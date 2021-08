La Biomimética Organizacional es un nuevo modelo de gestión empresarial que se centra en la naturaleza para que las organizaciones sintonicen en sus estrategias con la sabiduría presente en el orden natural.

Así lo demostró el año pasado un relevante equipo de investigadores, del que es primera autora la doctora Edita Olaizola, en un artículo publicado en la revista Sustainability.

Ese modelo inspirado en la naturaleza también es válido para generar un liderazgo biomimético, tal como el mismo equipo revela ahora en un segundo artículo publicado en la revista Biomimetics.

Liderazgo biomimético

En esta segunda entrega, los autores de esta investigación presentan un modelo de liderazgo biomimético que considera a la naturaleza como modelo, medida y mentor.

Explican que el líder biomimético debe ser una persona comprometida con su propio crecimiento personal y profesional, involucrada emocionalmente en la organización para la que trabaja, y dispuesta a acompañarla en su proceso de desarrollo, en armonía con el entorno.

Su fuente de inspiración y aprendizaje es la naturaleza, y cree firmemente que, tanto el líder o lideresa como la organización, son naturaleza, son parte de la naturaleza, pertenecen a uno de los ecosistemas de la naturaleza y son responsables de la salud y el bienestar de la naturaleza, explican los investigadores en su artículo.

El líder biomimético debe tener un perfil más complejo con respecto al concepto tradicional de líder ideal, independientemente del modelo de liderazgo, añaden.

Revisión del liderazgo tradicional

Después de una exhaustiva revisión de los diferentes modelos de liderazgo experimentados hasta ahora, los investigadores concluyen que el liderazgo biomimético conserva los siguientes rasgos de los modelos tradicionales: creatividad, ética, flexibilidad, generosidad, honestidad, humildad, lealtad, compromiso, resiliencia y visión holística.

Además de estos rasgos encontrados en la literatura, el líder biomimético debe tener dos rasgos más, añaden los investigadores: sentido de la estética y sentido del humor.

El sentido de la estética está asociado a las capacidades sensoriales y considera que la belleza es parte fundamental de la organización. Integra al líder en un continuo que unifica la realidad con las mayores aspiraciones humanas.

El sentido del humor ayuda al líder biomimético en su proceso de mejora continua, tanto personal como organizacional, así como en su relación con la naturaleza, que inspira toda su gestión.

Complejidad integrada

Los autores consideran que su propuesta de liderazgo biomimético integra toda la complejidad humana en el modelo, no desde un punto de vista antropocéntrico, como ha sido habitual, sino desde un nuevo enfoque basado en la cosmovisión.

Este perfil del liderazgo biomimético fue sometido a lo largo de la investigación a un amplio panel de expertos con experiencia en dirección de equipos de trabajo y que han demostrado excelentes niveles de ética en el ejercicio de su profesión.

Los expertos ratificaron el liderazgo biomimético como instrumento válido para desarrollar una gestión estratégica que coordina e integra de manera coherente las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ambiental. Destacaron asimismo la importancia de la ética. así como la coherencia y oportunidad de incorporar al liderazgo el sentido de la estética y del humor.

De acuerdo con esta caracterización, los líderes biomiméticos actúan desde un punto de vista holístico, con el objetivo de atender las necesidades de todos los grupos involucrados e integrar todas las perspectivas, concluyen los investigadores.

Foto superior: Tim Graf. Unplash.