropopausa entre 1980 y 2020.

¿Cuál es la causa de estos cambios? Para los científicos, el calentamiento de la troposfera debido a la creciente concentración de gases de efecto invernadero ha generado una expansión o dilatación excesiva de esta capa, llevando en consecuencia a la tropopausa a mayores altitudes que las habituales.

Al mismo tiempo, otra causa adicional sería que la estratosfera ha disminuido en volumen, aunque los expertos creen que se trata de una variable de menor impacto con relación al calentamiento de la troposfera. En el caso de la estratosfera, la disminución estaría originada en el enfriamiento de esta capa, provocado por el deterioro del ozono.

Tema relacionado: La atmósfera de la Tierra no es eterna.

El impacto de la actividad humana

En otro orden, los científicos comprobaron que estas variaciones en la atmósfera excluyen cualquier impacto de los cambios climáticos naturales, como por ejemplo las erupciones volcánicas o las fluctuaciones en las temperaturas oceánicas. De esta forma, concluyeron que se deben únicamente al cambio climático producido por la influencia humana.

Los científicos sostienen que el nuevo estudio brinda más evidencias en torno a que los impactos del cambio climático son contundentes en todas las regiones de la atmósfera. Se cree que el cambio en la altura de la tropopausa puede influir directamente sobre el clima en las regiones afectadas, aunque existen pocas investigaciones que analicen en profundidad estas consecuencias.

Referencia

Continuous rise of the tropopause in the Northern Hemisphere over 1980–2020. Lingyun Meng, Jane Liu, David W. Tarasick, William J. Randel, Andrea K. Steiner, Hallgeir Wilhelmsen, Lei Wang and Leopold Haimberger. Science Advances (2021).DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.abi8065

Foto: la troposfera de color naranja, la porción más baja y densa de la atmósfera terrestre, termina en la denominada tropopausa. Créditos: Ron Garan / NASA.