Investigadores suizos han creado una aplicación para móviles con tecnología de realidad aumentada que combate el miedo visceral e irracional a las arañas, que da lugar a una patología denominada aracnofobia. La aplicación se denomina Phobys: un nuevo estudio publicado recientemente en Journal of Anxiety Disorders demuestra su efectividad en participantes afectados por esta fobia.

Las arañas se encuentran lejanamente emparentadas con otros grupos de artrópodos, como los insectos, con los que sin embargo no deben confundirse. Esta variedad específica de animales artrópodos posee glándulas venenosas en los quelíceros, piezas bucales con las que paralizan a sus presas. Se conocen aproximadamente unas 45.000 especies diferentes de arañas, ubicadas en distintas partes del planeta.

Las fobias son miedos excesivos y compulsivos a una determinada situación, elemento o, como en este caso, a una especie animal. La animadversión por las arañas o aracnofobia es, junto con el miedo a las serpientes, una de las fobias más habituales y extendidas en todo el planeta.

Un miedo ancestral

La aracnofobia afecta a personas de todas las edades y condiciones, aunque en realidad no existe un peligro real en cada esquina: las especies de arañas potencialmente peligrosas por su veneno son escasas y habitualmente se circunscriben a regiones específicas del globo.

Además, los arácnidos en general solamente atacan cuando se sienten amenazados y desarrollan un importante papel en el control de otras especies, que pueden incluso ser más nocivas para el ser humano al propagar enfermedades, como por ejemplo los mosquitos.

Sin embargo, un miedo atávico a las arañas «persigue» a la humanidad: según una nota de prensa, la aracnofobia conlleva una variedad de limitaciones en la vida cotidiana, ya que los afectados buscan evitar situaciones que involucren a las arañas. Por ejemplo, se sabe que quienes sufren de esta fobia evitan las ocasiones sociales al aire libre o ciertos destinos de viaje, o incluso controlan excesivamente las habitaciones en busca de arañas.

Terapia de exposición y realidad aumentada

Terapia de exposición y realidad aumentada Según los psicólogos, un tratamiento eficaz para el miedo a las arañas es la denominada «terapia de exposición«, mediante la cual las personas afectadas son guiadas a través de la exposición terapéutica a las situaciones que temen, para así acabar gradualmente y sin un estrés excesivo con su fobia. Sin embargo, en el caso de la aracnofobia este tratamiento se utiliza en pocas ocasiones, porque los afectados no están dispuestos a exponerse a arañas reales.

La nueva aplicación soluciona este inconveniente gracias a las tecnologías de realidad aumentada, que ofrecen imágenes creadas superpuestas al entorno real, logrando que el observador experimente una mezcla entre elementos reales y virtuales. A través de distintos ejercicios realizados en el ámbito doméstico con su teléfono inteligente, las personas se van «familiarizando» con las arañas, gracias a un ejemplar virtual que deben identificar.

Los resultados del estudio indicaron que el miedo subjetivo a las arañas disminuyó notablemente en los afectados luego de un mes y medio de utilizar la aplicación. Los investigadores emplearon una escala de unidades subjetivas de angustia frente a las arañas en una prueba de enfoque conductual, para medir los «grados» de aracnofobia entre los participantes y apreciar los cambios operados a lo largo del seguimiento.

Referencia

Foto: con la aplicación Phobys, las personas con aracnofobia pueden practicar para encontrar una araña virtual. Las prácticas disminuyen poco a poco el miedo excesivo a las arañas. Crédito: Universidad de Basilea, MCN.